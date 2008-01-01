Панель управления

Сервис «Облачная платформа Selectel»

SELECTEL CLOUD PLATFORM
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Аренда виртуальных машин на WIndows и Linux в сервисе «Облачная платформа Selectel».

Сервис «Облачная платформа Selectel» предназначен для создания и управления виртуальными машинами (серверами), на которых пользователь может создавать масштабируемую IT-инфраструктуру любой сложности.

Программное обеспечение «Облачная платформа Selectel» предоставляется в виде интернет-сервиса. Пользователь не производит настройку сервиса «Облачная платформа Selectel» самостоятельно, он подключается к уже настроенному и готовому к работе сервису.

Для доступа к «Облачной платформе» необходим интернет-браузер, либо CLI-клиенты selvpcclient, OpenStackClient, Terraform-провайдер Selectel или другое ПО, совместимое с API «Облачной платформы Selectel» и API OpenStack.

Возможности сервиса «Облачная платформа Selectel»

С помощью сервиса «Облачная платформа Selectel» пользователь может настроить следующую функциональность.

Работа в панели управления

Возможность менять конфигурацию виртуальных машин

Выбор операционной системы

Подключение дисков

Отчеты о тарифах и стоимости

Настройка виртуальной машины

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Стоимость ресурсов сервиса «Облачная платформа Selectel»

Вычислительные ресурсы

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080
Цена в час
RUB 0.00
Цена в месяц
RUB 0.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые диски

Наименование
Пропускная способность
Чтение
Запись
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ
Пропускная способность
100 МиБ/сек.
Чтение
320 IOPS
Запись
120 IOPS
Цена в час
0,0062 ₽
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ
Пропускная способность
200 МиБ/сек.
Чтение
7000 IOPS
Запись
4000 IOPS
Цена в час
0,0159 ₽
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ
Пропускная способность
500 МиБ/сек.
Чтение
25000 IOPS
Запись
15000 IOPS
Цена в час
0,0335 ₽
Цена в месяц
RUB 24.49

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые ресурсы

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ*
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Балансировщик нагрузки
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Плавающий IP-адрес
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15

* Ежемесячно на все проекты предоставляется 3TB бесплатного внешнего трафика. В случае превышения этого объема, трафик оплачивается по цене 0,52 ₽ за 1 ГБ.

Цены на ресурсы могут изменяться в зависимости от региона Облачной платформы. Для получения точных цен, перейдите, пожалуйста, в наш Калькулятор

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Почта технической поддержки

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