Менеджер сетевых продуктов Selectel (Product Manager)

В Selectel мы строим провайдера, который помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением IT-инфраструктуры. Важнейшая часть таких задач связана с сетями и сетевым оборудованием, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми возможностями и сервисами. Мы ищем человека, который с помощью продуктового подхода позволит связать имеющуюся у нас экспертизу с потребностями и клиентов.
Мы видим вас как уже опытного Менеджера продуктов или архитектора/сетевого специалиста, который хочет больше влиять на результаты работы и полезность сервисов для клиентов.
На этой позиции вам предстоит
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Развивать имеющиеся и запускать новые сетевые продукты Selectel
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Исследовать клиентский опыт и запросы в области сетей
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Исследовать рынок и опыт конкурентов
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Участвовать в разработке сетевых продуктов (формулирование целей, понимание границ применимости и масштабируемости сервисов, трансляция этой информации в команду разработки)
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Улучшать страницы сайта и базы знаний, касающиеся сетевых продуктов
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Предлагать идеи новых сетевых сервисов/продуктов и проверять их востребованность на рынке
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Взаимодействовать со смежными продуктовыми командами, согласовывать требования
От вас мы ожидаем
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Представление о рынке услуг различных сетевых сервисов и облачных провайдеров (их услуг в РФ и мире)
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Знания архитектуры построения и работы локальных и территориально распределенных сетей
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Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2
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Понимание принципов протоколов маршрутизации BGP, OSPF, резервирования шлюза по умолчанию
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Понимание принципов построения отказоустойчивых сетей и распределенных инфраструктур
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Умение общаться с клиентами на одном языке
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Системное мышление и умение анализировать и решать сложные задачи
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Умение работать самостоятельно в области генерации идей и их первичной проверки
Мы придем в восторг, если у вас есть
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Представление о технологиях MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN
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Практические навыки, опыт настройки и обслуживания сетевого оборудования
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Опыт работы с облачными сервисами
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Опыт проектирования сервисов, автоматизирующих работу сети и/или любых облачных продуктов
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Опыт управления командой или взаимодействия с командой разработки
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Опыт работы, связанный с сетевыми технологиями (телеком, системные интеграторы, хостинг-провайдеры, дата-центры)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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