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Backend-разработка

Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов

Команды Application PaaS и Внешних сетевых сервисов ищут к себе в отдел Руководителя отдела. Тебе предстоит управлять двумя кроссфункциональными командами разработки. Немного о командах: - Команда Внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг, Регистратор доменов) - Команда Application PaaS занимается разработкой Готового облака 1C на базе Kubernetes
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Управление людьми: проведение регулярных 1-1 встреч (разработчики и TL), мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в командах
  • Управление командами: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение
  • Техническая экспертиза: дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в командах (системная работа с тех долгом и багами)
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команд (OKR) + Roadmap, Постановка целей спринта
  • Процессы: управлять изменениями и менять процессы в командах, быть в роли Scrum Master для команд
  • Лидерство: быть лидером 2х команд, брать на себя ответственность за результаты, выходить за рамки своего отдела и позиции
Мы ожидаем
  • Опыт на руководящей позиции
  • Управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX)
  • Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением
  • Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды
  • Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer)
  • Опыт стратегического и тактического планирования работы команд разработки
  • Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем
  • Опыт коммерческой разработки на Golang (уровень ME+ или SE)
Будет плюсом
  • Опыт проектирования и эксплуатации высоконагруженных сервисов
  • Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
  • Опыт построения сетевых сервисов
  • DNS-хостинг, регистратор доменов, CDN
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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