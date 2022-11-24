Backend-разработка

Team Lead команды Дисков и Бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Управление людьми: 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Perf review
  • Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
  • Техническая экспертиза: 30% разработка, дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: постановка квартальных целей команды + Roadmap, постановка целей спринта

  • Процессы: Scrum Master, системная работа с тех долгом и багами

Наши ожидания:

  • Опыт разработки на Python от трех лет, уровень ME+ или SE
  • Хорошие навыки построения архитектуры сложных систем
  • Опыт построения CI/CD: Absible/Puppet/Gitlab CI или продвинутый пользователь (docker, jenkins)
  • Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет
  • Управление кроссфункциональными командами
  • Реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
  • Опыт найма сотрудников в команду
  • Опыт развития сотрудников их их повышения + управление ФОТ

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.