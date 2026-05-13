Backend-разработка
Разработчик 1С
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка нового функционала в нетиповых (самописных) системах на платформе 8.3
- Доработки типовых конфигураций
- Участие во внедрении систем класса ERP
- Участие в тестировании решений, исправление возникающих ошибок
- Технологическое развитие систем на платформе 1С с командой единомышленников и энтузиастов
Мы ожидаем
- Уверенные знания механизмов платформы 1С 8
- Умение писать и анализировать сложные запросы 1С
- Опыт и понимание принципов клиент-серверной разработки
- Опыт написания отчетов с использованием СКД
- Умение писать хорошо читаемый, структурированный и понятный код
- Умение быстро анализировать чужой код
- Понимание принципов доработок типовых конфигураций
- Использование механизмов БСП
Знание систем/программ
1С, git, postman, sql, cursor ide. vsc
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса