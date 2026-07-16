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QA

Senior QA Automation Engineer/SDET

Мы ищем Senior QA Automation Engineer/SDET, который поможет развивать уже существующую автоматизацию, улучшать тестовый фреймворк и инфраструктуру прогонов, писать надежные E2E-тесты, повышать стабильность, скорость и прозрачность обратной связи о качестве продуктов.

В этой роли будет много пространства для инициативы. Мы открыты к новым техническим решениям, поддерживаем улучшения в инструментах и процессах и готовы давать возможность доводить идеи до реализации. Уже есть работающая база, но при этом остаются зоны, где сильный инженер в коллаборации с разработчиками, другими тестировщиками и проектировщиками сможет повлиять на качество, скорость обратной связи и удобство работы команды.

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Улучшать тестовый фреймворк и инфраструктуру автоматизации
  • Писать и поддерживать E2E-тесты
  • Оптимизировать скорость выполнения тестов в CI/CD
  • Настраивать и развивать интеграции с TMS-системами
  • Развивать визуальное регрессионное тестирование
  • Формировать кодстайл для автотестов, документировать лучшие практики и технические решения, делиться ими с коллегами
  • Искать и внедрять улучшения, в том числе с использованием LLM/AI-инструментов для написания, анализа и поддержки автотестов
Мы ожидаем
  • Уверенное владение TypeScript
  • Опыт разработки и поддержки автотестов на Playwright
  • Опыт развития тестового фреймворка
  • Опыт работы со стабильными локаторами и понимание, как снижать хрупкость E2E-тестов
  • Опыт запуска и поддержки автотестов в CI/CD (у нас GitLab CI)
  • Умение отличать баг продукта от ошибки теста, проблемы данных или нестабильности окружения
  • Опыт работы с метриками стабильности автотестов
  • Опыт интеграции с Allure TestOps или аналогами
  • Опыт визуального регрессионного тестирования: Playwright screenshots/snapshots, Storybook, Chromatic, Loki или аналоги
  • Умение аргументировать технические решения и выбирать подход, который лучше решает проблему команды
  • Проактивность: готовность не только выполнять поставленные задачи, но и самостоятельно находить зоны для улучшения автоматизации
Будет плюсом
  • Опыт работы с frontend-приложениями на Angular
  • Опыт работы на позиции Frontend Developer
  • Понимание устройства современных frontend-приложений: компоненты, роутинг, HTTP-слой, состояние приложения, асинхронность
  • Опыт работы с Docker и контейнеризированными окружениями для автотестов
  • Опыт применения LLM/AI-инструментов для ускорения написания, анализа и поддержки автотестов
  • Опыт создания внутренних инструментов для тестирования: генераторы данных, CLI-скрипты, мок-серверы, утилиты для анализа результатов прогонов
  • Опыт тестирования бекенда/API
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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