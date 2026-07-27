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Специалист АХО

Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе, классная поддерживающая атмосфера в команде.

  • город не указан
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Работа на кофе-поинтах (размещение продуктов и одноразовой посуды, обслуживание техники (кофемашин, пурифайеров и кулеров), взаимодействие с подрядчиками в случае поломки
  • Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах, координация работы клининговой службы
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ, ведение учета затрат и аналитики расходов
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складах хранения продуктов
  • Закупка мебели и мелкой техники
  • Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
  • Договорная работа (поиск подрядчиков под конкретные задачи, сбор кп, проведение отборов, заключение договоров и доп.соглашений) 
  • Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
  • Выполнение других поручений непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО
Мы ожидаем
  • Средне-специальное / высшее образование / незаконченное высшее
  • Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
  • Опыт в закупках (продукты, мелкая мебель, хоз. товары)
  • Готовность к большому объему информации
  • Готовность работать на ногах целый день, работать в нескольких офисах и передвигаться между ними
  • Коммуникабельность и безконфликтность
  • Внимательность к деталям
  • Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
Знание систем/программ
  • Умение работать в google docs и Excel
  • Опыт работы в Jira и ЭДО
Будет плюсом

Опыт работы на кофе-поинтах/ в общепите или в сервисных службах

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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