Координатор в отдел технических проектов

Основные задачи

Обработка входящих документов - счетов и договоров

Запуск на согласования со смежными отделами

Взаимодействие с подрядчиками с целью получения бухгалтерских документов по расходным договорам

Базовая проверка условий договора и корректности смет

Мы ожидаем

Внимательность и высокая производительность

Быстрая работа с договорами в Word и Excel; Уверенная коммуникация с внутренними и внешними клиентами

Знание систем/программ

Word и Excel; Jira и Диадок (будет приемуществом)

Будет плюсом

Опыт работы на позиции офисменеджера или бухгалтера, или юриста

Работа с Jira и Диадок

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса