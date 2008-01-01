Какие задачи решает LLM-платформа
Ускорение генерации ответов модели
Платформа позволяет снизить задержку до первого ответа в 2–5 раз и ускорить генерацию отдельного запроса в 3–10 раз.
Снижение расходов на GPU
За счет повышения общей пропускной способности видеокарты в 20–70 раз, вам потребуется меньше видеопамяти для обработки всего потока данных.
Эффективное дообучение LLM
При помощи LoRA-адаптеров модель можно быстрее и дешевле дообучить прямо в интерфейсе платформы.
На какой инфраструктуре Selectel можно развернуть платформу
Почему LLM-платформу стоит разместить на инфраструктуре Selectel
Используем мощное железо
Мы можем разместить платформу на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold или AMD EPYC™.
Предоставляем в аренду новейшие GPU
Предлагаем серверы с GPU разных моделей, включая NVIDIA А2, А30, RTX 6000 Ada и другие. Они помогут использовать и дообучать LLM быстрее. Для ресурсоемких задач доступны конфигурации с A100 и NVlink.
Помогаем быстро масштабироваться
В нашей панели управления можно быстро подключить дополнительные ресурсы. Готовые выделенные серверы запускаются от 2 минут, облачные — еще быстрее.
Можем разместить проект на сервере, аттестованном ФСТЭК
Если вам важно соблюсти требования российского и международного законодательства в отношении чувствительных данных, то мы можем разместить сервер в А-ЦОД. Такой сервер аттестован ФСТЭК и помогает сохранить полный контроль над безопасностью данных.
Строим гибридную инфраструктуру
Для работы платформы мы предлагаем в аренду выделенные, облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU. Также у нас можно арендовать продукты для связи вашей on-premise инфраструктуры с серверами в наших ДЦ.
Сколько стоит LLM-платформа на инфраструктуре Selectel
Из каких компонентов состоит платформа
UI и API-интерфейс к LLM
Подбирайте оптимальные настройки и промпты в Playground, интегрируйте LLM в другие сервисы с помощью API-документации, совместимой с OpenAI.
UI, API и дашборд для дообучения
Запускайте эксперименты по дообучению LLM с помощью UI-окна или API, отслеживайте прогресс и результаты в специальном дашборде.
Готовый RAG для работы с документами
Используйте LLM для точных ответов по вашим документам с помощью профессионально настроенного RAG-пайплайна.
В чем особенности платформы
Актуальные LLM
Профессиональная оптимизация
Истории успеха
Крупный медиахолдинг для бизнеса сократил затраты на LLM-инфраструктуру и ускорил обработку данных
Компания сократила расходы на LLM до 1 GPU и увеличила пропускную способность в 36 раз благодаря LLM-платформе.
на 60%
снизились расходы на инфраструктуру
в 36 раз
выросла пропускная способность на 1 GPU
Как арендовать платформу
Оставьте заявку
Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.
Обсудим детали
Поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.
Запустим платформу
В течение 2 дней развернем LLM-платформу на наших выделенных или облачных серверах, в зависимости от ваших потребностей.
Будем на связи 24/7
Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.
Арендуйте LLM-платформу на инфраструктуре Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить услугу.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.