Маркетинг и PR
Продуктовый редактор
У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. В продуктовой редакции мы готовим рассылки, лендинги и презентации, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов и соцсетей. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов
- Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM маркетинга
- Готовить контент для продуктовых лендингов
- Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления
- Готовить тексты для страниц раздела «Мероприятия» и рубрики «Бизнес кейсы» в Академии Selectel
- Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов
- Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда
- Создавать и реализовывать контент стратегии для продвижения продуктов Selectel
Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий
Мы ожидаем
- Умеете создавать тексты разных форматов от CTA для баннеров до написания статьи в блог
- Есть опыт в подготовке текстов рассылок и цепочек писем, создании лендингов
- Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
- У вас развито критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
- Знаете основные метрики контент маркетинга, умеете их отслеживать и анализировать
- Умеете отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
- У вас есть опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей
- Имеете опыт работы с корпоративным блогом или бренд медиа
- Хорошо знаете русский язык, можете вычитывать материалы с литературной точки зрения
Знание систем/программ
- Wordpress
- Яндекс Аналитика
Будет плюсом
- Опыт работы с техническими материалами
- Понимание принципов работы инфраструктурных и платформенных продуктов (IaaS/PaaS) для бизнеса
- Опыт в IT-компании и B2b-продукте
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса