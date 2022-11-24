Аренда вычислительных мощностей

Используйте облачные серверы с GPU для задач, которые требуют серьезных вычислительных мощностей: машинного обучения, рендеринга графики, сложных научных расчетов и аналитики.
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  • Запуск за пару минут
  • Аренда на час, сутки или месяц
  • Кастомные серверы
  • Соответствие 152-ФЗ
Облачные серверы с GPU
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Арендуйте вычислительные мощности в облаке

Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000 и А5000. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Арендуйте GPU NVIDIA Tesla А100
Производительная видеокарта поможет справляться с задачами еще быстрее. Соберите сервер с А100 в конфигураторе и запустите его в несколько кликов.
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