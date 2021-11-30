Хостинг на Linux

- управление через API или Terraform,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- защита от DDoS-атак,
- безлимитный DNS-хостинг,
- выделенный IP.
Рассчитайте стоимость виртуального хостинга
Создайте конфигурацию VDS-сервера с нужными количеством ядер, оперативной памяти и размером дисков (SSD и HDD).
Чтобы рассчитать стоимость нескольких VPS/VDS-серверов, сначала соберите один, а затем там же начните создавать новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что еще включено в тариф VPS/VDS-сервера с Linux
Преимущества виртуального хостинга на Linux
Готовые к работе образы
Пользуйтесь готовыми образами Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Наши специалисты уже подготовили образы к работе: провели установку и настройку.
Мощные процессоры
В основе нашего оборудования — процессоры серверного класса Intel® Xeon® и AMD EPYC™. Они отличаются высокой производительностью и скоростью работы.
Удобные инструменты управления
Меняйте количество ресурсов и добавляйте дополнительные услуги в панели управления Selectel. Автоматизируйте управление сервером через API и Terraform.
Или используйте другие инструменты управления: панели управления ISPmanager или Plesk. Вы можете приобрести у нас лицензии — а мы возьмем на себя обновления и поддержку.
Гибкие настройки сети
Настроим сеть в соответствии с вашими потребностями. Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, вы можете добавить дополнительный — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽.
Также по запросу можем увеличить пропускную способность канала: с 1 Гбит/с до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Если потребуется, за дополнительную плату предоставим плавающие публично маршрутизируемые IP-адреса: ipv4 и ipv6.
Безлимитный DNS-хостинг
Бесплатно размещайте неограниченное количество доменов и записей на наших DNS-серверах. Так ваши сайты и приложения будут доступны для пользователей.
Бесплатная защита от DDoS
Пользуйтесь бесплатной защитой от DDoS Selectel, чтобы отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
А если потребуется защита на уровне приложений L7, а также фильтрация зашифрованного HTTPS-трафика с раскрытием ключей шифрования, попробуйте решения от наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.
Поддержка CMS
Наши серверы подходят для CMS-хостинга. Работайте с любой удобной системой управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, Modx, Opencart, Drupal и другими. CMS необходимо установить самостоятельно.
Если вам нужна помощь с администрированием VPS/VDS-сервера, обратитесь к экспертам
Почему VPS на Linux — в Selectel
Старт меньше чем за минуту
Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться в панели управления Selectel, пополнить баланс и выбрать нужную конфигурацию сервера.
Оплата по потреблению
Вы платите только за время, когда фактически пользуетесь облачным сервером — и не переплачиваете за простои. Применяется почасовая оплата.
Миграция без головной боли
Наши специалисты помогут с переносом проектов: оценят требования, подберут оптимальное решение. Все это — на выгодных условиях.
Целая экосистема продуктов
Объедините сервер с объектным хранилищем или базами данных в облаке. Или добавьте выделенные серверы для мощной гибридной инфраструктуры.
Серверы в России и за рубежом
Размещаем VPS-серверы в наших дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также на площадках партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Доступная техподдержка
Наши специалисты работают 24/7 без выходных. Пишите, если нужна помощь с выбором или настройкой сервера. Решение задачи — главное для нас.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Истории успеха
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Работа с Terraform
Для каких бизнес-задач подойдут серверы на Linux?
Наши Linux-серверы подходят для web-хостинга сайтов и приложений, фротенд- и бэкенд-разработки на популярных языках программирования (Python, JavaScript) и их фреймворках (например, Django), работы с CMS и системами аналитики. Также на основе серверов можно разворачивать изолированные тестовые среды, которые помогут быстрее создавать готовые продукты.
Кроме того, существует парадигма LAMP, названная по первым буквам входящих в нее элементов: Linux, Apache, MySQL и PHP. Согласно ей, серверы на Linux хорошо совместимы с Apache, базами данных MySQL и языком программирования PHP. Такое сочетание обеспечивает гибкость и высокую производительность. Альтернативой Apache может стать Ngnix.
Какие образы Linux доступны и могу ли я загрузить свой?
Вы можете использовать разные дистрибутивы Linux на выбор: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Все они уже настроены и готовы к работе. Дистрибутивы предоставляются бесплатно — это важное преимущество Linux.
Если ни один из образов не подходит, загрузите свой в панели управления Selectel. Подробнее об этом рассказали в базе знаний.
Если возникнут сложности с установкой образа или возникнут любые вопросы по работе с операционной системой, пишите в нашу техническую поддержку. Наши специалисты быстро отреагируют и подробно проконсультируют.
Что влияет на стоимость VPS/VDS-сервера на Linux?
Цена складывается из ресурсов, которые потребляет VPS/VDS-сервер: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU. Чтобы рассчитать точную стоимость сервера, перейдите в калькулятор.
Как начать работу с VPS/VDS на Linux?
Для аренды хостинга необходимо зарегистрироваться в панели управления Selectel, пополнить баланс и выбрать нужную конфигурацию сервера: готовую или произвольную. Если требуется, вы можете добавить дополнительные услуги, например резервное копирование и балансировщик нагрузки.
Можно ли изменить конфигурацию, когда сервер уже работает?
Да, вы можете изменить конфигурацию сервера в любой момент в панели управления Selectel. Подробный план действий описан в базе знаний.
Это возможность для масштабирования мощностей, когда нагрузка растет, и для оптимизации затрат, когда нагрузка становится ниже.
Если не знаете, какую конфигурацию выбрать, обращайтесь в техподдержку. Специалисты подскажут, какие ресурсы потребуются для решения задачи.
Установлены ли CMS на VDS-серверах?
Мы предлагаем серверы без автоустановки систем управления контентом. Лицензии на них также нужно приобретать самостоятельно.
Если у вас возникнут вопросы по установке CMS или понадобится консультация по хостингу сайта, отправьте тикет в техподдержку, наши специалисты обязательно помогут.
Что нужно сделать, чтобы сайт стал доступен по HTTPS?
Чтобы пользователи могли получить безопасное соединение с вашим сайтом, используйте SSL-сертификат. Мы предлагаем попробовать бесплатный сертификат от Центра Сертификации Let’s Encrypt®.
Читайте в базе знаний, как выпустить SSL-сертификат вручную и автоматически, а также когда нужно проходить проверку и подтверждать право на доменное имя.
Какой SLA гарантирует Selectel?
SLA облачных серверов составляет 99,98%. Это значит, что если серверы окажутся недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости за каждые полчаса простоя.
Подробнее о наших гарантиях читайте в документе, который описывает условия использования облачной платформы.
Не просто виртуальный хостинг для сайта, а экосистема продуктов для разных задач
Хранить данные и защищаться от их потерь
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Организовать работу сайта
CMS-хостинг
Облачные базы данных
CDN
CDN Akamai
Обеспечить стабильную работу проектов
Передать администрирование сервисов провайдеру
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
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По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.