Тимлид команды Сетевых функций облака

Основные задачи

- Управление людьми: проведение 1-1 встреч, мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в команде - Управление командой: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение - Техническая экспертиза: разработка (до 30% от общих обязанностей TL), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде - Бизнес экспертиза: плотная работа с Product Owner, межкомандные коммуникации, понимание бизнес метрик - Целеполагание и долгосрочное планирование: постановка квартальных целей команды (OKR) + Roadmap, постановка целей спринта - Процессы: Scrum Master, системная работа с тех долгом и багами - Лидерство: быть лидером команды, брать на себя ответственность за результаты команды, выходить за рамки своей команды и позиции

Мы ожидаем

- Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет - управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX) - Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением - Опыт разработки на Python/Golang от 3 лет (уровень ME+ или SE) - Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение - Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем - Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды - Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer) - Опыт стратегического (до 1 года) и тактического планирования (1 квартал) работы команды разработки

Будет плюсом

- Опыт работы с компонентами OpenStack (Neutron, Octavia) - Опыт работы с сетевыми IaaS сервисами

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса