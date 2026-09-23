Backend-разработка

Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов

Команды Application PaaS и Внешних сетевых сервисов ищут к себе в отдел Руководителя отдела. Тебе предстоит управлять двумя кроссфункциональными командами разработки. Немного о командах: - Команда Внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг, Регистратор доменов) - Команда Application PaaS занимается разработкой Готового облака 1C на базе Kubernetes

Санкт-Петербург / Удаленно

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