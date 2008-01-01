Российские серверы

Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ на нашем сайте «Условия использования отдельных сервисов».

Также мы разделяем с клиентами ответственность за безопасность. В том числе за безопасность ЦОД. Почитайте подробнее о том, как мы следим за безопасностью на всех уровнях.