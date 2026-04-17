Backend-разработка

Python/Go разработчик

Вы будете участвовать в разработке продукта "Частное облако Селектел" - это как публичное облако Селектел (и даже код тот же), но которое мы развертываем в on-prem контурах клиентов. В рамках развития продуктов мы строим вокруг ЧО ту же экосистему сервисов, что сложилась в публичном облаке, но адаптируя ее под требования заказчиков. Наше облако построено на OpenStack, со множеством различных IaaS и PaaS сервисов, написанных на Python и Go, и основные задачи сводятся как к их модификации под air gapped контуры, так и к написанию тех сервисов, которые долго / дорого / неудобно приносить в том виде, в каком они есть.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Писать код на Python
  • Разрабатывать сервисы для окружения частного облака: систему аккаунтинга для ресурсов ЧО, интеграцию с IAM и т.д.
  • Развивать API услуги с точки зрения metering, статистики использования, телематики
  • Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк
  • Адаптировать сервисы публичного облака для переиспользования в частном облаке: патчи для OpenStack компонентов, адаптацию python драйверов API Cinder для интеграции с СХД
  • Проектировать архитектуру этих сервисов совместно с DevOPS командой
  • Выстраивать процессы автоматизации деплоймента сервисов в ЧО заказчиков (также совместно с DevOPS командой)
  • Писать unit, интеграционные и функциональные тесты
  • Вести документацию по реализованному и делиться опытом с коллегами
Мы ожидаем
  • Уверенное знание Python с опытом коммерческой разработки (Flask, aiohttp, SQLAlchemy, Marshmallow, Celery и д.р.)
  • Опыт и знания в Golang
  • Опыт работы с базами данных (SQL & NoSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы (мы используем mysql и redis)
  • Умение качественно и полно писать unit-тесты и структурировать их
  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
  • Опыт использования RabbitMQ, Kafka, NATS
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы.
  • Опыт написания инфраструктурного кода.
  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins - умения писать jobs для тестирования, docker сборок, линтеров
  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др.
  • Опыт работы с Docker и Docker Compose: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Будет плюсом
  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack)
  • Опыт работы с k8s, puppet, Helm чарты и прочие шаблоны
  • Опыт с Terraform-провайдерами и модулями
  • Опыт работы с задачами, близкими к "железу"
  • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana и др. Опыт написания модулей для них.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

