1. Введение

Кодекс корпоративной этики и делового поведения ООО «Селектел» и его дочерних организаций (далее по тексту «Кодекс» или «Кодекс Этики») – это описание юридических и этических принципов, определяющих единые стандарты, нормы, требования и правила, которые должны соблюдаться всеми Сотрудниками ООО «Селектел» и его дочерних организаций (далее также – «Группа»), независимо от занимаемых ими должностей, выполняемых функций и регионов деятельности.

Кодекс отражает приверженность Группы высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления, поддержание деловой репутации Группы и серьезность ответственности Сотрудников за свои действия перед обществом, коллегами и Контрагентами.

Основой Кодекса Этики являются корпоративные ценности Группы:

клиент – интересы клиентов Группы всегда на первом месте; клиенты строят свой бизнес вместе с Группой, и их успех – это успех Группы;

команда – без успеха команды невозможен индивидуальный успех; внимательность к срокам выполнения задач, понимание собственной и общей ответственности, уважение к работе коллег, обмен опытом – все это черты настоящей команды;

качество – если Сотрудники Группы решили что-то сделать, то сделают это хорошо; лучше сделать меньше, но так, чтобы гордиться;

инициатива и ответственность – важно понимать, что это одна ценность: инициатива и ответственность идут рука об руку; Сотрудники Группы не стесняются предлагать самые смелые идеи и брать ответственность за их реализацию;

признание – Группа радуется достижениям Сотрудников и дает возможность каждому быть оцененным по заслугам;

свобода мысли, прямота и открытость – Сотрудники Группы всегда честны друг с другом, озвучивают свое мнение и признают ошибки; для Сотрудников важно вовремя сообщить и выразить недовольство тем, что какой-то процесс идет не так, как надо.

Положения настоящего Кодекса разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, лучшими практиками, а также внутренними документами Группы.

Невыполнение норм Кодекса может привести к применению мер дисциплинарной ответственности, налагаемых в соответствии с действующими требованиями внутренних документов Группы и нормам применимого законодательства.

2. Основные этические принципы

Принципы, на которых строится Кодекс

Репутация Группы обусловлена действиями каждого из Сотрудников. Все Сотрудники обязаны заботиться о поддержании, формировании и продвижении положительной репутации Группы, независимо от занимаемой должности, выполняемых функций и региона деятельности.

Сотрудники принимают на себя обязательство придерживаться в своей деятельности следующих принципов, лежащих в основе Кодекса Этики Группы:

законность – выполнять требования действующего законодательства, правил и положений в полном объеме;

добросовестность – выполнять договоренности, следовать заявленным ценностям, соответствовать высоким стандартам деловой этики и способствовать разрешению явных и неявных Конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности; обеспечить защиту, сохранность, надлежащее и добросовестное использование активов Группы;

беспристрастность – осуществлять решения, в том числе выбор Контрагентов, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения, на прозрачных, справедливых рыночных условиях, непредвзято, без злоупотреблений правами и возможностями, а также на основании профессионально обоснованных суждений;

открытость – в рамках своей компетенции своевременно и полно раскрывать информацию, необходимую для предоставления в российские и иностранные государственные и регулирующие органы, а также другим заинтересованным лицам;

конфиденциальность – соблюдать требования внутренних документов Группы в отношении сохранения и использования Конфиденциальной и Инсайдерской информации, полученной в результате исполнения должностных обязанностей;

вовлеченность – своевременно уведомлять Группу о любых случаях нарушения Сотрудниками настоящего Кодекса и способствовать продвижению положительной репутации Группы;

развитие – в рамках своих компетенций непрерывно совершенствовать бизнес-процессы Группы, следить за инновациями, достигать поставленных целей;

забота о людях – выстраивать равные уважительные отношения с коллегами и Контрагентами, уделять их интересам должное внимание;

профессионализм – обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей, а также стремится к поддержанию наивысших профессиональных стандартов.

3. Направление Кодекса

Ключевые ориентиры Группы

Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Группы, в том числе, в следующих направлениях:

3.1. Взаимодействие с Сотрудниками

Выстраивание коммуникаций

Группа выстраивает взаимодействие с Сотрудниками на основе общности целей, учета обоюдных интересов, взаимного уважения, добросовестности, непредвзятости, долгосрочного партнерства. Группа заботится о Сотрудниках, поэтому принимает на себя следующие обязательства:

неукоснительно соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;

обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, производить все необходимые выплаты по заработной плате своевременно и в полном объеме;

уважать права человека и свободу личности, не допускать принудительный или детский труд;

предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;

поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности, не допускать любые формы дискриминации или притеснения;

создавать условия для безопасной, комфортной и продуктивной работы, обеспечивать достойный уровень охраны труда;

поддерживать открытый диалог и атмосферу доверия, учитывать мнение Сотрудников, реагировать на предложения, идеи и жалобы;

поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;

предоставлять равные возможности при найме и карьерном росте, принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы.

Деловая репутация Группы зависит от каждого Сотрудника, поэтому Группа возлагает на Сотрудников следующие обязательства:

добросовестно и качественно выполнять свои должностные обязанности, проявлять инициативу и ответственность за результаты своей работы, заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;

соблюдать требования законодательства и внутренних документов Группы, поддерживать деловую репутацию Группы и действовать в ее интересах;

не допускать нецелевого использования любых Активов Группы, бережно относиться как к Активам Группы, так и к природным ресурсам;

соблюдать трудовую дисциплину и правила безопасности труда;

демонстрировать личный пример этичного поведения, уважительно относиться к коллегам и Контрагентам;

придерживаться принципа неприятия Коррупции или иной неправомерной деятельности в любых ее формах и проявлениях;

не проявлять предубеждения и дискриминации на основании расовой, религиозной, национальной, половой, политической принадлежности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, языка общения и других обстоятельств;

воздерживаться от любых неэтичных, агрессивных, запугивающих действий, любого рода манипулирования, сокрытия или искажения предоставляемой информации и иных недобросовестных способов ведения дел;

следовать правилам справедливой конкуренции, соблюдать действующее антимонопольное законодательство, воздержаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;

не использовать в личных целях служебное положение, не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений, воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих Конфликт интересов;

незамедлительно сообщать Руководству о рисках Группы, возникновении случаев нарушения Кодекса и внутренних документов Группы.

Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению положений настоящего Кодекса, Руководство Группы в целом и руководители отдельных подразделений должны:

задавать Тон сверху и демонстрировать образец этичного поведения в ежедневной деятельности Группы и при принятии решений;

принимать необходимые меры для урегулирования возникших конфликтов, предотвращения случаев нарушения Кодекса в будущем;

заботиться о том, чтобы Сотрудники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса, при необходимости давать разъяснения своим Сотрудникам по вопросам применения положений Кодекса и других внутренних документов Группы;

создавать условия, при которых Сотрудники готовы открыто заявлять о том, что их беспокоит;

последовательно добиваться соблюдения Кодекса, при оценке Сотрудников учитывать соблюдение ими Кодекса и других внутренних документов Группы;

сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.

3.2. Взаимодействие с Государственными должностными лицами и Сотрудниками государственных компаний

Коммуникации с представителями государственного сектора

Группа стремится выстраивать и поддерживать максимально прозрачные, конструктивные и открытые отношения с Государственными должностными лицами, Сотрудниками государственных компаний и Связанными с ними лицами в формате, не допускающем Конфликтов интересов.

Платежи за ускорение формальностей запрещены в соответствии с Антикоррупционной политикой Группы. Группа запрещает предоставление денежных средств, Подарков, знаков делового гостеприимства или каких-либо ценностей Государственным должностным лицам, Сотрудникам государственных компаний и Связанным с ними лицам с целью оказания влияния на решения таких лиц для получения, сохранения или обеспечения коммерческого преимущества или достижения иных целей, связанных с решениями, которые могут представляться выгодными с точки зрения коммерческих интересов Группы.

Осуществление коммерческой деятельности совместно с Государственными должностными лицами, Сотрудниками государственных компаний и Связанными с ними лицами либо компаниями, которые полностью или частично находятся в собственности таких лиц или в которых таким лицам принадлежит доля, может вызвать подозрения в нарушении законодательства о противодействии Коррупции. Группе и ее Сотрудникам строго запрещено заключать такие коммерческие сделки без предварительной проверки и одобрения со стороны Ответственного сотрудника по комплаенс.

Группа не скрывает и не искажает информацию, запрошенную государственными органами, не задерживает ее предоставление и активно сотрудничает в рамках применимого законодательства с государственными органами в ходе осуществления ими проверок. В случае обращения Государственного должностного лица, обеспечивающего исполнение закона, либо направления запроса по факту проведения расследования/ проверки государственными или регулирующими органами, Сотрудникам следует:

убедиться, что предоставляемая информация является достоверной и точной, что законные интересы Группы защищены, и Группа не нарушит применимое законодательство, предоставляя такую информацию;

незамедлительно связаться с непосредственным руководителем, а также Ответственным сотрудником по комплаенс до направления ответа на запрос о предоставлении информации, за исключением стандартных запросов, находящихся в зоне ответственности структурного подразделения таких Сотрудников.

Сотрудникам необходимо незамедлительно связаться с Ответственным сотрудником по комплаенс, если Сотрудники получили иск, претензию или распоряжение какого-либо государственного органа в отношении Группы, либо если Сотрудникам Группы стало известно об иных фактах, которые могут привести к предъявлению претензий к Группе со стороны государственных органов.

При взаимодействии с Государственными должностными лицами, Сотрудниками государственных компаний и Связанными с ними лицами Сотрудникам Группы необходимо следовать требованиям настоящего Кодекса, Антикоррупционной политики, Процедуры по взаимодействию с государственными органами, должностными лицами и представителями государственных компаний и иных внутренних документов Группы.

3.3. Взаимодействие с Контрагентами

Способы сотрудничества с Контрагентами

Группа ожидает, что Контрагенты:

ведут бизнес честно, прозрачно и этично, разделяют этические принципы Группы, не приемлют Коррупцию;

уважают права и свободы человека, не используют принудительный и детский труд, не допускают дискриминации, притеснений и преследования по любому признаку;

не допускают какого-либо влияния на принимаемые решения (Конфликт интересов);

соблюдают действующее законодательство Российской Федерации (включая антикоррупционное, антимонопольное, о защите персональных данных и пр.);

обеспечивают экологическую безопасность, охрану труда и здоровья Сотрудников;

несут ответственность за качество и безопасность своих продуктов и услуг.

Группа выстраивает сотрудничество с Контрагентами, основанное на поддержании взаимовыгодных долгосрочных отношений, поэтому Группа берет на себя взаимную ответственность:

соблюдать все применимые нормы действующего законодательства;

руководствоваться принципом добросовестной конкуренции, способствующей поиску новых идей, решений и совершенствованию бизнес-процессов;

предпринимать меры, необходимые для полного искоренения Коррупции и дискриминации, предотвращения злоупотреблений и других неправомерных действий;

уважать и ценить мнения своих Контрагентов, профессионально реализовывать проекты и нести ответственность за результаты работы;

нивелировать риски вреда здоровью и окружающей среде, не допускать принудительного и детского труда;

не позволять влиять личной выгоде на выполнение деловых задач, беречь Активы Группы.

3.4. Добросовестная конкуренция

Этичность в конкурентной среде

Группа поддерживает открытое и честное взаимодействие на свободном рынке, соблюдает антимонопольное законодательство, в том числе закон о защите конкуренции.

При заключении договоров компании Группы стремятся справедливо распределять риски между сторонами и воздерживаются от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию. Сотрудники обязаны соблюдать требования действующего законодательства и внутренних документов Группы, регулирующих сферу закупок.

В процессе организации и проведения закупок Группа руководствуется следующими принципами:

принцип конкуренции реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди участников закупки, а также через отсутствие ограничений допуска к участию в закупке путем установления необоснованно завышенных требований к участникам закупки;

принцип информационной открытости осуществляется с помощью использования открытых конкурентных процедур как приоритетной формы закупок;

принцип экономической целесообразности выполняется через оценки необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;

принцип прозрачности процедуры закупки реализовывается через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;

принцип соблюдения основных положений Антикоррупционной политики Группы осуществляется с помощью включения Антикоррупционных оговорок в договоры и иные документы, включая закрепляющие отношения с Контрагентами Группы.

Группа выстраивает взаимоотношения с Конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, в связи с чем Сотрудникам запрещено:

обмениваться с Конкурентами информацией о ценах, сроках и условиях продаж, а также любой другой информацией, в отношении которой установлен режим конфиденциальности;

незаконно получать конфиденциальную информацию о Конкурентах (кража, сговор, подкуп, шпионаж и пр.);

любое формальное или неформальное соглашение с Конкурентами, в том числе о ценовой политике или разделении рынков;

делать ложные заявления о Конкурентах или их продуктах и услугах, давать недостоверные и оценочные комментарии о работе Конкурентов.

Группа использует только добросовестную и достоверную рекламу и не допускает нарушение закона или прав третьих лиц при проведении рекламных и маркетинговых мероприятий.

Сотрудники могут осуществлять сбор информации о Конкурентах, изучая общедоступную информацию или направляя запросы этичным законным способом. В частности, Сотрудники могут использовать информацию, поступившую:

из общедоступных документов, поданных в государственные органы, публичных выступлений высших должностных лиц компаний, различных отчетов, пресс-релизов, новостных статей и пр.;

от третьих лиц, если нет оснований полагать, что такие лица имеют договорные/ иные юридические обязательства о неразглашении такой информации, или такая информация получена с использованием незаконных методов и может повлиять на деятельность Группы.

3.5. Учет, раскрытие информации и внешние коммуникации

Прозрачность данных

Группа ведет точный, достоверный и прозрачный учет данных деятельности Группы, на основании которого составляет свою финансовую и бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Группы соответствуют российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

В Группе строго запрещено ведение подложных или вводящих в заблуждение учетных записей и документов, поэтому Сотрудники обязаны обеспечивать надлежащее оформление документов и отчетности, за которые они несут ответственность. Сотрудникам запрещено не включать в отчетность какие-либо суммы или активы, а также фальсифицировать, уничтожать или скрывать какие-либо документы или записи в целях искажения отчетности.

Документы Группы должны храниться, представляться и уничтожаться в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Группы.

Группа выстраивает эффективную систему внутреннего контроля за достоверностью финансовой отчетности для предоставления заинтересованным лицам корректной и своевременной информации о финансово-хозяйственной деятельности Группы.

Группа стремится предоставить своим Сотрудникам, Контрагентам и другим заинтересованным лицам достаточную информацию о своей деятельности. При раскрытии информации Группа придерживается принципа соблюдения разумного баланса между информационной прозрачностью и обеспечением коммерческих интересов Группы.

Сотрудники принимают все меры для обеспечения полного и своевременного предоставления информации в государственные и регулирующие органы, а также иным заинтересованным лицам. Предоставляемая информация должна отвечать всем требованиям, предъявляемым со стороны законодательства, и не содержать заведомо ложных заявлений и упущений. Раскрытие информации производится в сроки и в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Группы, и осуществляется уполномоченными Сотрудниками.

Группа уделяет особое внимание раскрытию информации о финансовом положении, при подготовке которой используются следующие принципы:

ведение финансовой и бухгалтерской документации и подготовка отчетности Группы в соответствии с действующим законодательством;

соблюдение требований стандартов бухгалтерского учета и отчетности и системы внутреннего контроля при подготовке бухгалтерской и финансовой отчетности;

точное и полное отражение в финансовой и бухгалтерской документации Группы всех необходимых записей и совершенных финансовых операций, а также всей необходимой дополнительной информации;

достоверное отражение в финансовой и бухгалтерской документации Группы активов, пассивов, прибылей и убытков Группы;

отсутствие в финансовой и бухгалтерской документации Группы заведомо ложных или преднамеренно искаженных сведений;

отражение всех операций соответствующими проводками с указанием необходимых деталей и отражением на соответствующих счетах и в соответствующих периодах учета.

Учитывая, что переговоры с Контрагентами, сотрудничество со СМИ, с представителями государственных органов, любые действия в сети «Интернет», имеющие отношения к Группе, могут нести в себе репутационные риски или риски раскрытия конфиденциальной информации, только официально уполномоченные лица Группы могут представлять ее интересы.

Группа ответственно подходит к своему имиджу в социальных сетях, к высказываниям, опубликованным материалам, не использует унизительных и оскорбительных выражений.

Все Сотрудники обязаны руководствоваться внутренними документами Группы, касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющую коммерческую тайну и/или Инсайдерскую информацию.

3.6. Защита Конфиденциальной информации

Безопасность информации

Конфиденциальной информацией является любая информация, которую Группа не раскрывает публично, включая Инсайдерскую информацию и персональные данные.

Группа ответственно относится к сохранению собственной Конфиденциальной информации, а также не запрашивает, не принимает и не использует любую Конфиденциальную информацию Контрагентов, Конкурентов, Сотрудников, кроме той которая правомерна получена Группой из открытых источников или по договору с лицом, имеющим право предоставить такую информацию.

Учитывая, что Группа неукоснительно соблюдает законодательство в области защиты информации, Сотрудники, имеющие доступ к Конфиденциальной информации (как предоставленной им Группой, так и нет), обязуются:

использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а при возникновении сомнений консультироваться с непосредственным руководителем и Ответственным сотрудником по комплаенс;

не допускать передачу Конфиденциальной информации третьим лицам, включая Связанных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или внутренними документами Группы;

оберегать Конфиденциальную информацию как в течение, так и после окончания трудовых отношений.

