Python/Go разработчик в команду Биллинга
В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.
Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать модули биллинговой системы (например: модуль учета услуг и их цен, модуль скидок, обработка входящих платежей и др.)
- Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем
- Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
- Участвовать в обсуждении технических этапов для интеграции и взаимодействия сервисов соседних отделов.
Мы ожидаем
- Опыт работы с Go/Golang > 1.18 и ориентирование в экосистеме (тулинг, основные библиотеки, линтеры, тесты итд)
- Опыт работы с PostgreSQL: умение строить и оптимизировать сложные и долгие запросы; проектировать структуру и связь между таблицами.
- Опыт работы с Redis: понимание структур и паттернов работы
- Опыт работы с Python > 3.8, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
- Опыт работы с REST или с RPC
- Базовый опыт работы с Linux: список процессов, как убить процесс, список открытых портов итд
- Опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров: что, для чего и где они могут быть полезны
- Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
- Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
- Опыт работы с тестами (юнит/интеграционными/функциональными)
Будет плюсом
- Опыт работы с очередями (rabbit, nats итд)
- Понимание чистых архитектур, концепции DI
- Понимание концепций DevOps, CI/CD
- Понимание принципов построения cloud native приложений
- Опыт использования Gorm/Squirrel
- Опыт работы с Jira, Confluence, Nexus/Gitlab-Registry, Jenkins/Gitlab-CI
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса