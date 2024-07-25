Системное администрирование

Тимлид в направление системного администрирования дежурной службы

Облако Selectel — это сложная экосистема микросервисов и подсистем, обеспечивающая работу виртуальных машин, кластеров Kubernetes, баз данных и других облачных сервисов. Дежурная служба отвечает за поддержку и доступность инфраструктуры Облака, включая MKS, DBaaS и S3 storage.

Мы ищем тимлида для управления командой системных администраторов. Вам предстоит руководить командой, которая обеспечивает стабильную работу облачных сервисов, решает и анализирует инциденты, взаимодействует с техподдержкой и разработчиками, а также выстраивает процессы для повышения качества обслуживания клиентов.


  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Управление командой опытных системных администраторов, включая специалистов по Kubernetes и базам данных
  • Взаимодействие с технической поддержкой: выстраивание процессов для решения сложных запросов клиентов
  • Управление инцидентами: координация команды, анализ причин и предотвращение повторных сбоев
  • Эскалация багов в команды разработки и контроль их устранения
  • Оптимизация и автоматизация рутинных задач для повышения эффективности работы команды
  • Развитие технической экспертизы сотрудников и активное участие в их профессиональном росте
Мы ожидаем
  • Опыт работы с High Availability системами или инфраструктурой публичного продукта в сфере телекоммуникаций или хостинга.
  • Опыт управления инцидентами и авариями по стандартам, подобным ITIL, включая координацию и анализ проблем.
  • Умение выстраивать взаимодействие с техподдержкой, разработчиками и стейкхолдерами.
  • Глубокие знания системного администрирования Linux, включая безопасность, виртуализацию и сети.
  • Опыт работы с Kubernetes: управление кластерами, деплой приложений, мониторинг.
  • Опыт работы с кластерными решениями в области баз данных (PostgreSQL/MySQL/MongoDB): решение проблем, оптимизация и мониторинг.
  • Навыки автоматизации с использованием языков (bash/Python/Go) и инструментов оркестрации (Ansible/Puppet/Terraform).
  • Понимание облачных технологий и принципов виртуализации и автоматизации.
  • Лидерские навыки, опыт управления командой и развития сотрудников.
  • Ориентация на улучшение клиентского опыта и предотвращение повторных инцидентов.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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