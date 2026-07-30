Серверы с гибкой производительностью ядра

Одно ядро используют сразу несколько клиентов. Пока никто не арендовал часть процессора или использует его по минимуму, производительность vCPU может временно доходить до 100%. Как только появляются соседи, производительность опускается, но никогда не становится ниже гарантированной доли vCPU.