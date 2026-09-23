Backend-разработка
Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов
Команды Application PaaS и Внешних сетевых сервисов ищут к себе в отдел Руководителя отдела. Тебе предстоит управлять двумя кроссфункциональными командами разработки. Немного о командах: - Команда Внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг, Регистратор доменов) - Команда Application PaaS занимается разработкой Готового облака 1C на базе Kubernetes
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Управление людьми: проведение регулярных 1-1 встреч (разработчики и TL), мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в командах
- Управление командами: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение
- Техническая экспертиза: дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в командах (системная работа с тех долгом и багами)
- Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
- Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команд (OKR) + Roadmap, Постановка целей спринта
- Процессы: управлять изменениями и менять процессы в командах, быть в роли Scrum Master для команд
- Лидерство: быть лидером 2х команд, брать на себя ответственность за результаты, выходить за рамки своего отдела и позиции
Мы ожидаем
- Опыт на руководящей позиции
- Управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX)
- Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением
- Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды
- Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer)
- Опыт стратегического и тактического планирования работы команд разработки
- Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем
- Опыт коммерческой разработки на Golang (уровень ME+ или SE)
Будет плюсом
- Опыт проектирования и эксплуатации высоконагруженных сервисов
- Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
- Опыт построения сетевых сервисов
- DNS-хостинг, регистратор доменов, CDN
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса