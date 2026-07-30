Серверы с гибкой производительностью ядра

В любой момент вы можете нарастить или уменьшить ресурсы сервера: просто измените конфигурацию. Это подразумевает миграцию на другой хост и займет не больше нескольких минут.
Подойдут для решения небольших задач
Стейджинга
Хостинга сайта
Мониторинга
Что умеют серверы линейки Shared Line
Быстро масштабироваться
Увеличивать производительность
Одно ядро используют сразу несколько клиентов. Пока никто не арендовал часть процессора или использует его по минимуму, производительность vCPU может временно доходить до 100%. Как только появляются соседи, производительность опускается, но никогда не становится ниже гарантированной доли vCPU.
Подключаться к сетевому диску
Эта линейка облачных серверов доступна только с сетевым диском. К одному серверу можно подключить до 255 сетевых дисков. Их можно отключать от сервера, переносить, создавать снапшоты.
Несколько кликов, и сервер готов
Большое облако по цене VDS
Что под капотом
Железо серверного класса
Все наши облачные серверы развернуты на базе процессоров Intel.
Готовые образы
У вас будет доступ к свежим дистрибутивам Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora.
Статистика по потреблению
Следите за производительностью сервера и расходом ресурсов в панели управления Selectel.
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