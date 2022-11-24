- Используйте инструменты для автоматизации управления облачными сервисами.
- Работайте с инфраструктурой из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK.
- Управляйте сервисами через HTTP и командную строку с помощью Rest API и CLI.
- Пользуйтесь Terraform, чтобы управлять конфигурациями и работать с инфраструктурой как кодом.
Какие задачи решает аренда IaaS
Сократить расходы на IT-инфраструктуру
Вам не придется покупать дорогое оборудование, устанавливать его и затем постоянно заботиться об инфраструктуре — мы возьмем эти задачи на себя.
Повысить безопасность
Облачные серверы соответствуют 152-ФЗ до первого уровня защищенности, а также имеют сертификат PCI DSS. Безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC 2® и соответствие GDPR.
Построить гибридную инфраструктуру
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Вы можете разнести IaaS по регионам и объединить проекты глобальным роутером Selectel.
Запустить проект меньше чем за минуту
Вам не придется долго ждать — облачные серверы фиксированной конфигурации запускаются меньше минуты. Предварительно нужно лишь зарегистрироваться в панели управления и пополнить баланс.
Какие продукты можно арендовать в рамках IaaS
Причины арендовать Infrastructure as a Service в Selectel
Легкий процесс управления
Возможность нарастить ресурсы в любой момент
Прозрачный процесс оплаты
Возможность разграничить доступы
В каких дата-центрах можно арендовать инфраструктуру как услугу
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Мингбулок
4
24/7
Мигрируйте в IaaS Selectel бесплатно
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Общая информация по объектному хранилищу
Быстрый старт
Работа с хранилищем
Что такое IaaS?
IaaS — это Infrastructure as a Service, иначе говоря, инфраструктура как услуга. К инфраструктуре относят вычислительные ресурсы: виртуальные серверы, хранилища, сети. В этом случае вам не нужно самостоятельно закупать оборудование, все настраивать и подключать. Провайдер в рамках аренды IaaS (инфраструктуры как сервиса) уже все купил и установил, обеспечил серверы электричеством и интернетом. Вам остается только подключиться к этим вычислительным мощностям и использовать их для решения своих задач.
В чем разница между IaaS и PaaS?
Когда мы говорим про IaaS, мы говорим про аренду вычислительных мощностей для запуска ваших решений. В этом случае провайдер берет на себя заботу об инфраструктуре, а вы сами ставите на нее ПО или разрабатываете платформы.
PaaS — это аренда уже готовых и настроенных платформ для специализированных задач вашей компании. То есть вы арендуете не только саму инфраструктуру, но и уже настроенные рабочие системы или платформы. Преимущество этого решения в том, что вам не нужно самостоятельно заниматься запуском и настройкой, например, баз данных. Провайдер услуги уже выполнил эту работу за вас.
Как рассчитывается стоимость аренды облачной инфраструктуры?
На стоимость инфраструктуры влияет количество ресурсов, которые вы используете: количество ядер, память, диски. Рассчитать цену вы можете в калькуляторе.
Какой уровень доступности инфраструктуры вы гарантируете?
SLA облачных серверов Selectel — 99,98%. Если они будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентируют Условия использования отдельных сервисов.
Есть ли у вас защита от DDoS?
Защита от Selectel на уровне L3-L4 подключена к любым нашим услугам бесплатно. Для нейтрализации DDoS-атак на всех уровнях, включая L7, используйте решения наших партнеров DDoS-GUARD и Qrator.
Как перенести данные от других провайдеров в Selectel?
- Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
- Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет наша команда по переносу проектов и интеграции их в Selectel.
Решайте бизнес-задачи вместе с продуктами Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Распределить нагрузку на серверы и ускорить загрузку контента
Защититься от угроз
Развернуть проект с особенными требованиями
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.