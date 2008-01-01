LLM-платформа на инфраструктуре Selectel

Арендуйте готовую LLM-инфраструктуру, чтобы использовать и дообучать модели эффективнее. Ускоряйте цикл разработки и сокращайте издержки на генерацию токенов при помощи LLM-платформы нашего партнера, которую можно развернуть на выделенных серверах или в облаке Selectel.
  • Готовые API и UI
  • Ускоренная генерация ответов
  • Сниженные расходы на токены
  • Готовый RAG по запросу
Разверните LLM-платформу на инфраструктуре Selectel бесплатно
В течение двух недель тестируйте работу платформы в вашем проекте: создавайте LLM и RAG ассистентов под свои бизнес-задачи, дообучайте и ускоряйте время ответов готовых моделей. Мы запустим платформу на выделенных и облачных серверах Selectel за пару дней.

Какие задачи решает LLM-платформа

Ускорение генерации ответов модели

Платформа позволяет снизить задержку до первого ответа в 2–5 раз и ускорить генерацию отдельного запроса в 3–10 раз.

Снижение расходов на GPU

За счет повышения общей пропускной способности видеокарты в 20–70 раз, вам потребуется меньше видеопамяти для обработки всего потока данных.

Эффективное дообучение LLM

При помощи LoRA-адаптеров модель можно быстрее и дешевле дообучить прямо в интерфейсе платформы.

На какой инфраструктуре Selectel можно развернуть платформу

Выделенные серверы с GPU
Разверните LLM-платформу на мощных серверах с видеокартами NVIDIA A100, RTX A5000, A4000, A2000. Доступны как фиксированные, так и произвольные конфигурации.
Облачные серверы с GPU
Разверните LLM-платформу на виртуальных машинах в облаке. Благодаря широкому выбору карт в наличии, вы сможете подобрать решение под требуемую нагрузку.

Почему LLM-платформу стоит разместить на инфраструктуре Selectel

Используем мощное железо

Мы можем разместить платформу на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold или AMD EPYC™.

Предоставляем в аренду новейшие GPU

Предлагаем серверы с GPU разных моделей, включая NVIDIA А2, А30, RTX 6000 Ada и другие. Они помогут использовать и дообучать LLM быстрее. Для ресурсоемких задач доступны конфигурации с A100 и NVlink.

Помогаем быстро масштабироваться

В нашей панели управления можно быстро подключить дополнительные ресурсы. Готовые выделенные серверы запускаются от 2 минут, облачные — еще быстрее.

Можем разместить проект на сервере, аттестованном ФСТЭК

Если вам важно соблюсти требования российского и международного законодательства в отношении чувствительных данных, то мы можем разместить сервер в А-ЦОД. Такой сервер аттестован ФСТЭК и помогает сохранить полный контроль над безопасностью данных.

Строим гибридную инфраструктуру

Для работы платформы мы предлагаем в аренду выделенные, облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU. Также у нас можно арендовать продукты для связи вашей on-premise инфраструктуры с серверами в наших ДЦ.

Сколько стоит LLM-платформа на инфраструктуре Selectel

Цена зависит от ваших задач — в нее входит оплата лицензии на LLM-платформу, а также стоимость аренды выделенных или облачных серверов Selectel. Еще доступна опция профессионально настроенного RAG. Оставьте заявку и мы подберем подходящую конфигурацию сервера и рассчитаем итоговую цену.

Из каких компонентов состоит платформа

UI и API-интерфейс к LLM

Подбирайте оптимальные настройки и промпты в Playground, интегрируйте LLM в другие сервисы с помощью API-документации, совместимой с OpenAI.

UI, API и дашборд для дообучения

Запускайте эксперименты по дообучению LLM с помощью UI-окна или API, отслеживайте прогресс и результаты в специальном дашборде.

Готовый RAG для работы с документами

Используйте LLM для точных ответов по вашим документам с помощью профессионально настроенного RAG-пайплайна.

В чем особенности платформы

Актуальные LLM

LLM-платформа поддерживает эффективный запуск и дообучение LLaMA, Mistral, Saiga, Qwen и других моделей с Hugging Face. Все новые модели будут доступны вам сразу после релиза.

Профессиональная оптимизация

LLM-платформа использует лучшие Open Source-фреймворки инференса, отобранные после всестороннего тестирования. А также включает кастомные пайплайны, разработанные по результатам научных исследований в квантизации.

Истории успеха

Крупный медиахолдинг для бизнеса сократил затраты на LLM-инфраструктуру и ускорил обработку данных

Компания сократила расходы на LLM до 1 GPU и увеличила пропускную способность в 36 раз благодаря LLM-платформе.

Облачные серверы

на 60%

снизились расходы на инфраструктуру

в 36 раз

выросла пропускная способность на 1 GPU

Как арендовать платформу

1

Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

2

Обсудим детали

Поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.

3

Запустим платформу

В течение 2 дней развернем LLM-платформу на наших выделенных или облачных серверах, в зависимости от ваших потребностей.

4

Будем на связи 24/7

Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.

Арендуйте LLM-платформу на инфраструктуре Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить услугу.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.