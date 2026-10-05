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HR

Менеджер по техническому обучению

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи

Развитие направления IT-обучения:

  • Выяснять, какие технологии и навыки нужны компании сейчас и в будущем (взаимодействие со стейкхолдерами)
  • Совместно с руководителями определять, на чем сосредоточиться в первую очередь
  • Самостоятельно запускать и вести проекты по развитию технических навыков (разрабатывать детальные технические программы по выявленным потребностям, запускать технические школы, методически разрабатывать план, фиксировать сроки, цели, задачи, метрики успешности)

Организация технического развития:

  • Подбирать лучшие способы обучения: приглашать внешних тренеров или создавать свои курсы
  • Разрабатывать внутренние технические курсы самостоятельно и с помощью экспертов
  • Отслеживать с помощью конкретных показателей, насколько обучение было полезным (на этапе проектирования обучения закладывать метрики успешности и полезности, отслеживать и дорабатывать контент)
  • Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться. Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов
  • Создавать новые понятные карьерные треки

Проактивная работа с руководителями:

  • Совместно с менеджерами определять, какие навыки нужно развивать у их команд
  • Упрощать и делать понятным онбординг новых сотрудников в технические задачи
Мы ожидаем
  • Понимание специфики разных ИТ-направлений и способность “говорить на одном языке” с техническими специалистами
  • Понимание педагогического дизайна, опыт создания обучающих материалов для ИТ-специалистов
  • Опыт управления и самостоятельной реализации образовательных проектов для ИТ-специалистов
  • Понимание продуктового и проектного подходов к решению задач
  • Способность выстраивать партнерские отношения с техническими подразделениями и ориентироваться на цели внутренних заказчиков
  • Опыт в проведении исследований и способность предлагать инициативы с опорой на собранные данные и бизнес (делаем не просто “хорошо”, а чтобы подходило именно нам)
  • Опыт работы с LMS системами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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