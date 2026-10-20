Ведущий специалист по экологии и охране труда

Back office

Команда в поисках специалиста по сопровождению компании по вопросам охраны окружающей среды. В обязанности войдёт ведение экологической документации, отчётности и паспортизации отходов, а также работа по охране труда: разработка ЛНА, инструктажи и контроль подразделений.