До переезда в Selectel вся наша инфраструктура и проекты размещались на серверах-дроплетах Digital Ocean. Было потрачено колоссальное количество времени на оптимизацию всех возможных компонентов сервера, самих web-проектов и приложений для повышения аптайма после проводимых рекламных кампаний, например на ТВ. Но, как мы ни пытались, на какие ухищрения и «костыли» ни шли — аптайм был нестабилен как минимум 1–2 часа после рекламы. Даже максимальные конфигурации, которые нам могли предложить DO, не выдерживали резкие всплески трафика.

Возможно, мы бы еще долго и безрезультатно тратили время на ненужные оптимизации, не размышляя о смене провайдера, но «помогла» ситуация с «Роскомнадзором». В один прекрасный день, а точнее — в ночь пятницы, случилось то, к чему мы оказались не готовы: «Роскомнадзор» решил побороть Telegram, стихийно, без предупреждения, блокируя миллионы IP-адресов Amazon’а. Утром мы заходим на сайт, а там — «страница не найдена». Для любой коммерческой структуры это — катастрофа.

Мы пытались всеми возможными способами восстановить данные, резервные копии, которые там остались — но все было недоступно. Нам чудом удалось оперативно реализовать VPN-туннели, чтобы вытащить хоть какие-то данные, а это не один десяток гигабайт.

Основные проекты были недоступны ориентировочно неделю: 4 дня мы вытаскивали резервные копии, еще 2 дня подбирали дата-центр, и еще сутки-двое ушло на наполнение сайта хотя бы основной информацией, которую мы параллельно выкачивали с заблокированных площадок. Даунтайм нам обошелся дорого.

В итоге мы решили, что лучше себя обезопасить — найти дата-центр в России и жить спокойно.