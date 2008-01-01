Аренда виртуальных машин на WIndows и Linux в сервисе «Облачная платформа Selectel».

Сервис «Облачная платформа Selectel» предназначен для создания и управления виртуальными машинами (серверами), на которых пользователь может создавать масштабируемую IT-инфраструктуру любой сложности.

Программное обеспечение «Облачная платформа Selectel» предоставляется в виде интернет-сервиса. Пользователь не производит настройку сервиса «Облачная платформа Selectel» самостоятельно, он подключается к уже настроенному и готовому к работе сервису.

Для доступа к «Облачной платформе» необходим интернет-браузер, либо CLI-клиенты selvpcclient, OpenStackClient, Terraform-провайдер Selectel или другое ПО, совместимое с API «Облачной платформы Selectel» и API OpenStack.