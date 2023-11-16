Стажировки и практики

Стажер в команду SMM

Приглашаем на стажировку в команду SMM. Здесь ты получишь опыт работы с социальными сетями крупного IT-бренда, сможешь предложить свежие идеи по развитию сообщества и отточишь навыки написания текстов. Все это — в сопровождении поддерживающей команды, которая поможет на всех этапах работы.
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Приглашаем на стажировку в команду SMM. Здесь ты получишь опыт работы с социальными сетями крупного IT-бренда, сможешь предложить свежие идеи по развитию сообщества и отточишь навыки написания текстов. Все это — в сопровождении поддерживающей команды, которая поможет на всех этапах работы.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Готовить тексты постов и карточек для социальных сетей брендов Selectel и Vscale
  • Публиковать контент в социальных сетях (Telegram, VK и другие)
  • Вести модерацию социальных сетей: регулярно мониторить новые сообщения и комментарии, оперативно отвечать на них в соответствии с Tone of Voice
  • Участвовать в генерации креативных идей для новых контентных рубрик
  • Вести заметки с внутри- и кросс-командных встреч
  • Участвовать в других проектах команды маркетинга

Мы ожидаем

  • Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджментом
  • Понимание специфики площадок основных соцсетей
  • Грамотность и любовь к текстам
  • Насмотренность
  • Критическое мышление и умение структурировать информацию
  • Готовность делать монотонную работу наряду с творческой
  • Способность к самостоятельной работе
  • Стремление узнавать новое и внедрять это в работу
  • Интерес к сфере IT, будет плюсом базовое понимание технических терминов

Будет плюсом

  • Прохождение SMM-курсов
  • Опыт стажировки/работы в SMM

  • Представление о том, как функционируют дата-центры

    Перед откликом предлагаем выполнить тестовое задание

    1. Одна из рубрик в контент-плане социальных сетей Selectel — анонс текстов Академии (нашей образовательной площадки). Подготовь текстовый анонс статьи в любом формате, который тебе покажется более удачным для этого материала: пост или карточки.

    2. Совсем недавно мы запустили Telegram-канал нового проекта Vscale. Проведи его аудит: предложи 3-5 идей по улучшению контента, расскажи нам, с чего ты начнешь работу над ним.

    3. Перед тобой три комментария, которые мы могли бы получить от подписчиков. Подготовь свои ответы на каждый из них:

      а) Здравствуйте! Я хочу у вас работать!
      б) Подскажите, какой у вас уровень защиты от DDoS-атак?
      в) Мой сайт лежит уже час!! Срочно предоставьте мне контакты всех директоров, иначе я пойду жаловаться в СМИ!!

    Получившееся тестовое задание объедини с резюме, конвертируй в PDF и прикрепи в форму отклика на вакансию

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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