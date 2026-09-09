Антикоррупционная политика
1. Введение
Антикоррупционная политика Селектел устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению компанией и сотрудниками (совместно руководством и работниками) положений антикоррупционного законодательства.
Настоящей Политикой Селектел ставит перед собой следующие цели:
- минимизировать риск вовлечения компании, сотрудников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное понимание политики Селектел, нацеленной на неприятие коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства, применимые к Селектел и его сотрудникам;
- установить обязанность сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, а также предпринимать меры по предотвращению коррупции.
2. Принципы
Ключевыми принципами Антикоррупционной политики являются:
Личный пример руководства
Руководство Селектел не поддерживает коррупцию в любых формах и проявлениях и своим личным примером демонстрирует необходимость соблюдения принятых правил.
Неприятие коррупции
Компания избегает ситуаций, которые могут привести к коррупционным правонарушениям при осуществлении своей деятельности, в том числе во взаимодействии с контрагентами, акционерами и инвесторами, с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий, иными третьими лицами.
Периодическая оценка и минимизация коррупционных рисков
Селектел регулярно проводит мероприятия по выявлению и последующей минимизации коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для ее деятельности, регионов присутствия, а также потенциально уязвимых бизнес-процессов.
Регулярный мониторинг и контроль
Селектел осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, и при необходимости совершенствует их.
Разрабатываемые в компании ключевые внутренние документы подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе для выявления в них коррупциогенных факторов (положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции) и их устранения путем внедрения антикоррупционных контролей.
Законность при взаимодействии с контрагентами
Селектел стремится сотрудничать только с такими контрагентами, которые в своей деятельности руководствуются принципами законности, готовы соблюдать требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, в том числе путем включения в договоры антикоррупционных оговорок, а также оказывать содействие этичному ведению бизнеса и предотвращению коррупции.
Информирование и обучение
Компания предпринимает все возможные меры для ознакомления и соблюдения принципов и требований настоящей Политики всеми сотрудниками. Селектел регулярно проводит профильное обучение сотрудников, что позволяет повысить уровень антикоррупционной культуры.
Отказ от ответных санкций
Никакие санкции не могут быть применены в отношении сотрудника за:
- отказ от коррупционного действия, в том числе, если в результате такого отказа у Селектел возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.
Беспристрастность при осуществлении внутренних расследований
Селектел обеспечивает беспристрастное и качественное расследование всех поступающих обращений и обоснованных подозрений в совершении действий, противоречащих настоящей Политике.
Ответственное лицо за комплаенс
Комплаенс-офицер является ответственным сотрудником по комплаенс, в обязанности которого включены применение настоящей Политики, проведение обучения, мониторинг, контроль за исполнением антикоррупционных процедур, предоставление ответов на вопросы, возникающих у сотрудников и контрагентов по теме соблюдения требований настоящей Политики и антикоррупционного законодательства. Кроме этого, комплаенс-офицер участвует в проводимых внутренних служебных расследованиях по выявленным фактам коррупционных нарушений и имеет другие обязанности, предусмотренные внутренними документами.
3. Направления Антикоррупционной политики
3.1. Конфликт интересов
Каждому сотруднику при выполнении своих должностных обязанностей необходимо руководствоваться интересами Селектел и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых его частные интересы будут противоречить интересам Селектел (ситуаций конфликта интересов).
Селектел разрабатывает и реализует отдельные процедуры, нацеленные на предотвращение и минимизацию рисков, связанных с конфликтом интересов, а также оперативно принимает меры по урегулированию возникающих конфликтов интересов.
Сотруднику перед совершением сделки или операции необходимо в кратчайшие сроки уведомить руководство, а также ответственного сотрудника по комплаенс в случае конфликта интересов или сомнения в его наличии.
Более подробно с предпринимаемыми Селектел мерами в отношении управления конфликта интересов можно ознакомиться во внутреннем документе компании.
