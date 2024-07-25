Go-инженер в команду Data/ML

Backend-разработка

Команда Data/ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в двух направлениях: ML-платформа (разработка моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, Inference); Платформа обработки и анализа данных. Эта вакансия для вас, если вы: хотите развивать навыки разработки продуктов на Golang; готовы влиять на архитектуру сервисов в условиях отсутствия legacy; работать в команде с опытными инженерами и глубже погружаться в задачи клиентов, занимающихся аналитическими и ML-задачами; ищете гибкий подход при постановке задач.



Наш стек: Go, Python, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, Gitlab, Terraform, Ansible.