Frontend-разработчик в команду облачной платформы

Наша команда занимается разработкой Облачной платформы Selectel – одного из крупнейших облаков в России! Облачная платформа Selectel позволяет быстро развернуть инфраструктуру и заниматься разработкой продуктов, а не думать о настройке серверов. Мы помогаем бизнесу строить it-инфраструктуру на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS).
Мы ищем Frontend-разработчика, который усилит нас своей экспертизой и поможет нам сделать наш сервис еще лучше :)
В нашей команде ты будешь заниматься разработкой клиентской панели, улучшать пользовательский опыт и искать пути трансформации инфраструктурной сложности в простые и понятные элементы управления.
Чем предстоит заниматься
- Участвовать в развитии публичного облака
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Поддерживать и развивать публичную и служебную панель управления
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
Эта вакансия для вас, если вы
- Обладаете твёрдым знанием JavaScript (ES6)
- Уверенные знания AngularJS/Angular
- Работаете с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
- Понимаете принципы RESTful API
- Имеете опыт работы с DOM/HTML5 API
- Имеете понимание принципа работы Stylus, Pug
- Работали с Git
Что будет плюсом
- Опыт работы с Angular Material
- Опыт работы с TypeScript
- Опыт unit/e2e тестирования
- Наличие завершенных работ в публичном доступе
Почему в нашей команде здорово работать
- Вы будете принимать участие в разработке публичного облака и расти вместе с нами до масштабов AWS :)
- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим архитектурным решениям
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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