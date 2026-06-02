Руководитель административного отдела

HR

Selectel – современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать.

Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. И мы находимся в поиске руководителя данной команды.