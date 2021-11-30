Российские серверы

- бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4-адрес;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка ОС;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- круглосуточная поддержка;
- бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
- бесплатная защита от DDoS-атак обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI.
Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации
- Приватная сеть
- KVM-консоль
Что включено в стоимость сервера
Преимущества аренды российского сервера в Selectel
Надежные дата-центры
Вы можете арендовать серверы в наших ЦОДах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Каждый из них соответствует уровню Tier III.
Запуск от 2 минут
Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.
API и KVM-консоль
Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого документацию найдете в базе знаний и документации к API.
Соответствие 152-ФЗ
Наши серверы полностью соответствуют требованиям российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, поэтому вы можете использовать оборудование, в том числе для государственных проектов.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Технология защиты от DDoS-атак на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI уже включена в стоимость сервера. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-GUARD и Qrator.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.
Как арендовать сервер в российском дата-центре
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Наши клиенты
FAQ
Проходят ли серверы проверку перед тем, как сдаются в аренду?
Да, каждый сервер тестируется сотрудниками перед сдачей их в аренду. Только проверив все компоненты, мы передаем серверы клиенту.
Что гарантирует Selectel?
Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ на нашем сайте «Условия использования отдельных сервисов».
Также мы разделяем с клиентами ответственность за безопасность. В том числе за безопасность ЦОД. Почитайте подробнее о том, как мы следим за безопасностью на всех уровнях.
В каком российском ЦОДе будет размещен арендованный сервер?
Вы сами выбираете, где разместить сервер. Наши ЦОДы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню надежности Tier III. Это значит, что каждая система в ДЦ зарезервирована, а следовательно, любое происшествие ничем не грозит. Например, если город останется без света, запустятся источники бесперебойного питания и дизель-генераторы.
Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.
Как заказать выделенный сервер в дата-центре в России?
Проще всего сделать это через нашу панель управления. Вам нужно пополнить баланс, выбрать сервер из готовых конфигураций или собрать сервер в конфигураторе и оплатить.
Если вам потребуется консультация перед заказом, вы сможете ее получить по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru.
Какие операционные системы и программное обеспечение доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), Windows Server, VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox.
За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 минут до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.
Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Предоставляете ли вы услуги администрирования для компаний?
Да, у нас есть услуги администрирования сервисов. С их помощью мы освободим ваших системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение, от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.
Документация
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Используйте продукты, которые совместимы с выделенными серверами
Облачные серверы
Облачное объектное хранилище
Сеть доставки контента
Резервное копирование агентами
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать российский сервер.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.