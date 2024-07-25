Go-инженер в команду Data/ML
Команда Data/ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в двух направлениях: ML-платформа (разработка моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, Inference); Платформа обработки и анализа данных. Эта вакансия для вас, если вы: хотите развивать навыки разработки продуктов на Golang; готовы влиять на архитектуру сервисов в условиях отсутствия legacy; работать в команде с опытными инженерами и глубже погружаться в задачи клиентов, занимающихся аналитическими и ML-задачами; ищете гибкий подход при постановке задач.
Наш стек: Go, Python, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, Gitlab, Terraform, Ansible.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать backend-сервисы продуктов команды с учетом микросервисного подхода
- Участвовать в проектировании и реализации новых сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel
- Участвовать в code-review
- Активно поддерживать техническую документацию
- Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Go
- Знания и базовый опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
- Навыки реализации как модульного (unit) и функционального тестирования
- Знания основ алгоритмов и структур данных
- Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
- Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
- Знания принципов работы REST/gRPC API
- Желание участвовать в разработке продуктов, помогающих клиентам в решении их задач
Будет плюсом
- Опыт работы с российскими или иностранными облачными провайдерами
- Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: helm, terraform
- Опыт участия в open source проектах
- Понимание принципов построения аналитических и ML-систем, опыт работы с задачами из области data-science
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.