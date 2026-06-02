Руководитель административного отдела
Selectel – современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.
Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. И мы находимся в поиске руководителя данной команды.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Руководство административным отделом, организация и контроль работы сотрудников отдела
- Разработка и оптимизация административных процессов и стандартов обслуживания офисов
- Участие в проектах по развитию и улучшению офисной инфраструктуры
- Участие в формировании, планировании и контроле исполнения бюджета и ФОТ отдела
- Организация и контроль работ по эксплуатации офисных помещений, включая мелкий ремонт, благоустройство, уборку и озеленение территории
- Организация административно-хозяйственного обеспечения компании
- Подготовка тендерной документации, проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
- Заключение и сопровождение договоров поставки и оказания услуг, контроль исполнения договорных обязательств
- Взаимодействие и контроль подрядных организаций (клининг, ремонтные и сервисные компании), контроль качества и сроков выполнения работ
- Организация и участие в закупках различного рода товаров
- Контроль обеспечения и функционирования кофе-поинтов и зон общего пользования
- Организация и сопровождение офисных переездов и внутренних ротаций сотрудников
- Организация подготовки и оснащения рабочих мест для новых сотрудников
- Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
- Взаимодействие с арендаторами в части контроля за надлежащим состоянием площадей и помещений, решение хозяйственных и технических вопросов (взаимодействие со службой эксплуатации, инженерами, подрядчиками)
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной должности
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
- Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
- Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты
- Знание основ делопроизводства и документооборота
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса