Младший Python-разработчик
Откликайся и стань частью команды Отдела систем управления инфраструктурой дата-центра!
DCIM - это направление, которое занимается разработкой информационных систем для учета и визуализации инфраструктуры и активов дата-центров, управления техническим обслуживанием оборудования, поддержкой части систем мониторинга дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.
Команда работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать и разрабатывать микросервисные приложения, чат-боты, а также скрипты автоматизации
- Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
- Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Работать с таск-трекером Jira
- Тесно взаимодействовать с командами Frontend, QA и DevOps
Мы ожидаем
- Опыт работы с Python, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
- Знание основных шаблонов проектирования и особенностей их реализации
- Уверенная работа с Git
- Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
- Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
- Опыт работы с asyncio
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
- Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
Будет плюсом
- Опыт работы с брокерами сообщений Kafka, RabbitMQ, NATS
- Опыт работы с NoSQL базами данных
- Понимание принципов CI/CD
- Опыт работы с Golang
- Опыт разработки чатботов
- Опыт работы с Airflow
- Понимание DDD или Clean Architecture
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса