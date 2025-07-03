VPS/VDS для игр

Подберите конфигурацию виртуального игрового сервера под свои задачи0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Начните с минимального тарифа и масштабируйтесь в любой момент, когда ваш игровой проект вырастет.
Выбранная конфигурация может быть доступна не во всех пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽/мес.
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц
- Безлимитный трафик между продуктами Selectel
- Библиотека готовых образов
- Управление серверами с помощью API и Terraform
- Защита от DDoS-атак
- Облачный файрвол
- Группы безопасности
- SLA — 99,98%
- Круглосуточная техподдержка
Можно докупить
Можно докупить
Для решения каких задач подходит виртуальный сервер для игр
Преимущества аренды VDS для игр в Selectel
Высокопроизводительные процессоры и быстрые NVMe-диски
Гибкое масштабирование
Библиотека готовых образов
Низкий пинг
Бесплатный интернет
Стабильное интернет-соединение
Почему геймеры выбирают Selectel
6 дата-центров в разных регионах
У нас шесть своих дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выбирайте тот, что ближе к вашим пользователям, чтобы уменьшить пинг и ускорить геймплей.
Старт за пару минут
Все, что нужно, — выбрать конфигурацию с необходимыми ресурсами и место, где будет развернут ваш проект. На создание сервера в панели управления уйдет меньше минуты.
Бесплатная защита от DDoS
Фильтруем входящий трафик и защищаем игру от злоумышленников на сетевом уровне L3-L4. Благодаря этому ваш проект остается доступным для игроков даже в пиковые моменты. Вы также можете подключить защиту на уровне приложений L7.
Оплата по потреблению
Платите только за те ресурсы, которые используете в рамках своего игрового проекта. Минимальное время аренды сервера — один час.
Удобные инструменты управления
Управляйте серверами в панели управления, через API, Terraform и другие инструменты. Следите за подробными отчетами о DDoS-атаках с указанием их величины и длительности в личных кабинетах Curator и DDos-Guard.
Доступная техподдержка
Наша служба поддержки работает 24/7, без праздников и выходных: специалисты ответят на вопросы, придут на помощь, расскажут о технических возможностях продуктов, услуг и оборудования.
Несколько кликов, чтобы заказать виртуальный игровой сервер в Selectel
Зарегистрируйтесь в панели управления
Пополните баланс
Выберите конфигурацию в панели управления
Проверьте итоговую стоимость и нажмите Создать сервер
Выберите дата-центр в вашем регионе для самого быстрого пинга
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Какие игры можно запускать на VPS/VDS от Selectel?
Вы можете запускать любые игры, которые поддерживают серверный режим на Linux- или Windows-платформах. В панели доступны дистрибутивы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Alma Linux, Rocky Linux, Astra Linux, Oracle Linux, а также Windows Server. Это дает гибкость при выборе среды для Minecraft, CS: GO, Rust, Palworld, Terraria и других популярных игр. Главное — выбрать подходящую конфигурацию под требования игры.
Как выбрать конфигурацию сервера под игру?
Необходимо учитывать минимальные и рекомендуемые системные требования конкретной игры. Например, для Minecraft с модами подойдёт конфигурация от 2 vCPU, 4–8 ГБ ОЗУ и одного SSD-диска. Для CS: GO — сервер с 2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ и SSD-хранилищем для быстрой загрузки карт и стабильной работы.
В Selectel доступны как произвольные конфигурации, где вы сами выбираете объем ресурсов, так и фиксированные — с оптимальным соотношением CPU, RAM и диска для быстрого старта. При росте игрового проекта вы можете легко масштабировать сервер.
Какие CMS и игровые панели можно установить?
На VPS/VDS от Selectel можно устанавливать любые CMS (WordPress, Joomla) и игровые панели (Pterodactyl, AMP) как вручную, так и с помощью Docker или скриптов. Также доступны готовые образы с HestiaCP и Linux-дистрибутивами, где установка занимает считанные минуты.
Что такое KVM и зачем это нужно игрокам?
KVM (Kernel-based Virtual Machine) — технология виртуализации, на которой работают VPS от Selectel. Она обеспечивает высокую совместимость с ОС, доступ к ядру и стабильную работу без конфликта ресурсов между пользователями.
Выдается ли лицензия на ОС Windows?
Лицензии Microsoft недоступны для заказа в Selectel. Но вы можете установить на наш сервер лицензию Microsoft, приобретенную у стороннего партнера.
Облачные серверы
Создание сервера
Конфигурации облачных серверов
Регионы и пулы
Облачные серверы 152-ФЗ
Работа с Terraform
Сетевые диски
Локальные диски
Управление пользователями и ролями
Облачный файрвол
Домены и хостинг
Cloud Management
Custom Resources
PCI DSS
Акт оценки эффективности
ISO 27001
Результаты пентеста (pentest)
Сертификат AICPA SOC 2®
Что дальше?
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По телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.