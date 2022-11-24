Team Lead команды Дисков и Бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.
На этой позиции вам предстоит:
- Управление людьми: 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Perf review
- Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
- Техническая экспертиза: 30% разработка, дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
- Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
- Целеполагание и долгосрочное планирование: постановка квартальных целей команды + Roadmap, постановка целей спринта
Процессы: Scrum Master, системная работа с тех долгом и багами
Наши ожидания:
- Опыт разработки на Python от трех лет, уровень ME+ или SE
- Хорошие навыки построения архитектуры сложных систем
- Опыт построения CI/CD: Absible/Puppet/Gitlab CI или продвинутый пользователь (docker, jenkins)
- Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет
- Управление кроссфункциональными командами
- Реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
- Опыт найма сотрудников в команду
- Опыт развития сотрудников их их повышения + управление ФОТ
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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