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Руководитель административного отдела

Selectel – современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.

Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. И мы находимся в поиске руководителя данной команды.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Руководство административным отделом, организация и контроль работы сотрудников отдела
  • Разработка и оптимизация административных процессов и стандартов обслуживания офисов
  • Участие в проектах по развитию и улучшению офисной инфраструктуры
  • Участие в формировании, планировании и контроле исполнения бюджета и ФОТ отдела
  • Организация и контроль работ по эксплуатации офисных помещений, включая мелкий ремонт, благоустройство, уборку и озеленение территории
  • Организация административно-хозяйственного обеспечения компании
  • Подготовка тендерной документации, проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
  • Заключение и сопровождение договоров поставки и оказания услуг, контроль исполнения договорных обязательств
  • Взаимодействие и контроль подрядных организаций (клининг, ремонтные и сервисные компании), контроль качества и сроков выполнения работ
  • Организация и участие в закупках различного рода товаров
  • Контроль обеспечения и функционирования кофе-поинтов и зон общего пользования
  • Организация и сопровождение офисных переездов и внутренних ротаций сотрудников
  • Организация подготовки и оснащения рабочих мест для новых сотрудников
  • Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
  • Взаимодействие с арендаторами в части контроля за надлежащим состоянием площадей и помещений, решение хозяйственных и технических вопросов (взаимодействие со службой эксплуатации, инженерами, подрядчиками)
Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичной должности
  • Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
  • Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
  • Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты
  • Знание основ делопроизводства и документооборота
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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