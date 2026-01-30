Сайт в облаке

Разверните сайт, лендинг или интернет‑магазин на облачной инфраструктуре Selectel. Масштабируйте ресурсы под трафик, обеспечьте доступность и защиту данных. От небольших лендингов до e-commerce проектов — все в одном аккаунте.
  • Быстрый запуск
  • Включены 3 ТБ трафика
  • Защита от DDoS
  • Соответствие 152‑ФЗ
  • Техподдержка 24/7
Для каких проектов подойдет облако

Сайты на CMS
Облачные серверы поддерживают WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Opencart, Drupal, Modx, Magento и другие системы управления контентом.
Интернет‑магазины и маркетплейсы
Размещайте проекты разных масштабов: от небольшого каталога до крупного e-commerce‑сайта. Легко увеличивайте количество vCPU, объем RAM и дисков в высокий сезон без остановки сервисов.
Статические сайты и лендинги
Разворачивайте легкие проекты и лендинги в Selectel — обеспечьте быструю загрузку статических страниц, видео, изображений и анимации при минимальных затратах на инфраструктуру.

Преимущества облачного сервера для сайта

Безопасность — на высоком уровне

Сервисы облачной платформы Selectel соответствуют 152-ФЗ до первого уровня защищенности. Это значит, что вы можете размещать и хранить у нас персональные данные пользователей и соответствовать при этом требованиям российского законодательства.

Высокая доступность и скорость работы

Размещайте проекты в дата‑центрах уровня Tier III и используйте защиту от DDoS на уровне L3—L4, включенную в стоимость. Подключайте балансировщик нагрузки, чтобы выдерживать пики трафика и ускорять загрузку веб‑страниц.

Возможность масштабироваться и создать гибридную инфраструктуру

Увеличивайте ресурсы облака в пару кликов, чтобы подстроиться под рост ваших проектов. Объединяйте проекты приватной сетью Selectel, чтобы построить гибридную инфраструктуру. У нас есть инфраструктура, для которой проведена не только оценка эффективности, но и аттестация по 17 приказу ФСТЭК. А это значит, что вы сможете разместить у одного провайдера системы, которые выполняют различные требования безопасности.

Запуск бизнес‑аналитики в облаке

Разворачивайте системы аналитики на базе Облачных баз данных (PostgreSQL, MySQL, Redis) и S3. Используйте базы данных для сбора и обработки транзакционных данных, храните события и логи в S3. Это позволит анализировать поведение покупателей, строить отчеты и увеличивать выручку, не тратя ресурсы на поддержку собственной инфраструктуры.

Почему выбирают Selectel для e-commerce-проектов

Удобное управление

Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.

Соответствие требованиям безопасности

Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.

Бесплатная техническая поддержка 24/7

Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.

Автоустановка ОС

Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: SelectOS, Astra Linux, Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.

Просто связать с другими продуктами

Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.

Можно изолировать хост, пул или его сегмент

Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.

Бесплатный переезд в Selectel
Проведем аудит ваших сервисов и информационных систем, подберем облачную инфраструктуру нужной конфигурации, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Все это — бесплатно.
Выбирайте наши или партнерские дата-центры

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Компании, которые нам доверяют

Более 31 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.