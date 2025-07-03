VPS/VDS для игр

Арендуйте высокопроизводительный виртуальный игровой сервер с низким пингом, NVMe-дисками и поддержкой 24/7. Запускайте игры любых жанров и стримы с надежным и быстрым VPS/VDS от Selectel за пару минут.
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  • Масштабирование
  • Низкий пинг
  • Intel® Xeon® Gold
  • Быстрые NVMe-диски
  • Аренда на час, день, месяц
VPS/VDS для игр
ЦеныО продуктеFAQДокументация

Подберите конфигурацию виртуального игрового сервера под свои задачи

0,00 ₽/‍мес.

Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Начните с минимального тарифа и масштабируйтесь в любой момент, когда ваш игровой проект вырастет.

Выбранная конфигурация может быть доступна не во всех пулах.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

0,00 ₽/‍мес.

Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽/‍мес.

Хранение образов

0,00 ₽/‍мес.

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц
  • Безлимитный трафик между продуктами Selectel
  • Библиотека готовых образов
  • Управление серверами с помощью API и Terraform
  • Защита от DDoS-атак
  • Облачный файрвол
  • Группы безопасности
  • SLA — 99,98%
  • Круглосуточная техподдержка

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.