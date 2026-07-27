Специалист АХО

Основные задачи

Работа на кофе-поинтах (размещение продуктов и одноразовой посуды, обслуживание техники (кофемашин, пурифайеров и кулеров), взаимодействие с подрядчиками в случае поломки

Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах, координация работы клининговой службы

Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ, ведение учета затрат и аналитики расходов

Приемка товаров и поддержание порядка на складах хранения продуктов

Закупка мебели и мелкой техники

Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)

Договорная работа (поиск подрядчиков под конкретные задачи, сбор кп, проведение отборов, заключение договоров и доп.соглашений)

Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании

Выполнение других поручений непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО

Мы ожидаем

Средне-специальное / высшее образование / незаконченное высшее

Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)

Опыт в закупках (продукты, мелкая мебель, хоз. товары)

Готовность к большому объему информации

Готовность работать на ногах целый день, работать в нескольких офисах и передвигаться между ними

Коммуникабельность и безконфликтность

Внимательность к деталям

Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)

Знание систем/программ

Умение работать в google docs и Excel

Опыт работы в Jira и ЭДО

Будет плюсом

Опыт работы на кофе-поинтах/ в общепите или в сервисных службах

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса