Менеджер сетевых продуктов Selectel (Product Manager)

В Selectel мы строим провайдера, который помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением IT-инфраструктуры. Важнейшая часть таких задач связана с сетями и сетевым оборудованием, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми возможностями и сервисами. Мы ищем человека, который с помощью продуктового подхода позволит связать имеющуюся у нас экспертизу с потребностями и клиентов.

Мы видим вас как уже опытного Менеджера продуктов или архитектора/сетевого специалиста, который хочет больше влиять на результаты работы и полезность сервисов для клиентов.