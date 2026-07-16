Senior QA Automation Engineer/SDET
Мы ищем Senior QA Automation Engineer/SDET, который поможет развивать уже существующую автоматизацию, улучшать тестовый фреймворк и инфраструктуру прогонов, писать надежные E2E-тесты, повышать стабильность, скорость и прозрачность обратной связи о качестве продуктов.
В этой роли будет много пространства для инициативы. Мы открыты к новым техническим решениям, поддерживаем улучшения в инструментах и процессах и готовы давать возможность доводить идеи до реализации. Уже есть работающая база, но при этом остаются зоны, где сильный инженер в коллаборации с разработчиками, другими тестировщиками и проектировщиками сможет повлиять на качество, скорость обратной связи и удобство работы команды.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Улучшать тестовый фреймворк и инфраструктуру автоматизации
- Писать и поддерживать E2E-тесты
- Оптимизировать скорость выполнения тестов в CI/CD
- Настраивать и развивать интеграции с TMS-системами
- Развивать визуальное регрессионное тестирование
- Формировать кодстайл для автотестов, документировать лучшие практики и технические решения, делиться ими с коллегами
- Искать и внедрять улучшения, в том числе с использованием LLM/AI-инструментов для написания, анализа и поддержки автотестов
Мы ожидаем
- Уверенное владение TypeScript
- Опыт разработки и поддержки автотестов на Playwright
- Опыт развития тестового фреймворка
- Опыт работы со стабильными локаторами и понимание, как снижать хрупкость E2E-тестов
- Опыт запуска и поддержки автотестов в CI/CD (у нас GitLab CI)
- Умение отличать баг продукта от ошибки теста, проблемы данных или нестабильности окружения
- Опыт работы с метриками стабильности автотестов
- Опыт интеграции с Allure TestOps или аналогами
- Опыт визуального регрессионного тестирования: Playwright screenshots/snapshots, Storybook, Chromatic, Loki или аналоги
- Умение аргументировать технические решения и выбирать подход, который лучше решает проблему команды
- Проактивность: готовность не только выполнять поставленные задачи, но и самостоятельно находить зоны для улучшения автоматизации
Будет плюсом
- Опыт работы с frontend-приложениями на Angular
- Опыт работы на позиции Frontend Developer
- Понимание устройства современных frontend-приложений: компоненты, роутинг, HTTP-слой, состояние приложения, асинхронность
- Опыт работы с Docker и контейнеризированными окружениями для автотестов
- Опыт применения LLM/AI-инструментов для ускорения написания, анализа и поддержки автотестов
- Опыт создания внутренних инструментов для тестирования: генераторы данных, CLI-скрипты, мок-серверы, утилиты для анализа результатов прогонов
- Опыт тестирования бекенда/API
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса