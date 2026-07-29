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Аренда серверной стойки

Разместите свое оборудование в дата-центре уровня Tier III. Гарантируем оптимальный температурный режим, бесперебойное энергоснабжение и канал связи с высокой пропускной способностью.
6 дата-центров уровня Tier IIIМосква, СПб и ЛенобластьУдаленное обслуживаниеПанель управленияТехподдержка 24/7

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