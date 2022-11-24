Аренда IaaS

Арендуйте облачную инфраструктуру как сервис (IaaS) с моментальным масштабированием и соответствием 152-ФЗ.
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  • SLA — 99,98%
  • Процессоры Intel® Xeon®
  • NVMe-диски
Iaas
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Какие задачи решает аренда IaaS

Сократить расходы на IT-инфраструктуру

Вам не придется покупать дорогое оборудование, устанавливать его и затем постоянно заботиться об инфраструктуре — мы возьмем эти задачи на себя.

Повысить безопасность

Облачные серверы соответствуют 152-ФЗ до первого уровня защищенности, а также имеют сертификат PCI DSS. Безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC 2® и соответствие GDPR.

Построить гибридную инфраструктуру

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Вы можете разнести IaaS по регионам и объединить проекты глобальным роутером Selectel.

Запустить проект меньше чем за минуту

Вам не придется долго ждать — облачные серверы фиксированной конфигурации запускаются меньше минуты. Предварительно нужно лишь зарегистрироваться в панели управления и пополнить баланс.

Какие продукты можно арендовать в рамках IaaS

Облачные серверы
Виртуальные машины с оплатой по потреблению и соответствием 152-ФЗ.
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Облачные серверы с GPU
Серверы с графическими картами для 3D-моделирования, рендеринга, ML и анализа данных.
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Приватные решения
Приватный хост, сегмент пула или весь пул на базе публичного облака Selectel.
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Объектное хранилище
Хранилище данных для работы сервисов и их бэкапов. Моментально масштабируется.
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Причины арендовать Infrastructure as a Service в Selectel

Легкий процесс управления

В панели управления Selectel вы можете создать виртуальные серверы меньше чем за минуту, арендовать другие продукты и услуги, а также построить гибридные решения из физических и виртуальных серверов.
  • Используйте инструменты для автоматизации управления облачными сервисами.
  • Работайте с инфраструктурой из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK.
  • Управляйте сервисами через HTTP и командную строку с помощью Rest API и CLI.
  • Пользуйтесь Terraform, чтобы управлять конфигурациями и работать с инфраструктурой как кодом.

Возможность нарастить ресурсы в любой момент

Масштабируйте ресурсы в несколько кликов через нашу панель управления, без необходимости обращаться в техподдержку. Развернуть новые ресурсы можно в разных регионах и зонах доступности, что обеспечит отказоустойчивость инфраструктуры.

Прозрачный процесс оплаты

Оплата облачных серверов происходит по модели pay-as-you-go. То есть вы платите только за те ресурсы, которые потребляет ваш проект. Объектное хранилище оплачивается в зависимости от объема хранения, исходящего трафика и количества запросов.

Возможность разграничить доступы

Вам не придется беспокоиться о несанкционированном доступе к важной информации — вы сами решаете, кому его выдать. В нашем облаке есть IAM-система. Она разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей.

В каких дата-центрах можно арендовать инфраструктуру как услугу

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 700 м²

площадь серверных

1 162

стойки

40+

продуктов
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Мигрируйте в IaaS Selectel бесплатно

Наши инженеры оценят проект, подберут решение и все перенесут, — вам не придется ничего делать для миграции.
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Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.