Разработчик 1С

Основные задачи

Разработка нового функционала в нетиповых (самописных) системах на платформе 8.3

Доработки типовых конфигураций

Участие во внедрении систем класса ERP

Участие в тестировании решений, исправление возникающих ошибок

Технологическое развитие систем на платформе 1С с командой единомышленников и энтузиастов

Мы ожидаем

Уверенные знания механизмов платформы 1С 8

Умение писать и анализировать сложные запросы 1С

Опыт и понимание принципов клиент-серверной разработки

Опыт написания отчетов с использованием СКД

Умение писать хорошо читаемый, структурированный и понятный код

Умение быстро анализировать чужой код

Понимание принципов доработок типовых конфигураций

Использование механизмов БСП

Знание систем/программ

1С, git, postman, sql, cursor ide. vsc

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса