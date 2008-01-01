Цены и калькулятор

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Регион
Санкт-Петербург ru-9
Зона
ru-9a
Цены на ресурсы
Вычислительные ресурсы
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080
Цена в час
RUB 0.00
Цена в месяц
RUB 0.00
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые диски
Наименование
Пропускная способность
Чтение
Запись
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ
Пропускная способность
100 МиБ/сек.
Чтение
320 IOPS
Запись
120 IOPS
Цена в час
0,0062 ₽
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ
Пропускная способность
200 МиБ/сек.
Чтение
7000 IOPS
Запись
4000 IOPS
Цена в час
0,0159 ₽
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ
Пропускная способность
500 МиБ/сек.
Чтение
25000 IOPS
Запись
15000 IOPS
Цена в час
0,0335 ₽
Цена в месяц
RUB 24.49
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облачные базы данных
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
DBaaS vCPU, Ядра
Цена в час
0,897 ₽
Цена в месяц
655,31 ₽
Наименование
DBaaS RAM, ГБ
Цена в час
0,326 ₽
Цена в месяц
238,30 ₽
Наименование
DBaaS Локальный диск, ГБ
Цена в час
0,015 ₽
Цена в месяц
11,18 ₽
Наименование
DBaaS Резервные копии, ГБ
Цена в час
0,0031 ₽
Цена в месяц
2,29 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Managed Kubernetes
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Кластер Managed Kubernetes. Региональный - 3 мастер ноды
Цена в час
RUB 8.21
Цена в месяц
RUB 5,994
Наименование
Кластер Managed Kubernetes. Зональный - 1 мастер нода
Цена в час
RUB 2.05
Цена в месяц
RUB 1,499
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые ресурсы
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ*
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Балансировщик нагрузки
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Плавающий IP-адрес
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
* Ежемесячно на все проекты предоставляется 3TB бесплатного внешнего трафика. В случае превышения этого объема, трафик оплачивается по цене 0,52 ₽ за 1 ГБ.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Лицензии
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт.
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт.
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт.
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%