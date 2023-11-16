Стажер в команду SMM

Перед тобой три комментария, которые мы могли бы получить от подписчиков. Подготовь свои ответы на каждый из них:



а) Здравствуйте! Я хочу у вас работать!

б) Подскажите, какой у вас уровень защиты от DDoS-атак?

в) Мой сайт лежит уже час!! Срочно предоставьте мне контакты всех директоров, иначе я пойду жаловаться в СМИ!!