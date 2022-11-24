Frontend-разработчик (Angular)

Мы занимаемся запуском нового бренда и ищем Frontend-разработчика.
Это настоящий стартап в рамках большого Selectel!Мы планируем выход на рынок в 2023.
Почему у нас круто:
- У нас вообще нет легаси! Кодовой базе клиентской панели, разработкой которой вам предстоит заниматься, всего 1 год.
- У каждого члена команды есть широкий простор для творчества и большие возможности влияния на судьбу продукта
- Мы работаем по kanban, без спринтов, все задачи описываются в jira. В продуктовой команде разработки кроме FE работают backend, UX, QA, Product Manager и Team Lead
- Команда адаптивна к изменениям процессов, так что у тебя будет возможность привнести что-то новое в наш формат работы!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в разработке и запуске нового iaas-продукта
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
- Работать в кросс-функциональной продуктовой команде
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
Наши ожидания:
- Опыт работы с Typescript
- Опыт коммерческой разработки на Angular
- Опыт работы с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
- Понимание принципов RESTful API
- Опыт работы с DOM/HTML5 API
- Понимание принципа работы с препроцессорами CSS
Опыт работы с Git или другими системами контроля версий
Будет плюсом:
- Опыт работы с предметной области IaaS: - облачные серверы - выделенные серверы - сети
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса