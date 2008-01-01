Selectel ― участник программы Microsoft Software Asset Management (SAM). Это значит, что вы можете снизить стоимость работ на инвентаризацию ПО и аппаратного обеспечения за счет дополнительного финансирования от Microsoft. Вы можете присоединиться к программе, если ваша компания не участвовала в SAM-проекте в течение прошлого года (с июля по август), а также если вы готовы направить авторизационные письма в Microsoft и подтвердить свое намерение участвовать в SAM-проекте.