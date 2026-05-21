Старший разработчик PaaS (AI-платформа)

Основные задачи

- Создание Kubernetes-операторов - Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров - Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг - Развивать инструментарий для ML и инференс платформы - Реализовывать оркестрацию компонентов ML-платформы и интеграцию с внешними системами и базами знаний - Заниматься мониторингом и обеспечением бесперебойной работы ML-платформы - Принимать участие в выборе и имплементации решений для управления жизненным циклом клиентских ресурсов ML-платформы - Помогать выстраивать MLOps и CI/CD процессы

Мы ожидаем

- Опыт работы с Golang не менее 4 лет - Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов) - БД / Брокеры сообщений: Postgresql, Redis, NATS, S3 - Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP) - Опыт проектирования распределенных систем

Будет плюсом

- MLOps опыт в инференсе ML-моделей, AI-агентов, RAG - Опыт работы с ML-инструментами (Triton Inference Server, vLLM, Seldon Core, MLflow)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса