HR
Менеджер по техническому обучению
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
Развитие направления IT-обучения:
- Выяснять, какие технологии и навыки нужны компании сейчас и в будущем (взаимодействие со стейкхолдерами)
- Совместно с руководителями определять, на чем сосредоточиться в первую очередь
- Самостоятельно запускать и вести проекты по развитию технических навыков (разрабатывать детальные технические программы по выявленным потребностям, запускать технические школы, методически разрабатывать план, фиксировать сроки, цели, задачи, метрики успешности)
Организация технического развития:
- Подбирать лучшие способы обучения: приглашать внешних тренеров или создавать свои курсы
- Разрабатывать внутренние технические курсы самостоятельно и с помощью экспертов
- Отслеживать с помощью конкретных показателей, насколько обучение было полезным (на этапе проектирования обучения закладывать метрики успешности и полезности, отслеживать и дорабатывать контент)
- Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться. Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов
- Создавать новые понятные карьерные треки
Проактивная работа с руководителями:
- Совместно с менеджерами определять, какие навыки нужно развивать у их команд
- Упрощать и делать понятным онбординг новых сотрудников в технические задачи
Мы ожидаем
- Понимание специфики разных ИТ-направлений и способность “говорить на одном языке” с техническими специалистами
- Понимание педагогического дизайна, опыт создания обучающих материалов для ИТ-специалистов
- Опыт управления и самостоятельной реализации образовательных проектов для ИТ-специалистов
- Понимание продуктового и проектного подходов к решению задач
- Способность выстраивать партнерские отношения с техническими подразделениями и ориентироваться на цели внутренних заказчиков
- Опыт в проведении исследований и способность предлагать инициативы с опорой на собранные данные и бизнес (делаем не просто “хорошо”, а чтобы подходило именно нам)
- Опыт работы с LMS системами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса