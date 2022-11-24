Подберите сервер с нужной производительностью — для работы с базами данных или решения AI- и ML-задач. Мы сравнили технические параметры и протестировали разные конфигурации (бенчмарки) на реальных задачах, чтобы вы могли выбрать готовое оборудование, подходящее под нагрузки вашего сервиса.