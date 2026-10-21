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Back office

Ведущий специалист по охране труда

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Нормативное обеспечение: разрабатывать и актуализировать локальные нормативные акты (инструкций, положений, приказов, правил по охране труда)
  • Обучение и инструктажи: подготавливать материалы, организовывать и проводить вводные и периодические инструктажи, обучение персонала/тренинги
  • Контроль и мониторинг: проверять соблюдения требований охраны труда в структурных подразделениях, осуществлять производственный контроль
  • Специальная оценка и риски: организовывать и участвовать в проведении СОУТ (специальной оценки условий труда) и управлении профессиональными рисками
  • Медосмотры и СИЗ: организовывать обязательные медицинские осмотры работников, контролировать обеспечение и правильную выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ)
  • Расследование происшествий: участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
  • Методическое руководство: оказывать консультационную поддержку руководителям подразделений по вопросам безопасности труда
Мы ожидаем
  • Профильное высшее образование по направлению «Техносферная безопасность»
  • Непрофильное высшее образование плюс диплом о профессиональной переподготовке в области охраны труда
  • Стаж работы в области охраны труда не менее 3–5 лет
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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