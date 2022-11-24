Frontend-разработка

Frontend-разработчик (Angular)

Мы занимаемся запуском нового бренда и ищем Frontend-разработчика.

Это настоящий стартап в рамках большого Selectel!Мы планируем выход на рынок в 2023.

Почему у нас круто:

  • У нас вообще нет легаси! Кодовой базе клиентской панели, разработкой которой вам предстоит заниматься, всего 1 год.
  • У каждого члена команды есть широкий простор для творчества и большие возможности влияния на судьбу продукта
  • Мы работаем по kanban, без спринтов, все задачи описываются в jira. В продуктовой команде разработки кроме FE работают backend, UX, QA, Product Manager и Team Lead
  • Команда адаптивна к изменениям процессов, так что у тебя будет возможность привнести что-то новое в наш формат работы!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы занимаемся запуском нового бренда и ищем Frontend-разработчика.

Это настоящий стартап в рамках большого Selectel!Мы планируем выход на рынок в 2023.

Почему у нас круто:

  • У нас вообще нет легаси! Кодовой базе клиентской панели, разработкой которой вам предстоит заниматься, всего 1 год.
  • У каждого члена команды есть широкий простор для творчества и большие возможности влияния на судьбу продукта
  • Мы работаем по kanban, без спринтов, все задачи описываются в jira. В продуктовой команде разработки кроме FE работают backend, UX, QA, Product Manager и Team Lead
  • Команда адаптивна к изменениям процессов, так что у тебя будет возможность привнести что-то новое в наш формат работы!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в разработке и запуске нового iaas-продукта
  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
  • Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
  • Работать в кросс-функциональной продуктовой команде
  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

Наши ожидания:

  • Опыт работы с Typescript
  • Опыт коммерческой разработки на Angular
  • Опыт работы с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
  • Понимание принципов RESTful API
  • Опыт работы с DOM/HTML5 API
  • Понимание принципа работы с препроцессорами CSS

  • Опыт работы с Git или другими системами контроля версий

Будет плюсом:

  • Опыт работы с предметной области IaaS: - облачные серверы - выделенные серверы - сети

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.