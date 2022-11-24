Team Lead в команду Сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Единственное, что мы не делаем сами – это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков
Основные направления деятельности:
- Патчи и развитие сетевых компонентов OpenStack
- Развитие компонентов для управления кастомными сетевыми объектами: L3VPN manager, публичные подсети облака и др.
- Поддержка компонентов по работе с квотами, служебных инструментов облака.
- Поддержка инфраструктурного кода облака.
Мы предлагаем вам присоединиться к команде сетей облака в роли тимлида!
О команде
Команда Cloud Net – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков back-end, одного front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA
На этой позиции вам предстоит:
- Управление людьми: 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Perf review
- Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
- Техническая экспертиза: 30% разработка (Python, немного Go), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
- Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
- Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команды + Roadmap, Постановка целей спринта
- Процессы: Scrum Master, Системная работа с тех долгом и багами
- Лидерство: быть лидером команды, брать на себя ответственность, выходить за рамки своей команды и позиции
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Понимаете и осознаете ответственность роли руководителя, прошли период сомнения в какую сторону нужно развиваться: инженерный трек или управленческий
- Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире
- Уверенное знание основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети
- Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
- Уверенное владение Python + Fast API и SQLAlchemy + MySQL
Знание систем/программ:
- Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
- Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
- Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Будет плюсом:
- Уверенное знание Golang.
- Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia увеличит шансы, что мы сойдемся, на 500%
- Опыт работы с любыми другими системами построения облаков и виртуализации
- Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
- Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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