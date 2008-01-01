Сервис «Облачная платформа Selectel»

Создание, изменение и удаление виртуальных машин в сервисе «Облачная платформа Selectel» с помощью веб-панели управления, API или CLI-клиентов.
Возможности сервиса «Облачная платформа Selectel»
Работа в панели управления
Возможность менять конфигурацию виртуальных машин
Выбор операционной системы
Подключение дисков
Отчеты о тарифах и стоимости
Настройка виртуальной машины
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Стоимость ресурсов сервиса «Облачная платформа Selectel»
Вычислительные ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые диски
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые ресурсы
* Ежемесячно на все проекты предоставляется 3TB бесплатного внешнего трафика. В случае превышения этого объема, трафик оплачивается по цене 0,52 ₽ за 1 ГБ.
Цены на ресурсы могут изменяться в зависимости от региона Облачной платформы. Для получения точных цен, перейдите, пожалуйста, в наш Калькулятор
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Контакты технической поддержки
Номер технической поддержки
8 800 555 06 75
Почта технической поддержки
support@selectel.ru
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