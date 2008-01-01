Российские серверы

Арендуйте физический сервер с готовностью от двух минут ― все его ресурсы только ваши. Пользуйтесь современным железом и удобной панелью управления.
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  • Запуск от 2 минут
  • API и KVM
  • Бесплатная защита от DDoS
  • 152-ФЗ
  • Техподдержка 24/7
  • Регистрация доменов
Российские серверы
О продуктеЦеныДокументацияFAQС этим заказывают

Для каких задач подходит российский сервер

Обработка персональных данных

Безопасно храните и обрабатывайте персональные данные граждан РФ в соответствии с требованиями 152-ФЗ и приказами ФСТЭК. Размещайте системы любого уровня защищенности.

Миграция с зарубежного ПО

Перенесите системы и сервисы с зарубежной инфраструктуры на российские серверы без потери производительности. Специалисты Selectel помогут с миграцией.

Соответствие требованиям регуляторов

Российские серверы, размещенные в дата-центрах Selectel, соответствуют требованиям 152-ФЗ, приказам ФСТЭК № 17 и № 21, а также требованиям отраслевых регуляторов.

Для каких отраслей подходят российские сервера

Финансовый сектор
Обеспечьте безопасность платежных систем, банковских операций и финансовых данных с возможностью масштабирования при растущих нагрузках.
Здравоохранение
Создайте защищенную инфраструктуру для медицинских информационных систем, телемедицины и работы с персональными данными пациентов.
Государственный сектор
Разместите информационные системы органов власти, ГИС и другие сервисы в соответствии с требованиями законодательства.
Топливно-энергетический комплекс
Обеспечьте бесперебойную работу IT-систем управления объектами критической инфраструктуры ТЭК, соответствующую отраслевым требованиям.
Телекоммуникации
Разверните инфраструктуру для операторов связи с высокой отказоустойчивостью и в соответствии с требованиями законодательства.
Транспорт и логистика
Управляйте логистическими процессами, системами навигации и мониторинга транспорта с гарантированной защитой от киберугроз.

Серверы и дата-центры Selectel соответствуют требованиям российского законодательства

ФСТЭК

Лицензии ФСТЭК дают право защищать данные клиентов и предоставлять им средства защиты информации (СЗИ).

ФСБ

Лицензии ФСБ разрешают создавать и предоставлять клиентам средства шифрования информации.

152-ФЗ

Соответствие 152-ФЗ позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно. Мы бесплатно подготовим поручение на обработку персональных данных и отправим вам на подпись удобным способом.

ГОСТ Р 58811-2020 и ГОСТ Р 58812-2020

Дата-центры Selectel соответствуют национальным стандартам в сфере создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД.
Установите SelectOS — отечественную операционную систему для серверов
SelectOS — безопасная серверная ОС на базе Debian с актуальным софтом, высокой производительностью и полноценной поддержкой от команды Selectel. Репозиторий SelectOS размещен локально на российских серверах Selectel.
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Преимущества аренды российского сервера в Selectel

Надежные дата-центры

Вы можете арендовать серверы в наших ЦОДах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню Tier III.

Запуск от 2 минут

Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.

API и KVM-консоль

Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого информацию найдете в документации и API.

Мощное железо

Арендуйте серверы с процессорами Intel® Xeon® и AMD EPYC™, а также с GPU для требовательных задач.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Технология защиты от DDoS-атак на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI уже включена в стоимость сервера. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-Guard и Curator.

Бесплатная техподдержка

Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.

Управляйте оборудованием и сервисами в удобной панели управления

Контролируйте расходы

Следите за потреблением ресурсов, настраивайте автопополнение счета и получайте отчетные документы с помощью электронного документооборота.

Разграничивайте роли и доступы

Задайте сотрудникам роли и определите уровни доступа: к конкретным ресурсам, проектам, всему аккаунту или только к информации о биллинге.

Масштабируйте инфраструктуру

Используйте удобный интерфейс для управления 50+ продуктами Selectel.

Как арендовать сервер в российском дата-центре

Бесплатный переезд в Selectel

Проведем аудит ваших сервисов и информационных систем, подберем облачную инфраструктуру нужной конфигурации, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Все это — бесплатно.
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Выбирайте наши или партнерские дата-центры в России

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать российский сервер.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.