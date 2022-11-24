Team Lead в команду Сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Единственное, что мы не делаем сами – это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков

Основные направления деятельности:

Патчи и развитие сетевых компонентов OpenStack

Развитие компонентов для управления кастомными сетевыми объектами: L3VPN manager, публичные подсети облака и др.

Поддержка компонентов по работе с квотами, служебных инструментов облака.

Поддержка инфраструктурного кода облака.

Мы предлагаем вам присоединиться к команде сетей облака в роли тимлида!

О команде

Команда Cloud Net – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков back-end, одного front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA