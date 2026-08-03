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Маркетинг и PR

Продуктовый редактор

У нас в Selectel большая in-house редакция технических и продуктовых текстов. В продуктовой редакции мы готовим рассылки, лендинги и презентации, а также делаем уникальный контент для собственных медиа — блогов и соцсетей. Сейчас нам нужен продуктовый редактор, который возьмет на себя контент для собственных мероприятий, рассылок, промо-страниц, спецпроектов и текстов для Академии Selectel. Нам нужен редактор-универсал, который не боится переключаться между форматами и разбираться в том, как работают сложные технические продукты компании.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создавать маркетинговые тексты для мероприятий, баннеров, акций, анонсов, презентаций, спецпроектов
  • Готовить тексты для маркетинговых и контентных рассылок, разрабатывать цепочки писем, взаимодействовать с командой CRM маркетинга
  • Готовить контент для продуктовых лендингов
  • Редактировать и писать уведомления в инфостиле для пользователей в панели управления
  • Готовить тексты для страниц раздела «Мероприятия» и рубрики «Бизнес кейсы» в Академии Selectel
  • Предлагать концепции для собственных мероприятий, конференций и митапов
  • Переупаковывать готовые статьи Академии в разные форматы для собственных каналов бренда
  • Создавать и реализовывать контент стратегии для продвижения продуктов Selectel

  • Анализировать и оценивать эффективность контента, генерировать гипотезы для улучшения ключевых метрик и конверсий

Мы ожидаем
  • Умеете создавать тексты разных форматов от CTA для баннеров до написания статьи в блог
  • Есть опыт в подготовке текстов рассылок и цепочек писем, создании лендингов
  • Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
  • У вас развито критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
  • Знаете основные метрики контент маркетинга, умеете их отслеживать и анализировать
  • Умеете отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
  • У вас есть опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей
  • Имеете опыт работы с корпоративным блогом или бренд медиа
  • Хорошо знаете русский язык, можете вычитывать материалы с литературной точки зрения
Знание систем/программ
  • Wordpress
  • Яндекс Аналитика
Будет плюсом
  • Опыт работы с техническими материалами
  • Понимание принципов работы инфраструктурных и платформенных продуктов (IaaS/PaaS) для бизнеса
  • Опыт в IT-компании и B2b-продукте
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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