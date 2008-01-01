Панель управления

Способы оплаты

для физических лиц для юридических лиц

В зависимости от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, вы можете ознакомиться с условиями и способами оплаты услуг.

PayU

Автоматическое зачисление средств в течение 10–15 минут. Совершить оплату можно с карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard и МИР.

Условия возврата денежных средств для юридических лиц

Для возврата денежных средств, находящихся на вашем лицевом счете, вам необходимо предоставить следующие документы:
Заявление Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подпись которого обозначена на заявлении

Заявление может быть предоставлено в офис компании лично или по почте.

Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, а/я № 56, ООО «Селектел».

Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А

Обращаем ваше внимание:

возврат денежных средств будет возможен только в случае совпадения данных, указанных в заявлении, с данными в анкете панели управления заказчика;

возврат денежных средств может быть произведен только на расчетный счет заказчика;

перечисление возвращаемых денежных средств третьему лицу по просьбе заказчика не осуществляется.