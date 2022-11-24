Frontend-разработчик в команду разработки Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.
Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.
Почему в нашей команде круто:
- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим архитектурным решениям
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
- Работать в кросс-функциональной продуктовой команде и взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
- Участвовать в код-ревью
Наши ожидания:
- Опыт работы с JavaScript (ES6)
- Уверенные знания AngularJS/Angular 10+
- Опыт работы с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)
- Понимание принципов RESTful API
- Опыт работы с DOM/HTML5 API
- Понимание принципа работы с препроцессорами CSS
- Опыт работы с Git или другими системами контроля версий
Будет плюсом:
- Опыт работы с Angular Material, Clarity Design System
- Опыт работы с TypeScript
- Опыт работы с RxJS
- Опыт unit/e2e тестирования
- Опыт работы со State Management библиотеками
- Наличие завершенных проектов в публичном доступе
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса