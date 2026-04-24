Тимлид команды Сетевых функций облака
Команда сетевых функций облака отвечает за сервисы, которые обеспечивают сетевую основу облачной платформы Selectel. Мы развиваем управление сетями, виртуальные роутеры, балансировщики нагрузки и другие инфраструктурные продукты, на которых строятся клиентские сценарии и внутренние PaaS-сервисы. В нашей зоне ответственности — весь путь от низкоуровневой сетевой виртуализации и Open vSwitch до backend-логики и пользовательских сценариев в панели управления. Мы ищем тимлида, который возьмет на себя лидерство в команде: поможет определять технический вектор, принимать архитектурные решения и вместе с инженерами развивать ключевые сетевые возможности облака Selectel. Эта роль подойдет сильному инженерному лидеру, который умеет работать на стыке разработки, инфраструктуры и продукта и вести команду к понятному результату.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Управление людьми: проведение 1-1 встреч, мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в команде - Управление командой: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение - Техническая экспертиза: разработка (до 30% от общих обязанностей TL), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде - Бизнес экспертиза: плотная работа с Product Owner, межкомандные коммуникации, понимание бизнес метрик - Целеполагание и долгосрочное планирование: постановка квартальных целей команды (OKR) + Roadmap, постановка целей спринта - Процессы: Scrum Master, системная работа с тех долгом и багами - Лидерство: быть лидером команды, брать на себя ответственность за результаты команды, выходить за рамки своей команды и позиции
Мы ожидаем
- Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет - управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX) - Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением - Опыт разработки на Python/Golang от 3 лет (уровень ME+ или SE) - Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение - Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем - Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды - Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer) - Опыт стратегического (до 1 года) и тактического планирования (1 квартал) работы команды разработки
Будет плюсом
- Опыт работы с компонентами OpenStack (Neutron, Octavia) - Опыт работы с сетевыми IaaS сервисами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса