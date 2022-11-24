Backend-разработка

Team Lead в команду Сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Единственное, что мы не делаем сами – это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков

Основные направления деятельности:

  • Патчи и развитие сетевых компонентов OpenStack
  • Развитие компонентов для управления кастомными сетевыми объектами: L3VPN manager, публичные подсети облака и др.
  • Поддержка компонентов по работе с квотами, служебных инструментов облака.
  • Поддержка инфраструктурного кода облака.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде сетей облака в роли тимлида!

О команде

Команда Cloud Net – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков back-end, одного front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Единственное, что мы не делаем сами – это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков

Основные направления деятельности:

  • Патчи и развитие сетевых компонентов OpenStack
  • Развитие компонентов для управления кастомными сетевыми объектами: L3VPN manager, публичные подсети облака и др.
  • Поддержка компонентов по работе с квотами, служебных инструментов облака.
  • Поддержка инфраструктурного кода облака.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде сетей облака в роли тимлида!

О команде

Команда Cloud Net – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков back-end, одного front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Управление людьми: 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Perf review
  • Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
  • Техническая экспертиза: 30% разработка (Python, немного Go), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команды + Roadmap, Постановка целей спринта
  • Процессы: Scrum Master, Системная работа с тех долгом и багами
  • Лидерство: быть лидером команды, брать на себя ответственность, выходить за рамки своей команды и позиции

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Понимаете и осознаете ответственность роли руководителя, прошли период сомнения в какую сторону нужно развиваться: инженерный трек или управленческий
  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире
  • Уверенное знание основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети
  • Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
  • Уверенное владение Python + Fast API и SQLAlchemy + MySQL

Знание систем/программ:

  • Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
  • Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Будет плюсом:

  • Уверенное знание Golang.
  • Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia увеличит шансы, что мы сойдемся, на 500%
  • Опыт работы с любыми другими системами построения облаков и виртуализации
  • Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.