Арендуйте вычислительные мощности в облаке
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/с.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Для каких задач используют серверы с GPU
Разработка дизайна и графики
Высокопроизводительные вычисления (HPC)
Научное моделирование и CUDA-вычисления
Машинное обучение
Облачные серверы можно использовать для работы с нейросетями, машинного обучения (Machine Learning, ML) и глубокого обучения (Deep Learning, DL).
По данным тестов облачной платформы Selectel, виртуальная машина с GPU Tesla T4 в восемь раз быстрее выполняет задачи ML/DL и инференса, чем аналогичная виртуальная машина с CPU Intel® Xeon® Gold 6240.
У вас другая задача?
Какие решения можем предложить
Почему стоит арендовать облачные мощности в Selectel
Производительные GPU
Используйте видеокарты NVIDIA А2, А30, А100, А2000, А5000 или Tesla T4 для вычислений любой сложности.
Оплата по потреблению
Платите только за те ресурсы, которые используете. Изменить параметры сервера можно в любой момент.
Кастомные серверы
Выберите подходящие vCPU, RAM, GPU и диски, чтобы создать конфигурацию под ваши задачи.
Совместимость с фреймворками
Видеокарты работают с TensorFlow, PyTorch, Keras, MXNet, Caffe и со всеми типами нейросетей: GAN, CNN, RNN, SSNN и другими.
Kubernetes с GPU
Создавайте кластеры Kubernetes с GPU для обучения моделей, работы с медиаданными и других задач.
Все серверы надежно защищены
Соответствуем 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
Обеспечиваем безопасность на уровне сетей и защищаем от DDoS-атак
Позволяем разделять доступы с помощью IAM-системы
Как управлять сервером
В панели
Создавайте SSH-ключи, меняйте конфигурацию серверов, управляйте их питанием, следите за нагрузкой и не только.
Через API
Автоматизируйте все действия с облачными серверами, доступные в панели управления.
Через Terraform
Разверните облачную инфраструктуру и управляйте ей с помощью утилиты от HashiCorp.
Наши клиенты
Истории успеха
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.
Для чего используются облачные серверы с GPU?
Серверы с GPU подходят для работы с большими объемами вычислений на высокой скорости. Вот несколько примеров:
- научные исследования,
- финансовая аналитика,
- биоинформатика,
- машинное обучение.
Аренда облачной видеокарты позволяет ускорить обработку данных и сэкономить на создании собственной инфраструктуры. Благодаря этому вы сможете быстрее тестировать решения и сократить время выхода продукта на рынок.
Я не знаю, какая конфигурация виртуального сервера подойдет для моего бизнеса. Что делать?
Обратитесь в нашу техническую поддержку. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или создайте тикет. Мы свяжемся с вами и поможем понять, какой сервер подходит для вашего сценария.
Какие процессоры и облачные видеокарты можно взять в аренду?
В Selectel доступны процессоры, рассчитанные на работу с нейросетями и HPC-вычислениями: линейки Intel® Xeon® E5, Gold и Silver — больше информации в документации.
Вы можете арендовать видеокарты NVIDIA, которые подходят для самых разных задач — от обработки видео до высокопроизводительных вычислений и работы с AI. Подробнее о моделях видеокарт и задачах, которые они решают, рассказываем в документации.
Можно ли изменить конфигурацию сервера и арендовать дополнительные вычислительные мощности для расчетов?
Да, изменить конфигурацию сервера можно в любой момент, это займет пару минут. Как это сделать, рассказываем в документации.
В чем преимущества прерываемых виртуальных машин?
Прерываемые виртуальные машины позволяют значительно сэкономить — их цена ниже обычных вплоть до 75%.
Такой сервер работает меньше суток, и мы можем прервать его использование в любой момент. Также он не попадает под действие SLA.
Прерываемые ВМ подходят для отказоустойчивых проектов (fault-tolerant систем) и задач с переменной нагрузкой. Их можно взять в аренду только в пуле ru-7 в Москве. Подробнее о прерываемых облачных серверах рассказываем в документации.
От чего зависит цена аренды вычислительных мощностей?
Цена аренды складывается из стоимости ресурсов, которые потребляет облачный сервер: на нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Цены в разных пулах могут отличаться. Рассчитать стоимость поможет калькулятор.
Как оплатить аренду мощностей в облаке?
Арендовать вычислительные мощности в облаке можно в панели управления Selectel. Сначала пополните баланс облачной платформы. Это можно сделать от физического или юридического лица. Как это сделать, описано в документации.
Вы платите только за те ресурсы, которые потребляете. Используется почасовая оплата. В документации подробно рассказываем о том, как узнать объем потребления и от чего зависит итоговая цена.
Как обеспечивается целостность и безопасность данных?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем тройную репликацию, а для локальных — создаем RAID-массивы. Для дополнительной защиты рекомендуем настроить резервное копирование.
Наши облака соответствуют требованиям 152-ФЗ и стандарту PCI DSS. Данные хранятся в дата-центре уровня Tier III. Это обеспечивает соблюдение всех требований законодательства России и надежную защиту данных клиентов.
Есть ли у вас IAM-система?
Да, в Selectel есть IAM-система. С ее помощью можно разграничить доступ к ресурсам и данным для разных ролей.
Подробнее о том, как добавить пользователей, создать для них роли и настроить панель для разграничения проектов, читайте в документации.
Можно ли бесплатно протестировать серверные мощности в облаке?
Бесплатного тестирования нет, но для проверки работы сервера достаточно пополнить баланс минимум на 100 ₽.
С помощью тестового запуска вы сможете проверить гипотезы и выбрать нужную производительность сервера.
Где будут размещены серверы?
Selectel — российский провайдер IT-инфраструктуры. У нас есть шесть собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерские ДЦ в Новосибирске и Ташкенте. Вы сами выбираете, в каком городе будет находиться сервер, в котором возьмете в аренду вычислительные мощности.
Как перенести данные с других серверов при аренде облачных мощностей в Selectel?
Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее. Или создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, мы поможем перенести проект.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются. Но вы можете использовать несколько специальных предложений для разных продуктов и услуг: например, взять в аренду GPU в облаке или VPS-сервер и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Документация
Описание услуги
Конфигурации серверов
Начало работы
Регионы и зоны доступности
Оплата
Работа с Terraform
Сетевые диски
Локальные диски
Управление пользователями и ролями
Решайте бизнес-задачи с помощью продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Файловое хранилище
Объектное хранилище
Передать администрирование сервисов
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Организовать сеть
Глобальный роутер
Балансировщик нагрузки для облака
CDN
Direct Connect