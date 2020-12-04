Серверы с гибкой производительностью ядра

Арендуйте облачный сервер с гарантированной долей производительности процессора для решения задач, которые не требуют полной загрузки vCPU.
  • Создание сервера за 2 минуты
  • Доступно в регионе ru-1b в Санкт-Петербурге
  • Только с сетевым диском
  • Оплата по факту потребления
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Подойдут для решения небольших задач

Стейджинга

VPN

Хостинга сайта

Мониторинга

Что умеют серверы линейки Shared Line

Быстро масштабироваться

В любой момент вы можете нарастить или уменьшить ресурсы сервера, изменив конфигурацию. Это изменение подразумевает миграцию на другой хост и не займет больше нескольких минут.

Увеличивать производительность

Одно ядро используют сразу несколько клиентов. Пока никто не арендовал часть процессора или использует его по минимуму, производительность vCPU может временно доходить до 100%. Как только появляются соседи, производительность опускается, но никогда не становится ниже гарантированной доли vCPU.

Подключаться к сетевому диску

Эта линейка облачных серверов доступна только с сетевым диском. К одному серверу можно подключить до 255 сетевых дисков. Их можно отключать от сервера, переносить, создавать снапшоты. Рекомендуемый объем одного диска ㅡ 10ТБ.

Несколько кликов, и сервер готов

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Большое облако по цене VDS

Память
Процессор
SSD
Цена
Память
512 МБ
Процессор
1 ядро (10%)
SSD
5 ГБ
Цена
198 ₽/мес.
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Память
1024 МБ
Процессор
1 ядро (10%)
SSD
30 ГБ
Цена
363 ₽/мес.
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Память
2048 МБ
Процессор
2 ядра (по 20% каждое)
SSD
40 ГБ
Цена
802 ₽/мес.
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Память
4096 МБ
Процессор
2 ядра (по 20% каждое)
SSD
60 ГБ
Цена
1 188 ₽/мес.
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Память
8192 МБ
Процессор
4 ядра (по 20% каждое)
SSD
80 ГБ
Цена
2 200 ₽/мес.
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Что под капотом

Железо серверного класса

Все наши облачные серверы развернуты на базе процессоров Intel.

Готовые образы

У вас будет доступ к свежим дистрибутивам Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora при создании сервера.

Статистика по потреблению

В нашей панели управления вы сможете посмотреть, с какой производительностью работает сервер и сколько ресурсов израсходовано.

Компании, которые нам доверяют

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история

Наши клиенты

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с облачными серверами.

База знаний

Информация об услуге

Об особенностях предоставления услуги

Начало работы с облачным сервером

Создание и настройка

О сетевых дисках

Про типы дисков, их особенности и ограничения

Управление облачным сервером

Про работу с панелью управления, OpenStack CLI и Rescue-режим

API

Selectel Cloud Management API

Программный интерфейс для управления ресурсами «Облачной платформы»

Custom Resources API

Программный интерфейс для управления ресурсами «Облачной платформы» в рамках определенного проекта

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и воспользуйтесь преимуществами облачных серверов.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.