Младший продуктовый редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в работе с внешними авторами: помогать с документами, готовить технические задания на написание контента и заносить полученные материалы на сайт
- Помогать в создании продуктового контента. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
- Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
- Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
- Участвовать в исследованиях в роли второго пилота: фиксировать наблюдения и делать выводы, которые станут основой будущих экспериментов на сайте
- Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие
Наши ожидания:
- Знание информационного стиля и понимание пользы, которую приносит ваш текст
- Желание и готовность разбираться в сложной предметной области
- Умение работать с Wordpress
- Понимание базовых правил верстки, композиции и SEO
- Желание развиваться в редактуре, следить за тем, какой результат приносит контент и как сделать так, чтобы метрики сайта становились лучше
- Интерес к исследованиям: вы хотите больше узнать про паттерны поведения пользователей и про то, какой контент они хотят видеть при переходе на страницу сайта
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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