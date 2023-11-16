Стажер в команду SMM

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Приглашаем на стажировку в команду SMM. Здесь ты получишь опыт работы с социальными сетями крупного IT-бренда, сможешь предложить свежие идеи по развитию сообщества и отточишь навыки написания текстов. Все это — в сопровождении поддерживающей команды, которая поможет на всех этапах работы.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Готовить тексты постов и карточек для социальных сетей брендов Selectel и Vscale
- Публиковать контент в социальных сетях (Telegram, VK и другие)
- Вести модерацию социальных сетей: регулярно мониторить новые сообщения и комментарии, оперативно отвечать на них в соответствии с Tone of Voice
- Участвовать в генерации креативных идей для новых контентных рубрик
- Вести заметки с внутри- и кросс-командных встреч
- Участвовать в других проектах команды маркетинга
Мы ожидаем
- Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджментом
- Понимание специфики площадок основных соцсетей
- Грамотность и любовь к текстам
- Насмотренность
- Критическое мышление и умение структурировать информацию
- Готовность делать монотонную работу наряду с творческой
- Способность к самостоятельной работе
- Стремление узнавать новое и внедрять это в работу
- Интерес к сфере IT, будет плюсом базовое понимание технических терминов
Будет плюсом
- Прохождение SMM-курсов
- Опыт стажировки/работы в SMM
Представление о том, как функционируют дата-центры
Перед откликом предлагаем выполнить тестовое задание
- Одна из рубрик в контент-плане социальных сетей Selectel — анонс текстов Академии (нашей образовательной площадки). Подготовь текстовый анонс статьи в любом формате, который тебе покажется более удачным для этого материала: пост или карточки.
- Совсем недавно мы запустили Telegram-канал нового проекта Vscale. Проведи его аудит: предложи 3-5 идей по улучшению контента, расскажи нам, с чего ты начнешь работу над ним.
Перед тобой три комментария, которые мы могли бы получить от подписчиков. Подготовь свои ответы на каждый из них:
а) Здравствуйте! Я хочу у вас работать!
б) Подскажите, какой у вас уровень защиты от DDoS-атак?
в) Мой сайт лежит уже час!! Срочно предоставьте мне контакты всех директоров, иначе я пойду жаловаться в СМИ!!
Получившееся тестовое задание объедини с резюме, конвертируй в PDF и прикрепи в форму отклика на вакансию
- Одна из рубрик в контент-плане социальных сетей Selectel — анонс текстов Академии (нашей образовательной площадки). Подготовь текстовый анонс статьи в любом формате, который тебе покажется более удачным для этого материала: пост или карточки.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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