QA

QA engineer в команду Сompute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute занимается развитием и сопровождением виртуальных серверов облака: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах.

В Selectel мы предлагаем:

  • Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
  • Тестирование сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
  • Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
  • Развитые корпоративную культуру и ценности
  • Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute занимается развитием и сопровождением виртуальных серверов облака: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах.

В Selectel мы предлагаем:

  • Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
  • Тестирование сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
  • Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
  • Развитые корпоративную культуру и ценности
  • Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проводить тестирование (функциональное, интеграционное, регрессионное) как frontend, так и backend части
  • Работать с тестовой документацией и баг-трекинговыми системами, поддерживать в актуальном состоянии тестовые сценарии
  • Отслеживать и анализировать результаты запуска автоматизированных тестов
  • Взаимодействовать с командой разработки, тестирования и PO
  • Полноценно участвовать в релизных циклах

Наши ожидания:

  • У вас есть опыт работы ручного тестирования frontend части и backend (API) от двух лет
  • Умение писать качественные тест-кейсы и составлять понятные баг-репорты
  • Опыт написания тестовой документации
  • Отличное знание теории тестирования
  • Знание и понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, методологий разработки и жизненного цикла ПО Опыт работы с логами, запросами и ответами сервера
  • Опыт работы с Unix-подобными системами, написание несложных bash-скриптов
  • Знание SQL на уровне написания простых запросов
  • Стремление развиваться и совершенствоваться в области автоматизированного тестирования

Будет плюсом:

  • Понимание принципов REST
  • Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
  • Опыт написания автоматизированных API-тестов на Python
  • Опыт нагрузочного тестирования сервисов - желание развиваться в автоматизации тестирования

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.