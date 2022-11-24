Python-разработчик в команду Compute

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Мы в поисках Python-разработчика в команду Compute!
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.
У нас в команде ты получишь:
- Участие в развитии, разработке и поддержке сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
- Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
- Развитые корпоративную культуру и ценности
- Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Писать код на Python
- Развивать распределенную асинхронную систему для управления виртуальными машинами, а также автобалансировщик нагрузки между железными хостами
- Интегрировать в облачные компоненты новую функциональность из низкоуровневых систем виртуализации
- Развивать API услуги с точки зрения metering, статистики использования, телематики
- Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк
- Участвовать в проработке требований и работе с ожиданиями
- Участвовать в архитектурном проектировании решений
- Писать unit, интеграционные и функциональные тесты
- Активно проводить ревью кода коллег
- Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
- Вести документацию по реализованному и делиться опытом с коллегами
Наши ожидания:
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Опыт использования реляционных СУБД (MySQL, PostgreSQL)
- Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
- Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
- Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
- Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
- Опыт написания инфраструктурного кода
Знание систем/программ:
Будет плюсом:
- Опыт работы с OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack
- Опыт написания программного кода на Go
- Опыт использования libvirt, qemu
- Опыт работы с задачами, близкими к "железу"
- Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни.
- Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
- Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana. Опыт написания модулей для них.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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