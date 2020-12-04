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Управление продуктами

Менеджер сетевых продуктов Selectel (Product Manager)

В Selectel мы строим провайдера, который помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением IT-инфраструктуры. Важнейшая часть таких задач связана с сетями и сетевым оборудованием, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми возможностями и сервисами. Мы ищем человека, который с помощью продуктового подхода позволит связать имеющуюся у нас экспертизу с потребностями и клиентов.

Мы видим вас как уже опытного Менеджера продуктов или архитектора/сетевого специалиста, который хочет больше влиять на результаты работы и полезность сервисов для клиентов.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В Selectel мы строим провайдера, который помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением IT-инфраструктуры. Важнейшая часть таких задач связана с сетями и сетевым оборудованием, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми возможностями и сервисами. Мы ищем человека, который с помощью продуктового подхода позволит связать имеющуюся у нас экспертизу с потребностями и клиентов.

Мы видим вас как уже опытного Менеджера продуктов или архитектора/сетевого специалиста, который хочет больше влиять на результаты работы и полезность сервисов для клиентов.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Развивать имеющиеся и запускать новые сетевые продукты Selectel

  • Исследовать клиентский опыт и запросы в области сетей

  • Исследовать рынок и опыт конкурентов

  • Участвовать в разработке сетевых продуктов (формулирование целей, понимание границ применимости и масштабируемости сервисов, трансляция этой информации в команду разработки)

  • Улучшать страницы сайта и базы знаний, касающиеся сетевых продуктов

  • Предлагать идеи новых сетевых сервисов/продуктов и проверять их востребованность на рынке

  • Взаимодействовать со смежными продуктовыми командами, согласовывать требования

От вас мы ожидаем

  • Представление о рынке услуг различных сетевых сервисов и облачных провайдеров (их услуг в РФ и мире)

  • Знания архитектуры построения и работы локальных и территориально распределенных сетей

  • Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2

  • Понимание принципов протоколов маршрутизации BGP, OSPF, резервирования шлюза по умолчанию

  • Понимание принципов построения отказоустойчивых сетей и распределенных инфраструктур

  • Умение общаться с клиентами на одном языке

  • Системное мышление и умение анализировать и решать сложные задачи

  • Умение работать самостоятельно в области генерации идей и их первичной проверки

Мы придем в восторг, если у вас есть

  • Представление о технологиях MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN

  • Практические навыки, опыт настройки и обслуживания сетевого оборудования

  • Опыт работы с облачными сервисами

  • Опыт проектирования сервисов, автоматизирующих работу сети и/или любых облачных продуктов

  • Опыт управления командой или взаимодействия с командой разработки

  • Опыт работы, связанный с сетевыми технологиями (телеком, системные интеграторы, хостинг-провайдеры, дата-центры)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.