Кодекс корпоративной этики и делового поведения

Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Селектел, включая следующие направления:

3.1. Взаимодействие с Сотрудниками

Селектел выстраивает взаимодействие с сотрудниками на основе общности целей, учета взаимных интересов, уважения, добросовестности и непредвзятости, а также в логике долгосрочного партнерства.

Наша компания заботится о сотрудниках:

мы соблюдаем требования законодательства в области защиты прав человека, уважения чести и достоинства, а также представляем равные возможности труда всем сотрудникам компании;

обеспечиваем атмосферу сотрудничества, признания и право на защиту личности. В Селектел недопустимы ситуации неуважительного отношения (оскорбления, притеснения, игнорирования, домогательства), связанного с национальностью, религиозными, политическими взглядами, полом, возрастом, семейным положением и иными персональными особенностями, равно как и профессиональным уровнем;

предоставляем сотрудникам своевременную, справедливую, достойную заработную плату и соблюдаем требования трудового законодательства, в том числе в отношении оплаты труда;

обеспечиваем безопасные условия труда и распространяем культуру здоровой и безопасной рабочей среды в компании.

Мы понимаем, что репутация нашей компании зависит от действий каждого сотрудника, поэтому ожидаем от них профессионального и этичного делового поведения как в общении друг с другом, так и за периметром компании — во взаимодействии с поставщиками, клиентами, проверяющими органами и иными третьими лицами.

Для компании важно, чтобы действия сотрудников были легитимны и не противоречили законодательству, внутренним документам и процедурам компании.

При формировании культуры внутренних коммуникаций через атмосферу уважения и взаимного доверия сотрудники Селектел опираются на внутренний Кодекс хорошего коллеги.

3.2. Взаимодействие с контрагентами

Селектел ожидает от контрагентов (физических или юридических лиц, с которыми компания заключила или намерена заключить сделку) соблюдения высоких стандартов добросовестного и этичного ведения бизнеса. Контрагенты, взаимодействующие с нашей компанией, должны:

вести бизнес честно, прозрачно и этично, разделять этические принципы компании и не допускать коррупции в любой форме;

уважать права и свободы человека, не использовать принудительный и детский труд, не допускать дискриминации, притеснений и преследования по любому признаку;

не допускать какого-либо влияния на принимаемые решения (конфликт интересов);

соблюдать действующее законодательство Российской Федерации (включая антикоррупционное, антимонопольное, о защите персональных данных и др.);

обеспечивать экологическую безопасность, охрану труда и здоровья сотрудников;

нести ответственность за качество и безопасность своих продуктов и услуг.

Селектел выстраивает сотрудничество с контрагентами на основе взаимовыгодных долгосрочных отношений. Мы уважаем и учитываем мнение контрагентов, принимаем на себя взаимную ответственность в честном и ответственном ведении бизнеса.

В нашем стремлении привлекать компетентных контрагентов, с хорошей деловой репутацией, мы осознаем важность надлежащей проверки наших бизнес-партнеров до установления отношений с ними.

С государственными органами, компаниями и учреждениями Селектел выстраивает прозрачные отношения. Мы действуем честно и корректно, соблюдая нормы действующего законодательства, в том числе регламентирующие государственные закупки и запрещающие неправомерное влияние.

3.3. Добросовестная конкуренция

Селектел поддерживает открытое, честное взаимодействие на свободном рынке и соблюдает антимонопольное законодательство.

При заключении договоров компания стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживаются от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

При организации и проведении закупок наша компания руководствуется принципами конкуренции среди участников, а также информационной открытости, экономической целесообразности, прозрачности и соблюдения Антикоррупционной политики.

Мы категорически не приемлем поведение, противоречащее принципам свободной конкуренции, в частности, картельные сговоры с конкурентами, поставщиками или клиентами.

3.4. Финансовая прозрачность ведения бизнеса

В соответствии с применимым законодательством, стандартами и практикой Селектел ведет полный, своевременный и прозрачный учет данных о своей деятельности, на основании которого формирует финансовую и бухгалтерскую отчетность.

Компания не создает подложных или вводящих в заблуждение учетных записей и документов в попытке скрыть потенциальное нарушение. В связи с этим нашим сотрудникам запрещается:

не включать в отчетность какие-либо суммы или активы;

ненадлежащим образом оформлять документы и отчетность, за которые они несут ответственность;

фальсифицировать, уничтожать или скрывать документы или записи в целях искажения отчетности.

Документы Селектел подлежат хранению, представлению и уничтожению в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами компании.

Селектел выстраивает комплексную систему внутреннего контроля за достоверностью финансовой отчетности. Стремится предоставлять сотрудникам, контрагентам и иным заинтересованным лицам достаточную информацию о своей деятельности, соблюдая разумный баланс между информационной прозрачностью и коммерческими интересами Селектел.

3.5. Защита конфиденциальной информации

Селектел ответственно относится к защите собственной конфиденциальной информации и конфиденциальной информации третьих лиц, полученной законным способом. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации (как предоставленной им компанией, так и иной), обязуются:

использовать такую информацию исключительно для исполнения должностных обязанностей;

не допускать передачу конфиденциальной информации третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством, соглашениями с третьими лицами и внутренними документами компании;

обеспечивать сохранность конфиденциальной информации как в период трудовых отношений, так и после их прекращения.

Наша компания соблюдает принцип уважения конфиденциальности личной жизни и персональных данных сотрудников, в том числе посредством:

хранения только тех персональных данных, которые необходимы для деятельности Селектел или исполнения требований законодательства;

ограничения доступа к персональным данным для сотрудников, за исключением лиц, которым такие полномочия необходимы по производственной необходимости;

непредоставления личной информации сотрудников третьим лицам без согласия субъекта персональных данных или иного надлежащего правового основания.

3.6. Конфликт интересов

Каждый сотрудник Селектел обязан соблюдать интересы компании и избегать ситуаций конфликта интересов, которые мешают ему профессионально и непредвзято исполнять служебные обязанности в угоду личным интересам.

Такими ситуациями могут быть, например, личные и деловые связи c контрагентами, кандидатами на вакансии, открытие собственного бизнеса, вторая работа в компании-конкуренте. Предыдущая работа в государственных или надзорных органах также может быть ситуацией конфликта интересов.

Важно помнить, что конфликт интересов — не нарушение, если он вовремя раскрыт. Селектел ожидает, что сотрудники проявят открытость и добровольно расскажут о сложившейся ситуации, а компания, в свою очередь, займется поиском приемлемого решения разрешения конфликта интересов.

Компания предпринимает меры по предотвращению и минимизации рисков, связанных с конфликтом интересов, и закрепляет их в отдельной внутренней политике.

3.7. Подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы

Наша компания выступает за осмотрительный подход в отношении подарков, делового гостеприимства и представительских расходов. В компании допускаются такие подарки, деловое гостеприимство и представительские расходы, которые соответствуют общепринятой деловой практике и не противоречат требованиям законодательства, внутренним документам. Мы выступаем за правило, что расходы на третьих лиц не должны влиять на способность любой стороны взаимодействия (например, сотрудника или контрагента) принимать непредвзятые и справедливые решения.

При проверке того, какие подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы считать приемлемыми, мы ориентируемся на отдельные правила и примеры, приведенные в Политике по подаркам, деловому гостеприимству и представительским расходам.

При сомнениях в допустимости расходов сотрудники обращаются за консультацией к ответственному сотруднику по комплаенс.

3.8. Социальная ответственность и поддержка общества

Селектел активно участвует в жизни общества и вносит свой вклад в решение социальных задач, реализуя благотворительные и иные социальные проекты в соответствии с нашими ценностями.

Мы не финансируем благотворительные и иные социальные проекты в целях получения коммерческих преимуществ, либо если такая помощь может восприниматься со стороны как коррупция.

Безвозмездная помощь от лица компании представляется на конкретные нужды со строгим контролем использования выделенных средств. Любой благотворительный проект должен соотносится с требованиями Антикоррупционной политики и другими внутренними документами Селектел.

Наша компания не участвует в политической деятельности, не поддерживает политические партии, связанные с ними фонды и организации, кандидатов или конкретных политиков, а также религиозные организации и движения.

3.9. Предупреждение коррупции

Селектел придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях и соблюдает все применимые законы в сфере противодействия взяточничеству и коррупции. Мы ожидаем, что каждый, кто работает с нами или у нас, будет придерживаться тех же взглядов.

Мы выстраиваем антикоррупционную комплаенс-программу в качестве меры по снижению коррупционных рисков, где каждый сотрудник является ее неотъемлемой частью. Для нас также важно, чтобы наши партнеры действовали зеркально и выполняли деловые операции прозрачно и в полном соответствии с антикоррупционным законодательством.

Для недопущения коррупции компания призывает проявлять проактивную позицию и сообщать о любых фактах проявления или подозрениях в незаконных действиях. Это неотъемлемая часть культуры соблюдения норм Кодекса.

Более подробно об ответственном отношении Селектел в отношении противодействия коррупции изложено в Антикоррупционной политике компании.

3.10. Противодействие мошенничеству, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Легализация доходов, полученных преступным путем, — это попытка физических лиц или организаций придать средствам, вырученным от преступной деятельности, вид законно полученного дохода. Селектел соблюдает требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма и применяет доступные превентивные меры для взаимодействия только с надежными контрагентами, ведущими законную деятельность и имеющими легитимные источники финансирования.

Мы ожидаем от контрагентов соответствующего этичного поведения и поддержания культуры противодействия мошенничеству.

3.11. Бережное отношение к активам

Мы ждем от сотрудников Селектел бережного отношения к активам компании, что подразумевает их эффективное использование строго в законных деловых целях и минимизацию риска убытков и ущерба деловой репутации компании. Кроме этого, сотрудники должны прилагать усилия по предотвращению кражи, порчи и растраты имущества компании. Использование активов Селектел в личных целях является неприемлемым, если не обозначено обратное.

Интеллектуальная собственность — один из ключевых активов Селектел. Результаты интеллектуального труда, созданные в рамках исполнения трудовых обязанностей, являются собственностью нашей компании. Все результаты интеллектуального труда, созданные с использованием активов Селектел, могут полностью или частично принадлежать компании в соответствии с условиями трудового договора или соглашения об интеллектуальной собственности.

Мы не используем свои системы для нарушения прав интеллектуальной собственности (например, для несанкционированного копирования или пересылки информации, являющейся объектом таких прав), а наши сотрудники обязаны уважать законные права и интересы третьих лиц и не допускать незаконного использования интеллектуальной собственности третьих лиц в своей работе.

3.12. Защита окружающей среды, охрана труда и корпоративное управление (ESG)

Селектел рассматривает вопросы охраны труда, защиты окружающей среды и корпоративного управления как неотъемлемую часть системы устойчивого развития.

Мы интегрируем принципы устойчивого развития в операционную деятельность компании, оценивая влияние наших решений на сотрудников, общество и окружающую среду.

3.12.1. Экологическая ответственность (Environmental)

Мы стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы. Ежегодно компания проводит мероприятие по высадке деревьев в регионах присутствия собственных дата-центров — в Московской и Ленинградской области.

3.12.2. Охрана труда и безопасность (Social)

Селектел придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям требований безопасности. Мы создаем безопасные условия труда, а также обеспечиваем регулярное обучение и развитие компетенций сотрудников. Селектел формирует культуру безопасности, которая повышает вовлеченность собственных сотрудников и сотрудников подрядных организаций.

3.12.3. Корпоративное управление (Governance)

Структура корпоративного управления Селектел выстроена в соответствии с нормами российского законодательства, руководствуется правилами листинга Московской биржи и рекомендациями Банка России и стремится соответствовать лучшим практикам.

В отношениях с инвесторами Селектел придерживается принципа информационной и финансовой прозрачности, в т.ч. путем своевременного раскрытия полной и достоверной информации.

Селектел придерживается равного отношения ко всем акционерам и обеспечивает для них возможность осуществлять свои права.

Высшим органом управления Селектел является Общее собрание акционеров, в компании образован Совет директоров. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор.

13. Соблюдение законодательства и политик

Селектел соблюдает законодательство и иные обязательные правила. При необходимости компания взаимодействует с государственными и иными контролирующими органами.

Мы исходим из того, что сотрудники соблюдают законодательство и внутренние правила компании. При этом в Кодексе перечислены не все требования — к работе сотрудников могут относиться и иные законы, а также внутренние документы.

Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации описаны во внутренних документах Селектел: политиках, регламентах, положениях, процедурах, а также в должностных инструкциях и трудовых договорах.

Сотрудникам следует убедиться, что им известны правила, применимые к их работе. Если возникнут вопросы, можно найти информацию на внутреннем портале, во внутренних документах Селектел, либо обратиться к руководителю или сотруднику, ответственному за комплаенс.

Даже если какие-либо нарушения на практике игнорируются или не осуждаются, это не делает их допустимыми и не может служить оправданием незаконных действий сотрудников.

14. Горячая линия

В Селектел функционирует горячая линия — канал, через который любой сотрудник или внешний партнер может сообщить о мошенничестве, незаконных действиях или неэтичном поведении. Обращение можно оставить анонимно или указать свои контакты для обратной связи. В любом случае компания гарантирует сохранение конфиденциальности и отсутствие преследования лиц, сообщающих о своих подозрениях на Горячую линию.

Все обращения проходят независимое рассмотрение, и в случае подтверждения фактов нарушения Селектел принимает соответствующие меры.

Форма связи горячей линии доступна на официальном сайте по адресу selectel.ru/hotline.