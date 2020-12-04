Менеджер продукта в Облако Selectel

Привет!
Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.
Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал. Поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.
Менеджер продукта у нас отвечает за развитие конкретной части большого Облака: в рамках общей стратегии и на основе детального понимания рынка и потребностей клиентов — формирует планы по развитию функциональности, определяет скоуп решений, вместе с проектировщиками интерфейсов оформляет детали и формирует требования, организовывает и принимает результаты разработки (для этого есть выделенная для него команда со своим руководителем), доносит ценность до клиентов и «замыкает круг» — на основе фидбека и данных планирует следующую итерацию.
Миссия компании — создавать лучшие облачные сервисы в России, если такой уровень амбиций вас вдохновляет — приходите развивать Облако Selectel.
Наши ожидания от кандидатов
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Успешный опыт поддержки и развития продуктов в роли менеджера продукта
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Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг
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Проактивность, инициативность
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Способность смотреть на продукт глазами клиента
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Способность принимать решения, основываясь на данных
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Умение четко формулировать требования
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Хорошая обучаемость техническим аспектам продукта
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Умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении сложных вопросов и отстаивать свою точку зрения
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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