Резервное копирование для любой инфраструктуры
Любые объекты
Файлы
Приложения
Физические серверы
Виртуальные машины
Используйте все возможности
Гранулярное восстановление
Восстановление системы целиком, отдельных файлов или томов. Вы сможете восстановить важный документ, если кто-то его случайно удалил.
Удобная консоль и полный контроль
Управляйте бэкапами: определяйте тип данных, периодичность создания копий и время их хранения. Вы можете перемещать созданные резервные копии или удалять их.
Хранение данных и бэкапов в облаке
Пользуйтесь надежным облачным репозиторием Veeam Cloud Connect®: платите только за объем информации, который храните, и масштабируйте облако, когда это необходимо.
Почему Selectel
Все под защитой
Ваши резервные копии будут храниться в дата-центрах Selectel уровня надежности Tier III.
Безопасность данных
Вы можете шифровать данные при передаче и хранении.
Тройная репликация
Любую информацию мы воспроизводим в трех разных копиях.
Надежный поставщик
Veeam® ―признанный лидер в сфере резервного копирования.
Усильте инфраструктуру
Защитите данные своих информационных систем
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.