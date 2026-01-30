Сайт в облаке

Для каких проектов подойдет облако
Преимущества облачного сервера для сайта
Безопасность — на высоком уровне
Высокая доступность и скорость работы
Возможность масштабироваться и создать гибридную инфраструктуру
Запуск бизнес‑аналитики в облаке
Почему выбирают Selectel для e-commerce-проектов
Удобное управление
Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.
Соответствие требованиям безопасности
Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.
Бесплатная техническая поддержка 24/7
Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.
Автоустановка ОС
Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: SelectOS, Astra Linux, Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.
Просто связать с другими продуктами
Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.
Можно изолировать хост, пул или его сегмент
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.
Выбирайте наши или партнерские дата-центры
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Рассчитайте стоимость сервера0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера с необходимым количеством ядер, оперативной памяти и нужным размером дисков — HDD или SSD NVMe.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,783 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Что значит оплата по модели pay‑as‑you‑go для хостинга в облаке (cloud‑хостинг)?
Вы платите за фактически использованные ресурсы по часам. С баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования вычислительных ресурсов, а также за внешний трафик. При этом оплачиваются все ресурсы, используемые ВМ, даже если она выключена. Если сервер заморожен — vCPU, RAM и GPU не тарифицируются.
Как Selectel помогает обеспечить надежность и доступность сайта?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем тройную репликацию, а для локальных — создаем RAID-массивы. Это защищает данные и помогает избежать потерь при сбое оборудования. Для дополнительной безопасности можно настроить резервное копирование.
Сайты размещаются в дата-центрах уровня Tier III, где обеспечено резервирование интернет-каналов и электропитания. Облако Selectel функционирует в соответствии с требованиями 152-ФЗ и стандарта PCI DSS. Это позволяет интернет-магазинам соблюдать законодательство РФ и гарантировать защиту персональных данных покупателей.
Как выбрать сервер для интернет‑магазина?
Для настройки конфигурации используйте калькулятор цен.
Если не знаете, какая конфигурация подойдет под ваши задачи, свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.
Можно ли обрабатывать персональные данные покупателей в облаке?
Да, облачная платформа Selectel соответствует 152-ФЗ (до УЗ-1) и PCI DSS, что позволяет хранить и обрабатывать данные держателей карт.
Как перенести сайт в облако Selectel?
Вам нужно будет подготовить домен, собрать доступы, сделать бэкап сайта и экспорт базы данных, загрузить файлы на новый хостинг, настроить конфигурации, перенести домен и поменять DNS.
Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в статье «Как перенести сайт на другой хостинг».
Если возникнут сложности, вам поможет наша команда по переносу проектов в Selectel.
Какие сайты можно разместить в облаке?
Сайты на популярных CMS (WordPress, 1С‑Битрикс, Drupal, Joomla, Magento), интернет‑магазины и маркетплейсы, кастомные приложения на современных фреймворках, статические сайты и лендинги, корпоративные порталы. Ограничения — только по используемым ресурсам и лицензиям софта.
Есть ли в вашем облаке IAM-система?
Да, в Selectel есть IAM-система. С ее помощью можно разграничить доступ к ресурсам и данным для разных ролей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Подробнее о создании проекта, а также о том, как добавить к нему пользователя с доступом и настроить внешнюю панель для разграничения проектов, читайте в документации.
Мой проект вырос и требует больше ресурсов. Можно ли поменять тариф?
Да, изменить виртуальный сервер можно в любой момент, это займет 2-3 минуты. Ищите план действий в документации.
Объединяйте облако и другие продукты Selectel для решения разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита веб-приложений (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу сервисов
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать работу команды
