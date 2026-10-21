Back office
Ведущий специалист по охране труда
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Нормативное обеспечение: разрабатывать и актуализировать локальные нормативные акты (инструкций, положений, приказов, правил по охране труда)
- Обучение и инструктажи: подготавливать материалы, организовывать и проводить вводные и периодические инструктажи, обучение персонала/тренинги
- Контроль и мониторинг: проверять соблюдения требований охраны труда в структурных подразделениях, осуществлять производственный контроль
- Специальная оценка и риски: организовывать и участвовать в проведении СОУТ (специальной оценки условий труда) и управлении профессиональными рисками
- Медосмотры и СИЗ: организовывать обязательные медицинские осмотры работников, контролировать обеспечение и правильную выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ)
- Расследование происшествий: участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Методическое руководство: оказывать консультационную поддержку руководителям подразделений по вопросам безопасности труда
Мы ожидаем
- Профильное высшее образование по направлению «Техносферная безопасность»
- Непрофильное высшее образование плюс диплом о профессиональной переподготовке в области охраны труда
- Стаж работы в области охраны труда не менее 3–5 лет
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса