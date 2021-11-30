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Российские серверы

Арендуйте физический сервер с готовностью от 2 минут ― все его ресурсы только ваши. Пользуйтесь современным железом и удобной панелью управления.
  • Готовность ― от 2 минут
  • API и KVM-консоль
  • Бесплатная техподдержка
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Соответствие 152-ФЗ
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Российские серверы
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Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации

Серверы готовой конфигурации уже собраны, протестированы и запускаются от 2 до 60 минут после заказа. Произвольные конфигурации собираются под ваши требования от 1 до 5 дней. Все серверы Selectel размещаются в дата-центрах уровня Tier III.

Что включено в стоимость сервера

  • бесплатный трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, в десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4-адрес;
  • 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
  • 1 Гбит/с порт в интернет;
  • автоустановка ОС;
  • KVM-консоль для удаленного управления;
  • круглосуточная поддержка;
  • бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
  • бесплатная защита от DDoS-атак обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI.

Что дальше?

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.