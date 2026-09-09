Антикоррупционная политика

3.1. Конфликт интересов

Каждому сотруднику при выполнении своих должностных обязанностей необходимо руководствоваться интересами Селектел и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых его частные интересы будут противоречить интересам Селектел (ситуаций конфликта интересов).

Селектел разрабатывает и реализует отдельные процедуры, нацеленные на предотвращение и минимизацию рисков, связанных с конфликтом интересов, а также оперативно принимает меры по урегулированию возникающих конфликтов интересов.

Сотруднику перед совершением сделки или операции необходимо в кратчайшие сроки уведомить руководство, а также ответственного сотрудника по комплаенс в случае конфликта интересов или сомнения в его наличии.

Более подробно с предпринимаемыми Селектел мерами в отношении управления конфликта интересов можно ознакомиться во внутреннем документе компании.





3.2. Подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы

Подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы рассматриваются как необходимая часть ведения бизнеса Селектел и общепринятой деловой практики.

Подарки, деловое гостеприимство, представительские расходы должны всегда соответствовать характеру отношений с теми, кому они предоставляются, быть напрямую связаны с целями деятельности компании, не должны выходить за рамки деловой вежливости или установившейся практики, установленных в компании лимитов и не должны быть настолько частыми или чрезмерными, чтобы вызывать сомнения в их уместности.

Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы, ставящие под сомнение способность получателя принимать объективные и справедливые деловые решения не должны дариться или приниматься в любой период времени.

Вопросы, относящиеся к дарению и получению подарков, а также осуществлению представительских расходов, регулируются отдельным внутренним документом Селектел.





3.3. Проверка контрагентов

Селектел воздерживается от взаимодействия с контрагентами, в случае если такое взаимодействие ведет к нарушению принципов и требований настоящей Политики или норм антикоррупционного законодательства.

Селектел прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Перед началом делового взаимодействия проводится комплексная проверка контрагента в соответствии с внутренними процедурами и документами. Селектел проявляет должную осмотрительность в том числе в отношении финансовых операций с контрагентами.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Селектел осуществляет включение антикоррупционных оговорок в договоры с контрагентами и оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий со стороны контрагента.





3.4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и их представителями

В рамках своей деятельности Селектел на операционном уровне производит взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления и их представителями. Вне зависимости от характера такого взаимодействия, все сотрудники компании должны осуществлять его исключительно в рамках действующего законодательства и требований внутренних документов компании, включая настоящую Политику.

Селектел и его представителям запрещается предоставлять органам государственной власти и местного самоуправления ценности с целью незаконного влияния на принятие официальных решений для получения, сохранения, контроля деловых возможностей или коммерческой выгоды.

Компания сотрудничает с государственными органами в том числе в ходе расследований. Селектел предоставляет полную, точную и достоверную информацию и не отказывается, не скрывает и не манипулирует информацией, законно запрошенной государственными органами.





3.5. Участие в благотворительной и политической деятельности

Селектел осуществляет благотворительную деятельность в соответствии со своими ценностями.

Компания не оказывает благотворительную помощь, преследуя цель оказать влияние на решение в пользу получения для себя коммерческих или конкурентных преимуществ или если финансирование таких проектов может быть воспринято как коррупция. Предпринимаются все разумные и необходимые действия, чтобы благотворительная деятельность Селектел не использовалась в качестве прикрытия для коррупционной деятельности.

Чтобы минимизировать возможные коррупционные риски, Селектел проводит проверку получателей благотворительной помощи, осуществляет контроль целевого использования средств, предоставленных в рамках благотворительной деятельности.

Компания не принимает участия в политической деятельности и не оказывает финансовую поддержку политическим партиям, их представителям, политическим организациям и связанным с ними фондам, а также религиозным организациям и движениям. Селектел также не финансирует и не участвует в мероприятиях, проводимых с целью политической или религиозной агитации и пропаганды, а также никаким иным образом не оказывает содействие в целях политической и религиозной пропаганды.

Селектел признает право сотрудников лично участвовать в политической и религиозной жизни, если такое участие осуществляется в свободное от исполнения служебных обязанностей время и осуществляется лично от имени сотрудника без привязки к его месту работы. Принимая участие в политической или религиозной жизни, каждый сотрудник должен однозначно демонстрировать, что его политическая или религиозная позиция является его собственной, а не позицией Селектел.

Если сотрудник избран в состав контрольно-ревизионных органов политической партии или организации, выдвинут кандидатом в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, ему необходимо в кратчайшие сроки уведомить об этом руководство, а также ответственного сотрудника по комплаенс.





3.6. Недопустимость мошенничества

Селектел понимает, что в рамках своей деятельности может столкнуться с риском мошенничества. Компания категорически его не приемлет и рассматривает в качестве угрозы своей деятельности.

Мошенничество может принимать разные формы, например: фальсификация документов/записей в системе учета, отражение в учете несуществующих операций, предоставление ложных сведений о расходах, растрата или хищение имущества, предоставление необоснованных пожертвований фиктивным благотворительным организациям и другое.

Селектел неукоснительно следует всем законам, направленным на борьбу с мошенническими действиями, и ждет от своих сотрудников, равно как и от контрагентов, следования тем же принципам.