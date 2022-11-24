QA engineer в команду Сompute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute занимается развитием и сопровождением виртуальных серверов облака: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах.

В Selectel мы предлагаем: