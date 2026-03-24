Координатор в отдел технических проектов
Управление существенной долей в расходном бюджете крупной компании, лидера в IT области.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Обработка входящих документов - счетов и договоров
- Запуск на согласования со смежными отделами
- Взаимодействие с подрядчиками с целью получения бухгалтерских документов по расходным договорам
- Базовая проверка условий договора и корректности смет
Мы ожидаем
- Внимательность и высокая производительность
- Быстрая работа с договорами в Word и Excel; Уверенная коммуникация с внутренними и внешними клиентами
Знание систем/программ
- Word и Excel; Jira и Диадок (будет приемуществом)
Будет плюсом
- Опыт работы на позиции офисменеджера или бухгалтера, или юриста
- Работа с Jira и Диадок
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса