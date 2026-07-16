QA

Мы ищем Senior QA Automation Engineer/SDET, который поможет развивать уже существующую автоматизацию, улучшать тестовый фреймворк и инфраструктуру прогонов, писать надежные E2E-тесты, повышать стабильность, скорость и прозрачность обратной связи о качестве продуктов.



В этой роли будет много пространства для инициативы. Мы открыты к новым техническим решениям, поддерживаем улучшения в инструментах и процессах и готовы давать возможность доводить идеи до реализации. Уже есть работающая база, но при этом остаются зоны, где сильный инженер в коллаборации с разработчиками, другими тестировщиками и проектировщиками сможет повлиять на качество, скорость обратной связи и удобство работы команды.