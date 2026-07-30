Серверы с гибкой производительностью ядра

Арендуйте облачный сервер с гарантированной долей производительности процессора для решения задач, которые не требуют полной загрузки vCPU.
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  • Запуск за пару минут
  • Москва и СПб
  • Сетевой диск
  • Оплата по потреблению

Подойдут для решения небольших задач

Стейджинга

Хостинга сайта

Мониторинга

Что умеют серверы линейки Shared Line

Быстро масштабироваться

В любой момент вы можете нарастить или уменьшить ресурсы сервера: просто измените конфигурацию. Это подразумевает миграцию на другой хост и займет не больше нескольких минут.

Увеличивать производительность

Одно ядро используют сразу несколько клиентов. Пока никто не арендовал часть процессора или использует его по минимуму, производительность vCPU может временно доходить до 100%. Как только появляются соседи, производительность опускается, но никогда не становится ниже гарантированной доли vCPU.

Подключаться к сетевому диску

Эта линейка облачных серверов доступна только с сетевым диском. К одному серверу можно подключить до 255 сетевых дисков. Их можно отключать от сервера, переносить, создавать снапшоты.

Несколько кликов, и сервер готов

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Большое облако по цене VDS

Доступно в Санкт-Петербурге (ru-1b, ru-3b, ru-9a) и Москве (ru-2c, ru-7a, ru-7b).
Память
Сетевой диск (базовый)

1 ядро (10%)

512 МБ
5 ГБ

331,64 ₽

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1 ядро (10%)

1 024 МБ
30 ГБ

721,26 ₽

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2 ядра (по 20% каждое)

2 048 МБ
40 ГБ

1 531,31 ₽

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2 ядра (по 20% каждое)

4 096 МБ
60 ГБ

2 270,76 ₽

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4 ядра (по 20% каждое)

8 192 МБ
80 ГБ

4 131,99 ₽

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Что под капотом

Железо серверного класса

Все наши облачные серверы развернуты на базе процессоров Intel.

Готовые образы

У вас будет доступ к свежим дистрибутивам Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora.

Статистика по потреблению

Следите за производительностью сервера и расходом ресурсов в панели управления Selectel.

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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Полезные материалы

Информация об услуге

Об особенностях предоставления услуги

Начало работы с облачным сервером

Создание и настройка

О сетевых дисках

Про типы дисков, их особенности и ограничения

Управление облачным сервером

Про работу с панелью управления и статистику использования ресурсов

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.