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Сетевая связность —
Selectel Connect

Организуйте выделенное сетевое соединение инфраструктуры Selectel с вашей локальной инфраструктурой или с гипероблаками AWS, Microsoft Azure, Google, Alibaba. Мы возьмем на себя все сетевые работы — вам нужно только выбрать точку подключения, ширину канала и скорость передачи данных.
  • Частное независимое соединение без доступа в интернет
  • Зарезервированные каналы связи гарантируют высокий уровень доступности
  • Полоса пропускания от 100 Мбит/сек. до 10 Гб/сек.
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Задачи, с которыми сервис поможет

Вы в поисках решения, которое объединит сегменты вашей территориально разнесенной инфраструктуры между собой

Вам нужно снизить затраты на обслуживание действующих каналов связи и повысить их надежность

Хотите построить гибридную инфраструктуру

2 варианта соединения Selectel Connect

Direct Connect

Подключите вашу локальную инфраструктуру к Selectel. Это обеспечит стабильное соединение с более высокой пропускной способностью между сегментами вашей инфраструктуры и частью расположенной в Selectel — без выхода в интернет.
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Global Connect

Организуйте выделенный доступ между вашей инфраструктурой в Selectel и облачными провайдерами AWS, Microsoft Azure, Office 365, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, Salesforce, Nutanix Xi Cloud.

Объединение позволит сэкономить на исходящем трафике до 3 раз* и получить гарантированную полосу пропускания с доступом к сотням локаций международных облачных провайдеров по всему миру.
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*Информацию о трафике по каждому облаку уточняйте отдельно у облачных провайдеров

Все устроено удобно и безопасно

Гарантированная полоса пропускания

Обеспечиваем низкие сетевые задержки, критичные при обработке потоковых данных. Несем ответственность за ширину полосы и работу сервиса. Если что-то пойдет не так, SLA финансово защищает ваши интересы.

Соединение защищено

Подключаем через специальные изолированные каналы связи без доступа к интернету и необходимости настраивать VPN. Так вы можете быть уверены, что ваши данные будет в безопасности.

Без риска блокировок IP-адресов

Вы работаете с ресурсами облака в едином адресном пространстве своей частной сети. Как следствие, исключаются сложности с потенциальными блокировками IP-адресов.

Все зарезервировано

Сетевые нарушения никак не отразятся на работе вашего подключения — мы обо всем позаботились.
У нас 2 независимых канала связи — в Москве и Санкт-Петербурге. Если с одним что-то произойдет, второй включиться в работу.

Минимум ваших усилий

Почти все делается силами наших сетевых инженеров. У нас уже организована сетевая связанность с партнерами. Вы только выбираете точку подключения, ширину канала и скорость передачи данных. Если ваши сетевики захотят поучаствовать в процессе, обсудим такую возможность в частном порядке.

Наши партнеры: облачные агрегаторы и операторы связи

Подключить сервис — в панели управления

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Инфраструктура Selectel, с которой можно организовать связность

Выделенные серверы

Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью.

Облако на базе VMware

Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России.

Облачная платформа

Набор облачных сервисов с моментальным масштабированием и оплатой по потреблению.

Размещение оборудования

Ваши серверы в дата-центра Selectel.

Компании, которые нам доверяют

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и создайте свое первое сетевое соединение.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.