Группа поддерживает и соблюдает принцип уважения конфиденциальности личной жизни и персональных данных Сотрудников, в том числе через:

хранение только тех персональных данных, которые необходимы для эффективной деятельности Группы или для исполнения требований законодательства;

ограничение доступа к персональным данным для всех Сотрудников, кроме тех, кто в связи с производственной необходимостью наделен соответствующими полномочиями;

непредоставление личной информации Сотрудников третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и надлежащего правового основания.

3.7. Выявление рисков Конфликта интересов и их урегулирование

Обнаружение и разрешение Конфликта интересов

При выполнении своих должностных обязанностей Сотрудники, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми договорами Сотрудников и внутренними документами Группы, обязаны действовать в интересах Группы добросовестно и разумно. Одним из основных условий добросовестного выполнения Сотрудниками своих должностных обязанностей является отсутствие у них Конфликта интересов.

Сотрудники имеют право заниматься любой законной деятельностью при условии, что данная деятельность не оказывает влияние на исполнение ими своих непосредственных должностных обязанностей, не противоречит и не наносит ущерба интересам Группы.

Сотрудники должны тщательно анализировать, могут ли какие-либо из их действий или отношений, в том числе за пределами Группы, привести к Конфликту (или видимости Конфликта) интересов.

При возникновении Конфликта интересов или любого рода сомнений относительно его потенциальности Сотрудники обязаны придерживаться принципа – воздержаться и раскрыть: в случае невозможности избежать участия в событии или деятельности, создающей Конфликт интересов, Сотрудник должен сообщить о нем Руководству и Ответственному сотруднику по комплаенс и воздерживаться от участия в соответствующих решениях, пока Конфликт интересов не будет урегулирован.

Процедуры, нацеленные на предотвращение и минимизацию рисков, связанных с Конфликтом интересов, а также порядок поведения при возникновении Конфликта интересов изложены в Антикоррупционной политике и других внутренних документах Группы.

3.8. Соразмерность деловых Подарков и Представительских расходов

Дарение и получение Подарков в деловой практике

В Группе допустимы Подарки и Представительские расходы, свойственные общепринятой деловой практике и не противоречащие требованиям действующего законодательства. Подарки и Представительские расходы не должны оказывать влияние на способность любой стороны взаимодействия (например, Сотрудника или Контрагента) принимать непредвзятые и справедливые решения.

Сотрудникам запрещается использовать служебное положение в личных целях, в том числе:

для получения Подарков и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на предоставление Группой каких-либо услуг, осуществление действий или передачу Конфиденциальной информации;

для получения Подарков и иных выгод на основаниях, не предусмотренных внутренними документами Группы, трудовыми договорами для себя лично и других лиц в процессе исполнения своих должностных обязанностей;

для получения Подарков и иных выгод для себя лично и других лиц в процессе ведения дел Группы, в том числе как до, так и после проведения переговоров о заключении сделок или соглашений;

для получения услуг, включая кредиты и займы, от лиц, прямо или косвенно связанных с Группой, за исключением кредитных учреждений или поставщиков услуг, предлагающих кредиты или аналогичные услуги третьим лицам на сопоставимых условиях в процессе осуществления своей обычной деятельности.

Подарки и Представительские расходы, которые Сотрудники от имени Группы могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники предоставляют в связи с их работой в Группе, должны:

быть прямо связаны с законными целями деятельности Группы, а также должны быть уместны к случаю (например, общепринятые праздники);

быть разумно обоснованными, соразмерными и не выходить за рамки деловой вежливости;

не быть настолько частыми или дорогими, чтобы вызывать сомнения в их уместности;

не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, принятие определенного решения и пр. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной и неэтичной целью;

не противоречить требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Группы и нормам применимого законодательства.

При наличии сомнений относительно допустимости Подарков/ Представительских расходов или иных вопросов, касающихся порядка обращения с Подарками/ Представительскими расходами, Сотрудники обязаны обратиться за консультацией к Ответственному сотруднику по комплаенс.

Детальные правила, относящиеся к дарению и получению Подарков, осуществлению Представительских расходов, а также к критериям их приемлемости установлены в Антикоррупционной политике и Политике по подаркам и знакам делового гостеприимства Группы.

3.9. Соответствие требованиям в части участия в Благотворительной, Спонсорской и благотворительных и политической деятельности

Участие в общественных и благотворительных инициативах

Группа активно участвует в жизни общества, стремится вносить свой вклад в решение социальных проблем, в связи с чем осуществляет Благотворительную и Спонсорскую деятельность в соответствие с ценностями Группы.

Группа не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Группы или если финансирование таких проектов может быть воспринято как Коррупция.

Благотворительные и спонсорские проекты с участием Группы требуют выполнения дополнительных процедур в соответствие с Антикоррупционной политикой и другими внутренними документами Группы. Сотрудники имеют право участвовать в Благотворительной деятельности по личной инициативе. Такое участие не должно вовлекать ресурсы Группы, нарушать положений действующего законодательства и данного Кодекса, вести к Конфликту интересов или как-либо иначе компрометировать Группу.

Группа не участвует в политической деятельности, не поддерживает политические партии или связанные с ними фонды и организации, кандидатов в депутаты или конкретных политиков, религиозные организации и движения.

Дополнительная информация на эту тему раскрывается в Антикоррупционной политике Группы.

3.10. Предотвращение Коррупции и неправомерных платежей

Борьба с Коррупцией

и недопустимыми платежами

Группа строго придерживается принципа неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии с представителями органов власти, самоуправления, политических партий, и любыми другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия Группы.

Антикоррупционная политика Группы базируется на следующих ключевых правилах:

формирование Руководством Группы стандартов этичного поведения на личном примере и ознакомление, обучение Сотрудников;

проведение периодической оценки коррупционных рисков;

разработка, внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур, реализация мониторинга и контроля.

Сотрудники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также нормы, содержащиеся во внутренних документах Группы, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

Сотрудникам запрещается осуществление Неправомерных платежей (в том числе Платежей за ускорение формальностей), а именно платежей в любом виде (например, денежные средства, комиссионные вознаграждения, подарочные сертификаты, услуги, скидки, займы) за получение преимуществ, решение вопросов, совершение административных процедур (в том числе ускорение, упрощение), если такие действия не предусмотрены в законном порядке. В равной степени запрещается предложение, требование, гарантия или согласие принять Неправомерный платеж.

Сотрудники должны сообщать обо всех рисках и фактах Коррупции Ответственному сотруднику по комплаенс, своему непосредственному руководителю или на Горячую линию.

3.11. Противодействие мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Предотвращение финансовых преступлений

Группа не приемлет любые проявления мошенничества, в связи с чем предпринимает меры по предупреждению и выявлению мошеннических действий, основываясь на следующих принципах:

распространение достоверной информации о мошенничестве и знаний в сфере противодействия мошенничеству;

проведение периодической оценки рисков мошенничества;

разработка, внедрение и совершенствование мер контроля (в том числе политик и процедур, направленных на снижение выявленных рисков мошенничества), управления ими и реализация мониторинга.

Важной частью культуры Группы является соблюдение норм Кодекса Этики Группы и добровольное сообщение Сотрудниками о любых фактах или подозрениях на нарушения законодательства Ответственному сотруднику по комплаенс или на Горячую линию.

Группа соблюдает все требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Группа применяет все доступные меры, чтобы взаимодействовать только с надежными Контрагентами, которые ведут законную деятельность и получают доходы только из законных источников.

Группа ожидает от своих Контрагентов соответствующего этичного поведения и поддержания культуры противодействия мошенничеству.

3.12. Бережное отношение к Активам Группы

Заботливое управление Активами

Сотрудники обязаны бережно относиться к Активам Группы и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражу, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Группы. Использование Активов Группы в личных целях является неприемлемым.

Интеллектуальная собственность Группы является одним из ключевых Активов Группы. Результаты интеллектуального труда, которые были созданы в рамках рабочих обязанностей сотрудников, являются собственностью Группы.

Группа не использует свои системы для нарушения прав Интеллектуальной собственности (например, несанкционированное копирование или пересылка информации, являющейся объектом прав Интеллектуальной собственности).

Сотрудники обязаны уважительно относиться к законным правам и интересам третьих лиц и не допускать незаконного использования Интеллектуальной собственности третьих лиц в своей работе.

3.13. Защита окружающей среды и охрана труда

Экологическая безопасность

Группа заботится о здоровье и благополучии Сотрудников, поэтому считает своим приоритетом обеспечение безопасных и комфортных условий работы, поддержание здорового образа жизни. Группа разрабатывает и осуществляет комплекс мер по охране труда, включая обеспечение безопасности труда, обучение Сотрудников и контрольные мероприятия.

Группа стремится обеспечивать соблюдение всех законодательных норм и правил охраны труда и безопасности, при этом безопасность на рабочем месте зависит не только от мер, принимаемых Группой, но и от компетентности Сотрудников. Каждый Сотрудник должен следить за тем, чтобы рабочее место было безопасным и надежным как для него самого, так и для его коллег.

Группа поддерживает усилия Сотрудников, направленные на укрепление собственного здоровья и ведение здорового образа жизни, а также организует спортивные мероприятия для Сотрудников. Деятельность Группы базируется на принципах устойчивого развития, что позволяет контролировать и сводить к минимуму ее воздействия на окружающую среду.

Сотрудники обязаны соблюдать правила, установленные внутренними документами Группы в области защиты окружающей среды и охраны труда и обращаться к ним для получения более подробной информации о позиции и практики Группы в области охраны труда, безопасности и защиты окружающей среды.

3.14. Соблюдение законодательства и политик Группы

Важность следования Кодексу

Группа стремится следовать законодательству и нормативным требованиям, регламентирующим деятельность Группы, при необходимости взаимодействует с государственными и контролирующими органами в рамках исполнения законодательства.

Настоящий Кодекс основан, прежде всего, на презумпции того, что Сотрудники полностью соблюдают действующее законодательство и требования внутренних документов Группы. Кодекс не содержит описания всех законов, нормативных актов или внутренних требований, которые могут применяться к Сотрудникам. Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации подробнее раскрываются во внутренних документах Группы, в том числе политиках, регламентах, положениях, процедурах, должностных инструкциях, а также трудовых договорах.

Сотрудникам следует убедиться в том, что они знают правила, которые применяются непосредственно к их работе. При возникновении вопросов Сотрудники могут найти необходимую информацию на внутреннем информационном Портале, во внутренних политиках и процедурах Группы или обратиться к своему руководителю или Ответственному сотруднику по комплаенс.

В случае, если Группа осуществляет свою деятельность в странах, где действующее законодательство, правила, положения, обычаи делового оборота и социальные нормы отличаются от принятых в Российской Федерации, то Группа придерживается политики соблюдения национального и местного законодательства. То обстоятельство, что определенные стандарты поведения юридически запрещены, но эти запреты не реализуются на практике или их нарушение не подвергается критике или осуждению со стороны общества, не может служить оправданием незаконных действий со стороны Сотрудников.

3.15. Сообщения о нарушениях

Как уведомить о нарушениях

Группа поддерживает культуру, в которой важно сообщать о любом нарушении принципов корпоративной этики, делового поведения или требований законодательства, связанных с Группой.

При появлении у кого-либо из Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Группой, они могут сообщить об этом следующими способами:

по электронной почте Ответственному сотруднику по комплаенс;

по электронной почте своему непосредственному руководителю или, в случае если сообщение касается действий непосредственного руководителя, — вышестоящему руководителю;

по Горячей линии, доступной для всех Сотрудников на главной странице внутреннего информационного Портала.

Сообщения на Горячую линию могут передаваться анонимно, при этом наличие контактов дает возможности Группе выяснить необходимые детали во время проверки и быстрее предоставить обратную связь обратившемуся лицу. В любом случае, Группа гарантирует беспристрастную проверку, сохранение конфиденциальности и отсутствие какого-либо преследования для лиц, сообщающих о нарушениях.

4. Информирование и обучение

Консультирование и тренинг сотрудников

Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех Сотрудников при приеме на работу. Все Сотрудники на периодической основе посредством подписания специальной формы должны подтверждать, что они ознакомлены с Кодексом и обязуются его соблюдать. Если по каким-то причинам Сотрудник не ознакомился с Кодексом или не подписал форму подтверждения, то он не освобождается от обязательств по соблюдению Кодекса.

Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками требований Кодекса Этики осуществляется подготовка обучающих и информационных материалов, статей на внутренних информационных ресурсах Группы, организовывается обучение и консультирование Сотрудников по вопросам соблюдения Кодекса Этики.

Все Сотрудники в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/ или применимого законодательства.

5. Заключительные положения

Пара важных нюансов, которые не вошли в другие разделы

Кодекс Этики утверждается Генеральным директором ООО «Селектел» и является общедоступным документом, ознакомиться с которым можно в свободном доступе на официальном сайте в сети «Интернет».

Положения настоящего Кодекса Этики распространяют свое действие на все компании Группы.

В случае возникновения вопросов, сомнений, связанных с применением норм внутренних документов, сложностей в этической оценке своих, чужих действий или бездействий, Сотрудникам следует обратиться за разъяснениями к своему непосредственному руководителю, вышестоящему руководителю или Ответственному сотруднику по комплаенс.

Термины и определения

В настоящем Кодексе используются следующие термины и определения:

Активы

Активы Группы, в том числе, материальные активы, денежные средства, права на объекты Интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы,

а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Группы или хранящиеся в них.

Благотворительная помощь (деятельность)

Добровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче юридическим или физическим лицам имущества, в том числе денежных средств, выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Горячая линия

Инструмент, посредством которого возможно передать сообщение, имеющее, по мнению обратившегося лица, признаки несоблюдения Кодекса Этики или иных правонарушений.

Государственное должностное лицо

(1) Лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти Российской Федерации или иностранного государства.

(2) Лицо, осуществляющее государственные функции для российского или иностранного государства (должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты и др.), в том числе для государственного органа, предприятия или учреждения.

(3) Лицо, выполняющее организационно- распорядительные, административно- хозяйственные функции в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях и Государственных компаниях, а также в юридических лицах с государственным участием (4) Должностное лицо или представитель международной организации (МВФ, Всемирный банк, ООН и др.).

(5) Лица, занимающие воинские должности.

Государственная компания

Коммерческая или некоммерческая организация, акционерами (участниками) которых прямо или косвенно выступает Российская Федерация, органы местного самоуправления или иностранное государство, а также органы местного самоуправления иностранного государства.

Группа

ООО «Селектел», ООО «Селектел-Лаб», ООО «Б-36».

Инсайдерская информация

Точная, конкретная информация, которая не была распространена/предоставлена (включая сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение/предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость активов Группы.

Интеллектуальная собственность

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе произведения науки, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства («ноу-хау»), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.

Конкурент

Физическое лицо/ юридическое лицо, которое предоставляет продукты/ оказывает услуги/ выполняет работы, аналогичные тем, которые предоставляют/ оказывают/ выполняют компании Группы.

Контрагент

Физическое или юридическое лицо, с которым компании Группы заключили или намерены заключить сделку.

Конфиденциальная информация

Информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Конфликт интересов

Ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) одного или нескольких Сотрудников и (или) Связанных лиц, влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им (ими) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Коррупция, Коррупционная деятельность

Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование Сотрудником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды Сотруднику другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени и в интересах Группы.

Личная заинтересованность

Возможность получения Сотрудником доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для Связанных лиц.

Ответственный сотрудник по комплаенс

Сотрудник, ответственный за реализацию системы управления комплаенс-риском и выполняющий функции комплаенс-контроля. Комплаенс как часть системы управления Группой включает в себя обеспечение соответствия деятельности Группы требованиям антикоррупционного, налогового и др. законодательств, локальных нормативных актов, а также исключение вовлечения компаний Группы и их Сотрудников в осуществление противоправной деятельности.

Платежи за ускорение формальностей

Выплаты для ускорения стандартных административных процедур. Процедуры обычно выполняются Государственными должностными лицами. К таким процедурам могут относиться: выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; таможенное оформление; государственная регистрация недвижимого имущества или транспортных средств; оказание коммунальных услуг и пр.

Подарок

Любая ценность (благо и (или) услуга), предоставляемая без цели оказать влияние на принятие какого-либо решения в отношении дарителя и соответствующая требованиям Антикоррупционного законодательства в части своей стоимости.

Представительские расходы

Расходы на представительские мероприятия, проводимые с целью развития бизнеса Группы, установления или поддержания деловых отношений либо с целью продвижения, демонстрации или предоставления консультаций в отношении продуктов или услуг. Представительские мероприятия имеют обоснованную деловую цель и не являются полностью развлекательными или не относящимися к обоснованным деловым интересам Группы.

Работники

Физические лица, работающие по трудовому договору, как полный, так и неполный рабочий день, а также лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) на основании гражданско-правовых договоров – в течение всего срока действия договора.

Руководство

Совет директоров, Генеральный директор, Заместители генерального директора, главный бухгалтер, директора по функциональным направлениям, директора департаментов, руководители непосредственного подчинения Генеральному директору.

Сотрудник

Используется совместно в отношении Руководства, Работников.

Сотрудник государственной компании

Физические лица, занятые в течение полного или неполного рабочего дня, а также другие временные работники Государственных компаний, действующих на территории Российской Федерации или иностранных государств, на основании заключенных с ними договоров.

Спонсорская помощь (деятельность)

Предоставление финансовой или иной поддержки в целях организации и (или) проведения какого- либо мероприятия, а также создания и (или) использования какого-либо результата творческой деятельности.

Связанные лица

Лица, состоящие с Сотрудником в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми Сотрудник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Тон сверху

Реализация ценностных установок и практическое следование, закрепленным во внутренних документах Группы, проявляющееся со стороны Руководства. Руководство своим личным примером демонстрирует образец этичного поведения, соблюдение внутренних документов Группы, а также требований применимого законодательства, служит проводником корпоративной культуры для Сотрудников.