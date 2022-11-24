Frontend-разработка

Frontend-разработчик в команду разработки Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим архитектурным решениям
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Почему в нашей команде круто:

  • Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим архитектурным решениям
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
  • Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
  • Работать в кросс-функциональной продуктовой команде и взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
  • Участвовать в код-ревью

Наши ожидания:

  • Опыт работы с JavaScript (ES6)
  • Уверенные знания AngularJS/Angular 10+
  • Опыт работы с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
  • Понимание принципов RESTful API
  • Опыт работы с DOM/HTML5 API
  • Понимание принципа работы с препроцессорами CSS
  • Опыт работы с Git или другими системами контроля версий

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Angular Material, Clarity Design System
  • Опыт работы с TypeScript
  • Опыт работы с RxJS
  • Опыт unit/e2e тестирования
  • Опыт работы со State Management библиотеками
  • Наличие завершенных проектов в публичном доступе

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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