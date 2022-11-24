Бенчмарки серверов — готовые конфигурации под ваши задачи

Подберите сервер с нужной производительностью — для работы с базами данных или решения AI- и ML-задач. Мы сравнили технические параметры и протестировали разные конфигурации (бенчмарки) на реальных задачах, чтобы вы могли выбрать готовое оборудование, подходящее под нагрузки вашего сервиса.
  • Тесты PostgreSQL, MySQL, Mongo
  • Pgbench и Sysbench
  • Серверы с GPU
Детали о тесте производительности БД
Детали о тесте серверов с GPU
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