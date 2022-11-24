Python-разработчик в команду Compute

Мы в поисках Python-разработчика в команду Compute!

Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.

У нас в команде ты получишь: