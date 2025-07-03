VPS/VDS для игр

Подберите конфигурацию виртуального игрового сервера под свои задачи 0,00 ₽ /‍мес.

Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Начните с минимального тарифа и масштабируйтесь в любой момент, когда ваш игровой проект вырастет.

Выбранная конфигурация может быть доступна не во всех пулах.