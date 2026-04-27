Backend-разработка

Младший Python-разработчик

Откликайся и стань частью команды Отдела систем управления инфраструктурой дата-центра!

DCIM - это направление, которое занимается разработкой информационных систем для учета и визуализации инфраструктуры и активов дата-центров, управления техническим обслуживанием оборудования, поддержкой части систем мониторинга дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.


Команда работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать и разрабатывать микросервисные приложения, чат-боты, а также скрипты автоматизации
  • Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
  • Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Работать с таск-трекером Jira
  • Тесно взаимодействовать с командами Frontend, QA и DevOps
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Python, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
  • Знание основных шаблонов проектирования и особенностей их реализации
  • Уверенная работа с Git
  • Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
  • Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
  • Опыт работы с asyncio
  • Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
  • Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
Будет плюсом
  • Опыт работы с брокерами сообщений Kafka, RabbitMQ, NATS
  • Опыт работы с NoSQL базами данных
  • Понимание принципов CI/CD
  • Опыт работы с Golang
  • Опыт разработки чатботов
  • Опыт работы с Airflow
  • Понимание DDD или Clean Architecture
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

