Тимлид в направление системного администрирования дежурной службы
Облако Selectel — это сложная экосистема микросервисов и подсистем, обеспечивающая работу виртуальных машин, кластеров Kubernetes, баз данных и других облачных сервисов. Дежурная служба отвечает за поддержку и доступность инфраструктуры Облака, включая MKS, DBaaS и S3 storage.
Мы ищем тимлида для управления командой системных администраторов. Вам предстоит руководить командой, которая обеспечивает стабильную работу облачных сервисов, решает и анализирует инциденты, взаимодействует с техподдержкой и разработчиками, а также выстраивает процессы для повышения качества обслуживания клиентов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Управление командой опытных системных администраторов, включая специалистов по Kubernetes и базам данных
- Взаимодействие с технической поддержкой: выстраивание процессов для решения сложных запросов клиентов
- Управление инцидентами: координация команды, анализ причин и предотвращение повторных сбоев
- Эскалация багов в команды разработки и контроль их устранения
- Оптимизация и автоматизация рутинных задач для повышения эффективности работы команды
- Развитие технической экспертизы сотрудников и активное участие в их профессиональном росте
Мы ожидаем
- Опыт работы с High Availability системами или инфраструктурой публичного продукта в сфере телекоммуникаций или хостинга.
- Опыт управления инцидентами и авариями по стандартам, подобным ITIL, включая координацию и анализ проблем.
- Умение выстраивать взаимодействие с техподдержкой, разработчиками и стейкхолдерами.
- Глубокие знания системного администрирования Linux, включая безопасность, виртуализацию и сети.
- Опыт работы с Kubernetes: управление кластерами, деплой приложений, мониторинг.
- Опыт работы с кластерными решениями в области баз данных (PostgreSQL/MySQL/MongoDB): решение проблем, оптимизация и мониторинг.
- Навыки автоматизации с использованием языков (bash/Python/Go) и инструментов оркестрации (Ansible/Puppet/Terraform).
- Понимание облачных технологий и принципов виртуализации и автоматизации.
- Лидерские навыки, опыт управления командой и развития сотрудников.
- Ориентация на улучшение клиентского опыта и предотвращение повторных инцидентов.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .