Маркетинг и PR

Продуктовый редактор

У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. В продуктовой редакции мы готовим рассылки, лендинги и презентации, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов и соцсетей. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.

Санкт-Петербург

Гибкий