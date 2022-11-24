Маркетинг и PR

Младший продуктовый редактор

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в работе с внешними авторами: помогать с документами, готовить технические задания на написание контента и заносить полученные материалы на сайт
  • Помогать в создании продуктового контента. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
  • Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
  • Участвовать в исследованиях в роли второго пилота: фиксировать наблюдения и делать выводы, которые станут основой будущих экспериментов на сайте
  • Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие

Наши ожидания:

  • Знание информационного стиля и понимание пользы, которую приносит ваш текст
  • Желание и готовность разбираться в сложной предметной области
  • Умение работать с Wordpress
  • Понимание базовых правил верстки, композиции и SEO
  • Желание развиваться в редактуре, следить за тем, какой результат приносит контент и как сделать так, чтобы метрики сайта становились лучше
  • Интерес к исследованиям: вы хотите больше узнать про паттерны поведения пользователей и про то, какой контент они хотят видеть при переходе на страницу сайта

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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