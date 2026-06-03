Manual QA в команду DCIM
Команда DCIM занимается разработкой и поддержкой внутренних систем управления инфраструктурой дата-центров.
В зоне ответственности команды — бэкенд и фронтенд разработка, поддержка инфраструктуры проектов, автоматизация бизнес-процессов и полный цикл учёта оборудования дата-центров.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка тест-кейсов, тестовых сценариев, чек-листов, подготовка тестовых данных
- Проведение ручного и автоматического тестирования (функциональное, регрессионное, смоук) web-приложений (frontend, backend), сервисов и микросервисов отдела
- Интеграционное тестирование различных компонентов и приложений, в особенности подсистемы учета и подсистемы визуализации
- Анализ результатов тестирования
- Создание и описание баг-репортов в таск-трекере Jira
- Тесное взаимодействие с командами разработки Frontend, Backend разработки, DevOps и командой аналитиков
- Участие в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
- Мониторинг ошибок работы приложений
Мы ожидаем
- Уверенные знания теории и методик тестирования, опыт в тестировании клиент-серверных приложений, умение работать с DevTools
- Работа со стеком Atlassian (Jira/Confluence)
- Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
- Понимание архитектуры ПО, жизненного цикла разработки ПО, различных методологий разработки ПО и роли тестировщика в этих процессах
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
- Опыт тестирования API (REST/JSON RPC/GraphQL) и знание инструментов для тестирования и документации API (Postman/Charles/Swagger)
- Опыт работы с базами данных и знание SQL
- Умение работать с фреймворками для тестирования (Selenium, PlayWright и т.д.)
- Опыт сопровождения и ведения тестовой документации, написания клиентской документации
Будет плюсом
- Понимание работы компьютерных сетей
- Знание HTML, CSS
- Знание TypeScript на уровне достаточном для написания сценариев для автоматизации процесса тестирования
- Навык работы с системой управления тестированием TestRail/Qase
- Умение встраивать тесты в CI/CD
- Опыт работы с Kibana/Grafana
- Опыт проведения нагрузочного тестирования
- Опыт тестирования приложений на базе нейросетей
- Опыт использования агентных систем на базе LLM в тестировании
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса