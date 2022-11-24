Аренда IaaS

Когда мы говорим про IaaS, мы говорим про аренду вычислительных мощностей для запуска ваших решений. В этом случае провайдер берет на себя заботу об инфраструктуре, а вы сами ставите на нее ПО или разрабатываете платформы.

PaaS — это аренда уже готовых и настроенных платформ для специализированных задач вашей компании. То есть вы арендуете не только саму инфраструктуру, но и уже настроенные рабочие системы или платформы. Преимущество этого решения в том, что вам не нужно самостоятельно заниматься запуском и настройкой, например, баз данных. Провайдер услуги уже выполнил эту работу за вас.