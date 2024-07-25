Тимлид в направление системного администрирования дежурной службы

Системное администрирование

Облако Selectel — это сложная экосистема микросервисов и подсистем, обеспечивающая работу виртуальных машин, кластеров Kubernetes, баз данных и других облачных сервисов. Дежурная служба отвечает за поддержку и доступность инфраструктуры Облака, включая MKS, DBaaS и S3 storage.

Мы ищем тимлида для управления командой системных администраторов. Вам предстоит руководить командой, которая обеспечивает стабильную работу облачных сервисов, решает и анализирует инциденты, взаимодействует с техподдержкой и разработчиками, а также выстраивает процессы для повышения качества обслуживания клиентов.



