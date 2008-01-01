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Партнерам

For Partners
Классическая Бессрочная White label

Партнерство с Selectel — это возможность зарабатывать на развитии своего IT-бизнеса, используя ресурсы надежного провайдера, или на привлечении новых заказчиков.

Какую программу мне следует выбрать?

Партнерство с Selectel — это

Активные ссылки в разделе предложений партнеров на сайте Selectel.

Сертификат партнера.

Возможность совместного маркетинга: площадка для IT-мероприятий, экскурсии по дата-центру и другие инициативы.

Документы

Руководство по использованию логотипа Selectel

Логотип Selectel

Партнерское соглашение на перепродажу услуг

Договор на участие в классической реферальной программе для физических лиц

Договор об участии в классической реферальной программе для юридических лиц и ИП

Дополнительное соглашение об участии в бессрочной реферальной программе к договору об участии в классической реферальной программе

Правила проведения рекламных кампаний