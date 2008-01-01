Панель управления

Резервное копирование как услуга

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Позаботьтесь о сохранности ваших данных заранее

Защитите данные своих информационных систем: обеспечьте высокую скорость восстановления и минимизируйте риски, связанные с ошибками сотрудников или программными сбоями.

Резервное копирование для любой инфраструктуры

Ваш офис, Selectel или сторонний ЦОД

Выделенные серверы

Виртуальное приватное облако

Облако на базе VMware

Размещение сервера

Физические серверы в другом ЦОД

Инфраструктура с Veeam B&R в другом ЦОД

Любые объекты

От файла до сервера

Файлы

Приложения

Физические серверы

Виртуальные машины

Используйте все возможности

Создавайте копии инфраструктуры, чтоб быть уверенными в ее сохранности.

Гранулярное восстановление

Восстановление системы целиком, отдельных файлов или томов. Вы сможете восстановить важный документ, если кто-то его случайно удалил.

Удобная консоль и полный контроль

Управляйте бэкапами: определяйте тип данных, периодичность создания копий и время их хранения. Вы можете перемещать созданные резервные копии или удалять их.

Хранение данных и бэкапов в облаке

Пользуйтесь надежным облачным репозиторием Veeam Cloud Connect®: платите только за объем информации, который храните, и масштабируйте облако, когда это необходимо.

Почему Selectel

Все под защитой

Ваши резервные копии будут храниться в дата-центрах Selectel уровня надежности Tier III.

Безопасность данных

Вы можете шифровать данные при передаче и хранении.

Тройная репликация

Любую информацию мы воспроизводим в трех разных копиях.

Надежный поставщик

Veeam® ―признанный лидер в сфере резервного копирования.

Усильте инфраструктуру

Подберите услуги Selectel, которые сделают вашу инфраструктуру производительнее

Сеть доставки контента

Система распределенных серверов для максимально быстрой работы интернет-проектов.

Мультиоблачная среда

Подберите облачную платформу, чтобы решить свои бизнес-задачи.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои информационные ресурсы от нападок злоумышленников.

Защитите данные своих информационных систем

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.