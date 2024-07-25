Backend-разработка

Go-инженер в команду Data/ML

Команда Data/ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в двух направлениях: ML-платформа (разработка моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, Inference); Платформа обработки и анализа данных. Эта вакансия для вас, если вы: хотите развивать навыки разработки продуктов на Golang; готовы влиять на архитектуру сервисов в условиях отсутствия legacy; работать в команде с опытными инженерами и глубже погружаться в задачи клиентов, занимающихся аналитическими и ML-задачами; ищете гибкий подход при постановке задач.

Наш стек: Go, Python, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, Gitlab, Terraform, Ansible.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать backend-сервисы продуктов команды с учетом микросервисного подхода
  • Участвовать в проектировании и реализации новых сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel
  • Участвовать в code-review
  • Активно поддерживать техническую документацию
  • Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Go
  • Знания и базовый опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
  • Навыки реализации как модульного (unit) и функционального тестирования
  • Знания основ алгоритмов и структур данных
  • Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
  • Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
  • Знания принципов работы REST/gRPC API
  • Желание участвовать в разработке продуктов, помогающих клиентам в решении их задач
Будет плюсом
  • Опыт работы с российскими или иностранными облачными провайдерами
  • Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: helm, terraform
  • Опыт участия в open source проектах
  • Понимание принципов построения аналитических и ML-систем, опыт работы с задачами из области data-science
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Младший Python-разработчик в команду DCIM

Санкт-Петербург

Backend-разработка
Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555 06 75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2024

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных