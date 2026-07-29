Аренда серверной стойки

Передайте заботы об оборудовании надежному провайдеру
Защитим оборудование и стойки
Можно не переживать, что кто-то попадет в серверную: за этим круглосуточно следят системы видеонаблюдения и охрана. При этом вы получаете свободный доступ к оборудованию.
Поможем сократить затраты
Не нужно тратить деньги на организацию серверной в офисе — разместите оборудование в стойках Selectel с помесячной оплатой. Можно арендовать часть стойки, если оборудования немного.
Тщательно изучим ваши потребности
Учтем ваши пожелания по организации кабельной системы. А по запросу предоставим дополнительные услуги: проложим кроссировку, обеспечим соединение с интернетом и локальной сетью, усилим защиту стойки.
Почему арендовать стойку в Selectel удобно и безопасно
Ваши данные под защитой
Оборудование продолжит работу даже во время перебоев. За энергоснабжение отвечают два независимых ввода электропитания, дизель-генератор и источники бесперебойного питания.
Легко подключать услуги
Заказывайте дополнительные услуги для серверных стоек и управляйте ими в единой панели. Там же пополняйте баланс или пишите в техподдержку, если появятся вопросы.
С нами много операторов
Вы можете выбрать любого из операторов наших дата-центров или подключиться к стороннему через ВОЛС. Услуги оплачиваются отдельно.
Компании, которые нам доверяют
Более 36 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.
Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще арендовать серверную стойку в дата-центрах Selectel.
Решайте сложные задачи с помощью сервисов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Связывайте собственные серверы с нашим облаком или с облаком на базе VMware для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Облако на базе VMware
Масштабируется в несколько кликов, позволяет строить микросервисную архитектуру приложений, делать регулярные бэкапы и организовывать виртуальные рабочие места для коллег.
Выполнить требования информационной безопасности
Арендуйте сервер или изолированную зону без соседей. Мы создадим все условия: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное питание и микроклимат. Помимо этого, мы позаботимся о безопасности на уровне дата-центра.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать сеть
Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Запустить мониторинг
Следите за работой серверов и служб, даже если они находятся в другом городе или другой стране.
Проверка доступности
- Помогает анализировать доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из разных точек мира.
Защитить данные от сетевых атак
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Арендовать лицензии на ПО
Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.
Сервер 1С
- Организует хостинг 1С с оплатой по подписке.
- Позволяет арендовать лицензии уровней ПРОФ и КОРП.
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Связывайте собственные серверы с нашим облаком или с облаком на базе VMware для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Облако на базе VMware
Масштабируется в несколько кликов, позволяет строить микросервисную архитектуру приложений, делать регулярные бэкапы и организовывать виртуальные рабочие места для коллег.
Выполнить требования информационной безопасности
Арендуйте сервер или изолированную зону без соседей. Мы создадим все условия: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное питание и микроклимат. Помимо этого, мы позаботимся о безопасности на уровне дата-центра.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать сеть
Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Запустить мониторинг
Следите за работой серверов и служб, даже если они находятся в другом городе или другой стране.
Проверка доступности
- Помогает анализировать доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из разных точек мира.
Защитить данные от сетевых атак
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Арендовать лицензии на ПО
Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.
Сервер 1С
- Организует хостинг 1С с оплатой по подписке.
- Позволяет арендовать лицензии уровней ПРОФ и КОРП.