Российские серверы

Для каких задач подходит российский сервер
Обработка персональных данных
Миграция с зарубежного ПО
Соответствие требованиям регуляторов
Для каких отраслей подходят российские сервера
Серверы и дата-центры Selectel соответствуют требованиям российского законодательства
ФСТЭК
ФСБ
152-ФЗ
ГОСТ Р 58811-2020 и ГОСТ Р 58812-2020
Преимущества аренды российского сервера в Selectel
Надежные дата-центры
Вы можете арендовать серверы в наших ЦОДах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню Tier III.
Запуск от 2 минут
Так как серверы уже собраны и протестированы нашими специалистами, то запуск занимает минимальное время.
API и KVM-консоль
Вы сможете управлять сервером с помощью API или KVM-консоли. Всю необходимую для этого информацию найдете в документации и API.
Мощное железо
Арендуйте серверы с процессорами Intel® Xeon® и AMD EPYC™, а также с GPU для требовательных задач.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Технология защиты от DDoS-атак на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI уже включена в стоимость сервера. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-Guard и Curator.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты доступны 24/7 и смогут быстро отреагировать, если вам потребуется помощь.
Управляйте оборудованием и сервисами в удобной панели управления
Контролируйте расходы
Разграничивайте роли и доступы
Масштабируйте инфраструктуру
Как арендовать сервер в российском дата-центре
Бесплатный переезд в Selectel
Выбирайте наши или партнерские дата-центры в России
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Выбирайте выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации
Что включено в стоимость сервера
- безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
- публичный IPv4-адрес;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка ОС;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- круглосуточная поддержка;
- бесплатная замена комплектующих оборудования в течение трех часов;
- бесплатная защита от DDoS-атак обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI.
Документация
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Проходят ли российские серверы проверку перед тем, как сдаются в аренду?
Да, все российское серверное оборудование тестируется сотрудниками перед сдачей его в аренду. Только проверив все компоненты, мы передаем серверы клиенту.
В чем преимущества аренды сервера в российском ЦОД?
Аренда серверных мощностей в российских дата-центрах Selectel позволяет провести импортозамещение, сэкономив на капитальных затратах, а также легко масштабировать ресурсы. При этом соблюдаются все требования безопасности и стандарты отрасли.
Что гарантирует Selectel?
Мы финансово отвечаем за работоспособность наших серверов, работающих за границей и в России. Это регламентирует документ на нашем сайте «Условия использования отдельных сервисов».
Также мы разделяем с клиентами ответственность за безопасность. В том числе за безопасность ЦОД. Почитайте подробнее о том, как мы следим за безопасностью на всех уровнях.
В каком российском ЦОДе будет размещен арендованный сервер и российское серверное оборудование?
Вы сами выбираете, где разместить российский сервер. Наши ЦОДы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый из них соответствует уровню надежности Tier III. Это значит, что каждая система в ДЦ зарезервирована, а следовательно, любое происшествие ничем не грозит. Например, если город останется без света, запустятся источники бесперебойного питания и дизель-генераторы.
Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.
Я не знаю, какая конфигурация сервера подойдет для моего бизнеса. Что делать?
Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.
Как заказать выделенный сервер в дата-центре в России?
Проще всего сделать это через нашу панель управления. Вам нужно пополнить баланс, выбрать сервер из готовых конфигураций или собрать сервер в конфигураторе и оплатить.
Если вам потребуется консультация перед заказом, вы сможете ее получить по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru.
Какие операционные системы и программное обеспечение доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
За прогрессом установки можно следить через KVM-консоль. Обычно это занимает от 15 до 60 минут. Если установка заняла больше времени, напишите нам или перезагрузите сервер ― установка начнется заново.
Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Какие дополнительные услуги можно заказать к серверу?
Вы можете приобрести дополнительный блок IPv4/IPv6-адресов, защиту DDoS Guard или Curator, лицензии на 1C и подключить резервное копирование. Весь список услуг мы собрали в документации.
Чтобы заказать дополнительные услуги, сначала нужно оплатить аренду самого сервера. Сделать это можно в нашей панели управления (ПУ).
Предоставляете ли вы услуги администрирования для компаний?
Да, у нас есть услуги администрирования сервисов. С их помощью мы освободим ваших системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение, от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.
Что значит российский сервер? У вас есть собственное производство российского серверного оборудования?
У нас есть собственная линия сборки серверов в России. Это позволяет нам собирать серверы любой конфигурации, которая потребуется под ваши задачи. Мы собираем наши серверы из комплектующих надежных зарубежных поставщиков и размещаем их в российских ЦОДах.
Соответствуют ли ваши серверы 152-ФЗ?
Размещая свои проекты в Selectel, вы соблюдаете требования закона, которые касаются IT-инфраструктуры и физической безопасности данных. Если вы участвуете в госзакупках, то наши российские серверы подойдут для таких проектов. Изучите акт оценки эффективности мер по защите данных.
Соответствуют ли российские серверы Selectel международным сертификациям?
Да, безопасность наших серверов подтверждена сертификатами:
- PCI DSS, который позволяет обрабатывать данные держателей карт;
- ISO/IEC 27001:2022, 27017:2015 и 27018:2019;
- AICPA SOC 2® в соответствии со стандартом SSAE 18.
Также наша инфраструктура соответствует регламенту по защите данных GDPR. Подробнее обо всех соответствиях мы рассказали на странице о безопасности.
Можно ли размещать государственные информационные системы (ГИС) на российских серверах Selectel?
Да, вы можете арендовать выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК. Мы разместим его в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра (А-ЦОД) и поможем вам соответствовать требованиям российского и международного законодательства, а также обеспечим изолированность и безопасность систем.
Такая инфраструктура подойдет, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем персональных данных (ИСПДн), подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Подробнее об А-ЦОД рассказали на странице услуги.
Можно ли у вас подключить сертифицированные средства защиты?
Сертифицированные средства защиты требуются при аттестации информационной системы. Использование сертифицированных средств защиты возможно в Аттестованном сегменте ЦОД и в аттестованном облаке.
Подробнее про Аттестованный сегмент ЦОД.
За что отвечаю я, а за что ответственность несет Selectel?
Арендуя выделенный сервер, вы самостоятельно отвечаете за его эксплуатацию, администрирование и установку необходимого ПО. Все управление происходит удаленно, а если нужно заменить какие-то комплектующие, помогут наши инженеры.
Selectel отвечает за бесперебойное электропитание оборудования, микроклимат, сервисное обслуживание, подключение к локальной сети и интернету. Мы также несем финансовую ответственность за работу серверов. Документ, который регламентирует эти отношения, называется «Условия использования отдельных сервисов». В нем прописан SLA — соглашение об уровне предоставления услуги.
У десктопных процессоров SLA — 99,8%. В этом случае недоступность больше чем в 1,5 часа в месяц компенсируется провайдером.
У серверных процессоров SLA — 100%. Это значит, что Selectel финансово компенсирует все время простоя.
Могу ли я подписать документы через систему электронного документооборота (ЭДО)?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем вам это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
Документы будут доставлены вам через несколько минут после формирования.
Электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок», — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать российский сервер.Создать аккаунт
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