3.2. Подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы
Подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы рассматриваются как необходимая часть ведения бизнеса Селектел и общепринятой деловой практики.
Подарки, деловое гостеприимство, представительские расходы должны всегда соответствовать характеру отношений с теми, кому они предоставляются, быть напрямую связаны с целями деятельности компании, не должны выходить за рамки деловой вежливости или установившейся практики, установленных в компании лимитов и не должны быть настолько частыми или чрезмерными, чтобы вызывать сомнения в их уместности.
Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы, ставящие под сомнение способность получателя принимать объективные и справедливые деловые решения не должны дариться или приниматься в любой период времени.
Вопросы, относящиеся к дарению и получению подарков, а также осуществлению представительских расходов, регулируются отдельным внутренним документом Селектел.
3.3. Проверка контрагентов
Селектел воздерживается от взаимодействия с контрагентами, в случае если такое взаимодействие ведет к нарушению принципов и требований настоящей Политики или норм антикоррупционного законодательства.
Селектел прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Перед началом делового взаимодействия проводится комплексная проверка контрагента в соответствии с внутренними процедурами и документами. Селектел проявляет должную осмотрительность в том числе в отношении финансовых операций с контрагентами.
В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Селектел осуществляет включение антикоррупционных оговорок в договоры с контрагентами и оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий со стороны контрагента.
3.4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и их представителями
В рамках своей деятельности Селектел на операционном уровне производит взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и их представителями. Вне зависимости от характера такого взаимодействия, все сотрудники компании должны осуществлять его исключительно в рамках действующего законодательства и требований внутренних документов компании, включая настоящую Политику.
Селектел и его представителям запрещается предоставлять органам государственной власти и местного самоуправления ценности с целью незаконного влияния на принятие официальных решений для получения, сохранения, контроля деловых возможностей или коммерческой выгоды.
Компания сотрудничает с государственными органами в том числе в ходе расследований. Селектел предоставляет полную, точную и достоверную информацию и не отказывается, не скрывает и не манипулирует информацией, законно запрошенной государственными органами.
3.5. Участие в благотворительной и политической деятельности
Селектел осуществляет благотворительную деятельность в соответствии со своими ценностями.
Компания не оказывает благотворительную помощь, преследуя цель оказать влияние на решение в пользу получения для себя коммерческих или конкурентных преимуществ или если финансирование таких проектов может быть воспринято как коррупция. Предпринимаются все разумные и необходимые действия, чтобы благотворительная деятельность Селектел не использовалась в качестве прикрытия для коррупционной деятельности.
Чтобы минимизировать возможные коррупционные риски, Селектел проводит проверку получателей благотворительной помощи, осуществляет контроль целевого использования средств, предоставленных в рамках благотворительной деятельности.
Компания не принимает участия в политической деятельности и не оказывает финансовую поддержку политическим партиям, их представителям, политическим организациям и связанным с ними фондам, а также религиозным организациям и движениям. Селектел также не финансирует и не участвует в мероприятиях, проводимых с целью политической или религиозной агитации и пропаганды, а также никаким иным образом не оказывает содействие в целях политической и религиозной пропаганды.
Селектел признает право сотрудников лично участвовать в политической и религиозной жизни, если такое участие осуществляется в свободное от исполнения служебных обязанностей время и осуществляется лично от имени сотрудника без привязки к его месту работы. Принимая участие в политической или религиозной жизни, каждый сотрудник должен однозначно демонстрировать, что его политическая или религиозная позиция является его собственной, а не позицией Селектел.
Если сотрудник избран в состав контрольно-ревизионных органов политической партии или организации, выдвинут кандидатом в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, ему необходимо в кратчайшие сроки уведомить об этом руководство, а также ответственного сотрудника по комплаенс.
3.6. Недопустимость мошенничества
Селектел понимает, что в рамках своей деятельности может столкнуться с риском мошенничества. Компания категорически его не приемлет и рассматривает в качестве угрозы своей деятельности.
Мошенничество может принимать разные формы, например: фальсификация документов/записей в системе учета, отражение в учете несуществующих операций, предоставление ложных сведений о расходах, растрата или хищение имущества, предоставление необоснованных пожертвований фиктивным благотворительным организациям и другое.
Селектел неукоснительно следует всем законам, направленным на борьбу с мошенническими действиями, и ждет от своих сотрудников, равно как и от контрагентов, следования тем же принципам.
4. Сообщения о нарушениях
Каждый сотрудник или внешний партнер Компании при наличии разумно обоснованных подозрений о нарушении другими сотрудниками, контрагентами или иными лицами, взаимодействующими с Селектел, требований антикоррупционного законодательства и настоящей Политики, а также при наличии сомнений в трактовке настоящей Политики, обязан сообщить о таких подозрениях, используя любой из нижеперечисленных способов:
- через сообщение ответственному сотруднику по комплаенс;
- по горячей линии, форма связи которой доступна на официальном сайте по адресу selectel.ru/hotline.
Сообщения на горячую линию могут передаваться анонимно. Однако наличие контактов для обратной связи дает возможность выяснить необходимые детали во время проверки и быстрее предоставить обратную связь обратившемуся лицу. Более подробно о работе горячей линии Селектел можно узнать в отдельной внутренней политике.
Селектел не применяет меры ответного воздействия к лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемых или произошедших нарушениях антикоррупционного законодательства или настоящей Политики и проводит проверку всех поступивших обращений на конфиденциальной основе, гарантируя внимательное, объективное, компетентное и независимое рассмотрение всех поступивших обращений.
Селектел считает серьезным несоблюдением текущей Политики нарушение конфиденциальности проверки или применение мер ответного воздействия к лицам, добросовестно сообщившим о нарушениях или содействующих проверке.
5. Ответственность
Селектел с полной ответственностью относится к обязательствам по соблюдению антикоррупционного законодательства и требует от каждого сотрудника его неукоснительного соблюдения, как и требований настоящей Политики.
В случае нарушения требований настоящей Политики или антикоррупционного законодательства сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством и условиями трудового договора.
Несоблюдение антикоррупционного законодательства, а также требований настоящей Политики ведет к дисциплинарной, гражданской, административной или уголовной ответственности в зависимости от характера нарушения.
Селектел может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.
6. Заключительные положения
Антикоррупционная политика утверждается Советом директоров АО «Селектел» и является общедоступным документом. Ознакомиться с Политикой можно в свободном доступе на официальном сайте компании или на внутреннем корпоративном портале.
Селектел, размещая Антикоррупционную политику или ее отдельные положения в свободном доступе на официальном сайте, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Политики всеми сотрудниками, контрагентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе.
Положения Политики распространяются на все юридические лица Селектел.
Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с положениями Антикоррупционной политики под подпись в соответствии с действующим в компании порядком.
При возникновении вопросов или сомнений, связанных с применением норм Политики, а также при затруднениях в этической оценке собственных или чужих действий (бездействия) сотрудникам следует обратиться за разъяснениями к ответственному сотруднику по комплаенс.
Термины и определения
В настоящей Политике используются следующие термины и определения:
Антикоррупционная оговорка
гарантии и заверения сторон о недопущении коррупционных действий при исполнении обязательств по договору.
Антикоррупционное законодательство
нормативно-правовые акты в сфере противодействия Коррупции, которые применимы к компании и лицам, попадающим под действие настоящей Политики, включая Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, а также подзаконные акты в этой области.
Контрагент
физическое или юридическое лицо, с которым Селектел заключил или намерен заключить сделку.
Коррупция, коррупционная деятельность
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование сотрудником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды сотруднику другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени и в интересах Селектел.
Мошенничество
любой умышленный акт искажения факта с целью получения несправедливого или незаконного преимущества для бизнеса или личной выгоды, хищение, злоупотребление служебным положением или властью, а также умышленную и неправомерную растрату или уничтожение собственности, или ресурсов.