Серверные приложения для бизнеса

Закажите облако с предустановленным приложением для разработки, управления бизнесом или организации информационной безопасности.
Выбрать приложение
  • Gitlab
  • Containers Ready
  • Jitsi Meet
  • Keycloak
  • Mattermost
  • Pritunl
  • Wazuh
  • Zabbix
  • ISPmanager
  • Nextcloud

Выберите приложение и закажите облачный сервер с ним

Containers Ready
Для запуска приложений в контейнерах.
Gitlab
Для управления процессом разработки.
Gitlab Runner
Для выполнения задач в CI/CD пайплайнах GitLab.
Jitsi Meet
Для видеозвонков и передачи файлов.
Keycloak
Для управления аутентификацией и авторизацией пользователей.
Mattermost
Для корпоративного общения.
Pritunl
Для развертывания VPN-инфраструктуры.
Wazuh
Для управления событиями безопасности.
Zabbix
Для мониторинга параметров сети и состояния сервера.
ISPmanager
Для работы с панелью управления ispmanager.
Nextcloud
Для совместного хранения данных и работы с документами.
Серверные приложения входят в стоимость аренды облака
Как и 3 ТБ внешнего трафика в месяц, безлимитный трафик между продуктами Selectel, управление с помощью API и Terraform, защита от DDoS-атак, облачный файрвол, SLA 99,98% и круглосуточная техподдержка.
Арендовать сервер

Преимущества серверных приложений

Готовое к работе решение

Для каждого приложения мы подготовили рабочее окружение и настроили необходимые параметры. Все заработает автоматически вместе с облаком.

Легко тестировать альтернативы

Серверные приложения для бизнеса позволяют быстро протестировать open-source аналоги используемых сервисов и инструментов.

Быстро масштабироваться

Увеличивайте мощности по клику в панели управления: без лишних затрат на настройку, все благодаря автоматизированным шаблонам.

Нужно другое решение — поможем с реализацией

Сократим time to market: исследуем технологический стек, поможем с переходом на микросервисную архитектуру и настроим непрерывную доставку приложений.
Ускорить разработку

Полезные материалы

Мы собрали все важные документы, инструкции и статьи в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу серверными приложениями.

Готовые приложения

Виды готовых приложений для создания облачных серверов и их стоимость

Containers Ready

Как создать облачный сервер для работы с Docker и Docker Compose

GitLab и GitLab Runner

Как создать облачный сервер для работы с GitLab, хранения репозиториев проектов и автоматизации CI/CD

Jitsi Meet

Как создать облачный сервер для видеоконференций

Keycloak

Как создать облачный сервер для управления аутентификацией и авторизацией пользователей

Mattermost

Как создать облачный сервер с мессенджером для корпоративного общения

Pritunl

Как создать облачный сервер для развертывания VPN-инфраструктуры

Wazuh

Как создать облачный сервер для управления событиями безопасности

Zabbix

Как создать облачный сервер для мониторинга параметров сети, состояния и работоспособности сервера

ISPmanager

Как создать облачный сервер для работы с панелью управления ISPmanager

Nextcloud

Как создать облачный сервер для совместного хранения данных и работы с документами

FAQ

Можно ли установить приложение на существующий сервер?

Можно ли установить на сервер несколько приложений?

Какие операционные системы доступны и могу ли я загрузить свою?

Насколько свежие версии пакетов используются для приложений?

Какая цена у серверных приложений для бизнеса?