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Хостинг на Linux

Арендуйте облачный сервер с Linux: CentOS, Ubuntu, Debian и другими дистрибутивами.

Размещайте на VPS приложения и высоконагруженные сайты, подключайте системы управления контентом — а мы позаботимся об инфраструктуре.
  • Готовые к работе образы
  • Оплата по потреблению
  • Управление через API и Terraform
  • Поддержка любой CMS
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Хостинг на Linux
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Рассчитайте стоимость виртуального хостинга

Создайте конфигурацию VDS-сервера с нужными количеством ядер, оперативной памяти и размером дисков (SSD и HDD).

Чтобы рассчитать стоимость нескольких VPS/VDS-серверов, сначала соберите один, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что еще включено в тариф VPS/VDS-сервера с Linux

  • управление через API или Terraform,
  • 3 ТБ трафика в месяц,
  • защита от DDoS-атак,
  • безлимитный DNS-хостинг,
  • выделенный IP.

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По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.