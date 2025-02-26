Нет. Приложение выбирается на этапе составления конфигурации облачного сервера.
Выберите приложение и закажите облачный сервер с ним
Containers Ready
Для запуска приложений в контейнерах.
Gitlab
Для управления процессом разработки.
Gitlab Runner
Для выполнения задач в CI/CD пайплайнах GitLab.
Jitsi Meet
Для видеозвонков и передачи файлов.
Keycloak
Для управления аутентификацией и авторизацией пользователей.
Mattermost
Для корпоративного общения.
Pritunl
Для развертывания VPN-инфраструктуры.
Wazuh
Для управления событиями безопасности.
Zabbix
Для мониторинга параметров сети и состояния сервера.
ISPmanager
Для работы с панелью управления ispmanager.
Nextcloud
Для совместного хранения данных и работы с документами.
Арендовать сервер
Серверные приложения входят в стоимость аренды облака
Как и 3 ТБ внешнего трафика в месяц, безлимитный трафик между продуктами Selectel, управление с помощью API и Terraform, защита от DDoS-атак, облачный файрвол, SLA 99,98% и круглосуточная техподдержка.
Преимущества серверных приложений
Готовое к работе решение
Для каждого приложения мы подготовили рабочее окружение и настроили необходимые параметры. Все заработает автоматически вместе с облаком.
Легко тестировать альтернативы
Серверные приложения для бизнеса позволяют быстро протестировать open-source аналоги используемых сервисов и инструментов.
Быстро масштабироваться
Увеличивайте мощности по клику в панели управления: без лишних затрат на настройку, все благодаря автоматизированным шаблонам.
Нужно другое решение — поможем с реализацией
Сократим time to market: исследуем технологический стек, поможем с переходом на микросервисную архитектуру и настроим непрерывную доставку приложений.
Полезные материалы
Мы собрали все важные документы, инструкции и статьи в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу серверными приложениями.
Документация
Инструкции
Блог
Документы
Готовые приложения
Виды готовых приложений для создания облачных серверов и их стоимость
Containers Ready
Как создать облачный сервер для работы с Docker и Docker Compose
GitLab и GitLab Runner
Как создать облачный сервер для работы с GitLab, хранения репозиториев проектов и автоматизации CI/CD
Jitsi Meet
Как создать облачный сервер для видеоконференций
Keycloak
Как создать облачный сервер для управления аутентификацией и авторизацией пользователей
Mattermost
Как создать облачный сервер с мессенджером для корпоративного общения
Pritunl
Как создать облачный сервер для развертывания VPN-инфраструктуры
Wazuh
Как создать облачный сервер для управления событиями безопасности
Zabbix
Как создать облачный сервер для мониторинга параметров сети, состояния и работоспособности сервера
ISPmanager
Как создать облачный сервер для работы с панелью управления ISPmanager
Nextcloud
Как создать облачный сервер для совместного хранения данных и работы с документами