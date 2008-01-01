Какую программу мне следует выбрать?
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Сертификат партнера.
Возможность совместного маркетинга: площадка для IT-мероприятий, экскурсии по дата-центру и другие инициативы.
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Партнерское соглашение на перепродажу услуг
Договор на участие в классической реферальной программе для физических лиц
Договор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИП
Дополнительное соглашение об участии в бессрочной реферальной программе к договору об участии в классической реферальной программе
Правила проведения рекламных кампаний