Вход / Регистрация
Backend-разработка

Разработчик 1С

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка нового функционала в нетиповых (самописных) системах на платформе 8.3
  • Доработки типовых конфигураций
  • Участие во внедрении систем класса ERP
  • Участие в тестировании решений, исправление возникающих ошибок
  • Технологическое развитие систем на платформе 1С с командой единомышленников и энтузиастов
Мы ожидаем
  • Уверенные знания механизмов платформы 1С 8
  • Умение писать и анализировать сложные запросы 1С
  • Опыт и понимание принципов клиент-серверной разработки
  • Опыт написания отчетов с использованием СКД
  • Умение писать хорошо читаемый, структурированный и понятный код
  • Умение быстро анализировать чужой код
  • Понимание принципов доработок типовых конфигураций
  • Использование механизмов БСП
Знание систем/программ

1С, git, postman, sql, cursor ide. vsc

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов

Удаленная работа

Backend-разработка
Тимлид команды Сетевых функций облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных