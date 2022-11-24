QA engineer в команду Сompute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute занимается развитием и сопровождением виртуальных серверов облака: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах.
В Selectel мы предлагаем:
- Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
- Тестирование сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
- Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
- Развитые корпоративную культуру и ценности
- Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проводить тестирование (функциональное, интеграционное, регрессионное) как frontend, так и backend части
- Работать с тестовой документацией и баг-трекинговыми системами, поддерживать в актуальном состоянии тестовые сценарии
- Отслеживать и анализировать результаты запуска автоматизированных тестов
- Взаимодействовать с командой разработки, тестирования и PO
- Полноценно участвовать в релизных циклах
Наши ожидания:
- У вас есть опыт работы ручного тестирования frontend части и backend (API) от двух лет
- Умение писать качественные тест-кейсы и составлять понятные баг-репорты
- Опыт написания тестовой документации
- Отличное знание теории тестирования
- Знание и понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, методологий разработки и жизненного цикла ПО Опыт работы с логами, запросами и ответами сервера
- Опыт работы с Unix-подобными системами, написание несложных bash-скриптов
- Знание SQL на уровне написания простых запросов
- Стремление развиваться и совершенствоваться в области автоматизированного тестирования
Будет плюсом:
- Понимание принципов REST
- Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
- Опыт написания автоматизированных API-тестов на Python
- Опыт нагрузочного тестирования сервисов - желание развиваться в автоматизации тестирования
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса