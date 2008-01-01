Перенесите часть инфраструктуры или систему целиком из локальной среды в новую облачную без изменений архитектуры. Это самый быстрый и наименее рискованный подход: он требует меньше ресурсов, но и возможности облачной платформы используются ограниченно.
Стратегии миграции
Простое перемещение (Lift-And-Shift)
Перенос с оптимизацией (Replatform)
Организуйте переезд инфраструктуры с преобразованием архитектуры систем. Например, вы можете изменить способ взаимодействия приложения с базой данных, применить автоматическое масштабирование, чтобы воспользоваться преимуществами облачной платформы.
Новый продукт (Repurchase)
Используйте другой продукт. Иногда применение этой стратегии связано с прекращением существующего лицензирования и перемещением сервисов на новую платформу. Например, при миграции службы электронной почты в публичное облако достаточно рассмотреть уже готовые облачные сервисы.
Используйте по максимуму возможности облачных технологий
Как происходит переезд в облако
Аудит существующего IT-ландшафта и планирование
Оценим мощности текущей инфраструктуры, определим ее слабые места, предложим решения для усиления и спланируем работы по миграции.
Тестирование и пробный запуск решения
Проверим спроектированное решение перед переводом в опытную эксплуатацию. Так мы сможем заранее учесть все нюансы миграции, чтобы она прошла гладко.
Перенос приложений и начало работы в облаке
Последовательно перенесем нужные сервисы в облако. Сведем к минимуму время недоступности информационных систем. Когда все будет готово, вы сможете приступать к полноценной работе в облаке.
Сопровождение инфраструктуры и обучение персонала
Будем внимательно следить за вашей инфраструктурой и контролировать ее работу. Проведем обучение удобного формата (онлайн или очно) для ваших сотрудников, расскажем об особенностях облачной инфраструктуры.
Готовы к переносу сервисов в облако?
Где мы можем развернуть ваши сервисы
Облако на базе VMware
Платформа Selectel
Аттестованный ЦОД
Выделенные серверы
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
Из частного облака VMware
При миграции сервисов из частного облака VMware в облако на базе VMware от Selectel применяется VMware vCloud Director® Extender и VMware vCloud® Availability. Для крупных инфраструктур ― VMware HCX®. Эти инструменты позволяют провести миграцию с минимальным простоем, а также строить гибридные инфраструктуры, оставляя часть виртуальных машин на вашей стороне.
С физических и виртуальных машин
При миграции ресурсов, организованных не с помощью стека VMware (AWS, Azure, GCP, OpenStack), используются инструменты конвертации образов дисков в образы виртуальных машин VMware.
Selectel ― авторизованный партнер VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified. Это гарантирует клиентам Selectel высокий уровень исполнения инфраструктуры.
Наш опыт
100+ проектов миграции
осуществила команда облачной интеграции Selectel.
300+ серверов
в рамках одного проекта мигрировали с помощью Selectel.
70+ приложений
мы перенесли в облако из инфраструктуры клиента.
50+ ТБ данных
в одном проекте перенесены в Selectel.
Тарифы на миграцию в облако
Стандартный
- Виртуальные машины
- Физические серверы
Функциональное
СтандартныйЗаказать
Продвинутый
- Виртуальные машины
- Физические серверы
- ПО
- СУБД
Функциональное
Нагрузочное
ПродвинутыйЗаказать
Премиум
- Виртуальные машины
- Физические серверы
- ПО
- СУБД
Функциональное
Нагрузочное
Сканирование на уязвимости
ПремиумЗаказать
Порадовал индивидуальный подход — команда Selectel действительно оперативно и качественно разбирается в огромном объеме информации и задач. Понравилось, что некоторые моменты, которые могли принести проблемы в будущем, они видели сразу.
Создавайте мощную инфраструктуру с Selectel
Оптимизация IT-затрат
Гибридное облако
Отказоустойчивая инфраструктура
Информационная безопасность
Перенесите инфраструктуру в облако
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и проконсультируем, как распределять доступы к проектам, масштабироваться и управлять мощностями в облаке.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru