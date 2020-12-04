Компания занимается разработкой, производством и широкой дистрибуцией отечественных продуктов автохимии с характеристиками на уровне мировых брэндов. Фирма делает это благодаря хорошо оснащенному исследовательскому центру R&D Center, современным производственным линиям, которые соответствуют стандарту качества ISO 9001, и широкой сети сбыта: свыше 10 000 торговых точек по всей стране.
География
Весь мир
Бизнес
Производство автохимии
Продукт
Сайты
Задача
До переезда в Selectel вся наша инфраструктура и проекты размещались на серверах-дроплетах Digital Ocean. Было потрачено колоссальное количество времени на оптимизацию всех возможных компонентов сервера, самих web-проектов и приложений для повышения аптайма после проводимых рекламных кампаний, например на ТВ. Но, как мы ни пытались, на какие ухищрения и «костыли» ни шли — аптайм был нестабилен как минимум 1–2 часа после рекламы. Даже максимальные конфигурации, которые нам могли предложить DO, не выдерживали резкие всплески трафика.
Возможно, мы бы еще долго и безрезультатно тратили время на ненужные оптимизации, не размышляя о смене провайдера, но «помогла» ситуация с «Роскомнадзором». В один прекрасный день, а точнее — в ночь пятницы, случилось то, к чему мы оказались не готовы: «Роскомнадзор» решил побороть Telegram, стихийно, без предупреждения, блокируя миллионы IP-адресов Amazon’а. Утром мы заходим на сайт, а там — «страница не найдена». Для любой коммерческой структуры это — катастрофа.
Мы пытались всеми возможными способами восстановить данные, резервные копии, которые там остались — но все было недоступно. Нам чудом удалось оперативно реализовать VPN-туннели, чтобы вытащить хоть какие-то данные, а это не один десяток гигабайт.
Основные проекты были недоступны ориентировочно неделю: 4 дня мы вытаскивали резервные копии, еще 2 дня подбирали дата-центр, и еще сутки-двое ушло на наполнение сайта хотя бы основной информацией, которую мы параллельно выкачивали с заблокированных площадок. Даунтайм нам обошелся дорого.
В итоге мы решили, что лучше себя обезопасить — найти дата-центр в России и жить спокойно.
«Порадовал индивидуальный подход — команда Selectel действительно оперативно и качественно разбирается в огромном объеме информации и задач. Понравилось, что некоторые моменты, которые могли принести проблемы в будущем, они видели сразу».
Решение
Поначалу мы как смогли самостоятельно настроили наши машины, но потом поняли, что лучше отдадим инфраструктуру на администрирование команде Selectel — это и удобнее, и надежнее в случае непредвиденных проблем. Ребята действительно грамотно подошли к вопросу — они быстро разобрались в первоначальной настройке трехлетней давности, мигрировали имеющиеся резервные копии в инфраструктуру Selectel.
В первую очередь после «блэкаута» нам нужно было поднять основной сайт — стэк там не очень сложный, но много зависимостей с инфраструктурой. Администраторы Selectel справились быстро, я был удивлен. Понравилось, что они уловили некоторые специфические моменты и увидели узкие места, о которых мы даже не успели сообщить.
Результат
Сейчас у нас несколько физических машин и Облачное хранилище, где мы храним резервные копии данных. Наши европейские сайты мы тоже перенесли в Selectel. В планах — подключение CDN.
Сейчас любая рекламная кампания проходит на ура. Selectel предложил нам простое, но надежное решение для основного ресурса www.suprotec.ru — две физические машины с балансировщиком нагрузки и, ставшими уже «мастхэв», механизмами кэширования MemCached, OpCache и так далее. Ничего сверхъестественного, но этого на данный момент достаточно.
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